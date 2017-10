The Shield regresa

Seth Rollins, Roman Reigns y Dean Ambrose ayer en Raw. Foto: WWE.com

Desde la llegada a Raw de Dean Ambrose en el shake-up en abril, empezaron a haber muchas especulaciones sobre el regreso del grupo formado por Seth Rollins, Roman Reigns y Ambrose, llamado The Shield. Ayer, en el episodio de Raw pudimos ver el regreso de The Shield cuando aparecieron en el segmento de The Miz, llamado MizTV, donde estaban de invitados Sheamus y Cesaro, y luego para atacar a Braun Strowman y hacer su característico movimiento de trío, la Triple Powerbomb, contra la mesa de comentaristas.

En noviembre del año pasado WWE nos regaló la primera imagen del regreso, cuando Rollins y Reigns ayudaron a su amigo mientras la seguridad se lo llevaba del ring en el combate de Suvivor Series. Y hay que decir que Rollins y Reigns, junto con tres luchadores más, se enfrentaban a Ambrose y cuatro luchadores, en el clásico combate de 5 contra 5.

En agosto comenzaba la re-agrupación de parte del grupo, juntando de nuevo a Rollins y Ambrose para luchar en parejas por los títulos en Summerslam, donde ganaron a Sheamus y Cesaro. Para luego defender los contra los mismos en No Mercy. Y hace una semana Cesaro y Sheamus los atacaron.

Después de unas semanas enfrentando a Reigns contra The Miz en los últimos episodios de Raw y donde Miz, con ayuda primero de The Miztourage, los secuaces de The Miz (Bo Dallas y Curtis Axel) y luego de Sheamus y Cesaro, donde siempre acaba de la misma manera, con The Miz copiando el gesto y el movimiento de The Shield. Y la semana pasada al acabar el episodio de Raw se pudo ver a Roman, Seth y Dean juntos.

Y en TLC: Tables, Ladders and Chairs íbamos a tener un combate entre The Shield contra The Miz, Cesaro y Sheamus pero más tarde se ha añadido a Strowman. De momento va ser un combate en desventaja.

Pero lo que muchos fans estaban esperando ya ha sucedido, el regreso de The Shield.