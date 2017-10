El primero de Baron Corbin

Nuevo campeón en SmackDown LIVE | Foto: WWE.com

El pasado domingo, en el evento WWE Hell in a Cell, Baron Corbin se convirtió en el nuevo WWE United States Champion tras derrotar al anterior portador del cinturón, AJ Styles, y a Tye Dillinger en una Triple Threat Match. El luchador de Kansas conseguía así su primer título desde que llegó a la compañía allá por el año 2012.

Pese a no ser un primer espada en NXT y no obtener el premio máximo, Corbin fue progresando y creciendo tanto el ring como con el micrófono hasta que dio el salto al roster principal en el año 2016. No lo pudo hacer mejor, ya que se estrenó en un imponente escenario como WrestleMania 32 ganando la André the Giant Memorial Battle Royal. Era el comienzo soñado.

Tras resultar vencedor en su rivalidad con Dolph Ziggler, The Lone Wolf aterrizó en las filas de SmackDown LIVE en pos de hacerse un nombre en la marca azul, pero las oportunidades por los campeonatos no llegaban (salvo un combate por el WWE Championship en diciembre en el que no triunfó).

Ya en 2017, Baron Corbin fue partícipe del WWE Championship Elimination Chamber Match siendo el primer eliminado y causando más tarde la eliminación de Dean Ambrose, lo que condujo a una lucha por el WWE Intercontinental Championship en WrestleMania 33. Tampoco fue su noche.

Su mayor consecución tuvo lugar en junio, cuando pasó a ser Mr. Money in the Bank y poseedor de una oportunidad titular, la cual acabó en humillación tras perder en seis segundos frente al WWE Champion, Jinder Mahal. A esta derrota le siguió un nuevo revés: caer ante John Cena en WWE SummerSlam.

Sin embargo, ese "empezar de cero" le ha venido bien a un Baron Corbin que se ha mostrado muy dominante en las últimas semanas, lo que le ha permitido alzarse con un título por primera vez en su carrera. ¿Cuánto tiempo lo mantendrá?