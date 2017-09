Tito Rabat: "He tocado un poco el gas en la curva seis, y me he caído"

Tito Rabat durante la sesión de entrenamientos libres

Tito Rabat tenía ganas. Durante las sesiones de entrenamientos libres, que se disputaron en seco, el piloto barcelonés, se mostró muy confiado quedando entre las primeras quince posiciones. Pero el domingo llovió, y la lluvia no era la mejor compañía para Tito en pista.

El sábado, pasó por la Q1 y quedó octavo, posición que le otorgaba salir decimoctavo en la parrilla de salida. Pese a esto, Tito tenía claro que en carrera había que acabar dentro de los puntos. El semáforo se apagó y Tito salió tan decidido como siempre pero fue uno de los tantos perjudicados, debido a los neumáticos que Michelin había llevado a Italia, que en este caso fue unas gomas duras, y dos medias. Y así fue, en la curva seis, de la decimocuarta vuelta, “dando un poco de gas”, y yendo decimotercero, “la rueda trasera patinó” y Tito cayó.

“Al principio de la carrera no tenía agarre de detrás y no se por qué” comentó Tito. Esto hizo que las primeras vueltas de su carrera fueran más complicadas de lo que deberían haber sido. Pero Tito consiguió encontrar su ritmo y remontar hasta alcanzar a los pilotos que estaban por delante: “Me encontraba en una buena posición para sumar puntos, pero me he caído” explicó el piloto, que decía que tanto él, como su equipo, habían querido acabar la carrera, en esas tan difíciles condiciones.

Rabat, que no tuvo un estreno en Moto GP ni mucho menos fácil, y contando con la ayuda de Julián Simón en las filas de su equipo, ha conseguido este año quedar entre las diez primeras posiciones en numerosas carreras este año, siendo un sexto puesto en Mugelo, su máximo logro en la categoría reina.

Tito comenzaba con un extra de presión este año, ya que Michel Bartholemy team manager del Marc VDS, explicó a principios de año que Tito debería de dar un paso adelante en su rendimiento. “Si a mitad de 2017 vemos que no hay mejora, pondremos la mirada en otros pilotos para el futuro” declara Bartholemy.