AJ Styles: “Shinsuke Nakamura y AJ Styles es lo que la gente quiere ver”

Foto: WWE.com

Queda menos de un mes para que los luchadores de SmackDown lleguen a tierras españolas. Con los eventos en directo a la vuelta de la esquina, la compañía de Vince McMahon está ofreciendo varias call conference con luchadores, esta semana le tocó el turno a AJ Styles.

El excampeón de los EEUU afirmó durante la conferencia que Hell in a Cell, evento que tuvo lugar la semana pasada, fue el “es el mejor show que hemos hecho este año”. Para reafirmar esto, el luchador resumió el evento afirmando que “todos los combates fueron buenos y diferentes, del primero al último”. Durante el evento de Hell in a Cell, Sami Zayn ayudo a Kevin Owens a derrotar a Shane McMahon, Styles tiene una estrecha relación con Shane y con Owens por lo que al acabar el evento habló en Talking Smack sobre esto. En la conferencia AJ siguió hablando de esto dando a entender un posible combate entre Sami Zayn y Kevin Owens contra Shane McMahon y él mismo.

Styles debutó en la WWE de forma sorprendente en el Royal Rumble de 2016, desde ese momento se convirtió en un uno de los principales luchadores de la compañía, en gran medida gracias a los buenos combates que ha realizado. En estos dos años se ha enfrentado a casi todo el roster, con combates contra Roman Reigns, John Cena o Ambrose, sin embargo Styles no pudo elegir su favorito: “No sé si podría escoger solo uno, pero me divertí con el combate de Wrestlemania porque siempre es más grande que cualquier otra cosa, con Shane McMahon, y estoy muy orgulloso de ese combate. Ese combate estaría en la lista, pero no puedo elegir uno”, afirmó el wrestler.

The Phenomenal One tiene en su poder tres reinados en la WWE, uno como campeón máximo de la compañía y dos como campeón de los EEUU. Con esto se le pone a la vista el conseguir la triple corona, para ellos tendría que conseguir un título por parejas y el cinturón intercontinenetal. Conseguir el cinturón intercontinental parece complicado, pues se encuentra en Raw, mientras que Styles pertenece a SmackDown, por lo que parece más probable que consiga antes el de parejas. Para esto tendría que tener un compañero, sobre esto el luchador afirmó que “Shinsuke Nakamura y AJ Styles es lo que la gente quiere ver, tanto en un combate por el campeonato de la WWE como en un equipo retando a los campeones por parejas”. Durante el verano pasado, el luchador de Georgia dirigió un stable llamado The Club con Anderson y Gallows, tras la reunión de The Shield en Raw, AJ afirmó que también se puede dar una reunión de The Club.

El luchador natural del estado de Georgia es un veterano en el mundo del wrestling, donde ha pasado por un gran número de compañías siendo importante en todas ellas. En su paso por TNA coincidió con Bobby Roode, mientras que por NJPW coincidió con Nakamura. Sobre estos dos luchadores y una posible lucha en WrestleMania afirmó que “sería muy especial si pudiera tener algún combate con cualquiera de ambos”.

Styles animó a los aficionados españoles a ir a los dos eventos de la compañía en España, el sábado 4 de noviembre en Barcelona y el día siguiente en Madrid, afirmando que los aficionados verán “verán a la mejor compañía de deporte de entretenimiento del mundo”.