Kevin Owens libra el infierno de Shane

Owens recibiendo a Shane en la cima de la celda | Foto: WWE

En la previa al pago por ver, Chad Gable y Shelton Benjamin derrotaron a The Hype Bros, que una vez más, un mal entendido los dividió, cediendo la oportunidad al bando que mejora como equipo cada vez más. Además en un segmento aparte Tye Dillinger logró convencer al GM Daniel Bryan para colocarlo en el combate por el Campeonato de los Estados Unidos.

Campeonato en parejas de SmackDown: The New Day (c) vs. The Usos

Luego de la bienvenida brindada por el Nuevo Día, el combate en la celda empieza con ambos equipos en busca de armas debajo del ring. Cada uno elige su juguete para hacer daño al rival, mientras se atacan la acción se traslada afuera del cuadrilátero donde comenzaban los indicios de lo que sería el resto de la pelea.

Con enfrentamientos individuales por diferentes áreas de la jaula, Big E aprovecha su poderío para realizar su particular lanza al borde del ring en contra de uno de los Usos. Aislado, el único miembro de los hermanos es recibido por una orquesta de instrumentos musicales con trombones, campanas, incluso un platillo gong. Pero el palo de kendo fue el que más resonó durante toda la lucha. Xavier Woods, aprovechando la estructura, formó una especie de prisión a base de estas varas con uno de los rivales, mientras castigaban a su hermano con las escaleras metálicas, hasta que logró liberarse y salvarlo a tiempo.

Con el dominio revertido, los samoanos le aplicaron un Double Uso Splash a Big E, pero el más grande de los campeones resistió el conteo. Apoyándose de unas esposas, la penitenciaría de los Usos colgó en un esquinero a Woods para flagelarlo a base de golpes con los palos ya mencionados. Dirigiendo el ataque nuevamente al ex campeón Intercontinental con una segunda movida doble desde la tercera cuerda, no logran la victoria por la interferencia de un desesperado Xavier. Aún con las esposas encadenando sus manos, da lo último de su esfuerzo, pero con un tercer Uso Splash, ahora con una silla sobre el cuerpo, la cuenta llega a tres, y The Usos son nuevos Campeones en Pareja.

Victoria: The Usos por conteo de tres. Se convierten en nuevos campeones por equipos de SmackDown.

Rusev vs. Randy Orton

Como es normal, Orton trató en conectar un tempranero RKO sobre el búlgaro, lo cual éste revierte para lanzarlo sobre la tercera cuerda hacia ringside. Rusev toma control de su ataque para castigar a Randy, donde en varias ocasiones conecta golpes certeros al cuerpo. Una fallida embestida al esquinero equilibra el combate. En dos ocasiones del transcurso de la pelea Rusev evitó caer en los DDT’s personalizados de Orton, pero no pudo una tercera que preparaba el terreno al movimiento final. Como la víbora, acechó a su gran presa búlgara, pero éste esquiva y transforma el ataque rival en uno propio, su llave ganadora, The Accolade. Sin embargo, terminó siendo la presa nuevamente, Orton escapa antes de ser aprisionado y remata con un RKO para sellar la victoria.

Victoria: Randy Orton por conteo de tres

Capeonato de lo Estados Unidos: Tye Dillinger vs. Baron Corbin vs. AJ Styles (c)

Por su última victoria en SmackDown Live, Tye Dillinger fue añadido al combate durante el Kick Off del evento. Al sonar la campana, el campeón y el nuevo retador se aliaron en contra de Baron, éste intento escapar, pero ambos lo buscaron hasta poder deshacerse temporalmente de él. Al primer descuido, el 10 perfecto buscó la victoria, pero Styles no demoró en tomar posición para defenderse.

Como el lobo solitario que es, Corbin regresó para tomar a cada uno y atacarlos individualmente dentro y fuera del ring, desgastándolos para tener el dominio de las circunstancias. Sin embargo, el campeón no fue presa fácil y contratacó con una serie de agresivos golpes a la humanidad del antiguo poseedor del maletín Money in the Bank -durante el encuentro el público se mofó del fallido canjeo ante Jinder Mahal-.

AJ estuvo cerca de la victoria con su Calf Crusher aplicado a Dillinger, pero Corbin impidió la rendición. Con los tres dentro del ring cada uno tuvo su momento para castigar a sus rivales en los esquineros donde posteriormente solo quedaron Styles y Tye, el campeón aplica un Antebrazo Fenomenal, pero el lobo regresa y expulsa inmediatamente a AJ para robarse el conteo y así obtener su primer campeonato individual en WWE.

Victoria: Baron Corbin por conteo de tres. Se convierte en nuevo Campeón de los Estados Unidos.

Corbin celebrando su victoria. Foto:WWE

Campeonato femenino de SmackDown: Charlotte Flair vs. Natalya (c)

Con un inicio de igual a igual ambas luchadoras comenzaban este combate entre dos reinas. La agresividad de la campeona tuvo como estrategia concentrar sus ataques a las piernas de Charlotte, de forma que la fuerza de estas se desgastase.

Natalya tuvo el control a lo largo del enfrentamiento, mientras la retadora se resistía y buscaba contrarrestar la situación, su agobiado cuerpo le impidió llevar el ritmo del duelo. En un intento de MoonSault dentro del ring, la Reina de Corazones escapa para impedir ser impactada por la maniobra de la ex campeona de Raw. Charlotte la manda afuera del cuadrilátero e intenta una vez más el salto de espaldas, donde logra acertar en contra de la campeona. Sin embargo, la frustrada monarca tomó una silla con la cual lastima a la retadora y es descalificada.

Victoria: Charlotte por descalificación. Debido a esto, Natalya retiene el campeonato femenino de Smack Down.

Campeonato de WWE: Shinsuke Nakamura vs. Jinder Mahal (c)

Da inicio el combate, Jinder toma la delantera y conecta primero una serie de golpes, pero el nipón demuestra su estilo y revierte con un combinado de ataques usando las rodillas. En esta segunda oportunidad el duelo fue igual en la intensidad de fuerzas al combate de SummerSlam, pero Nakamura buscaba ser quien se llevase el título.

Los hermanos Singh fueron nuevamente determinantes para llamar la atención, tanto del retador como del árbitro para favorecer al Maharaja moderno. Sin embargo, Nakamura no se vio afectado y continuaba con los ataques del estilo fuerte que lo caracteriza. Shinsuke se encarga una vez más de los acompañantes hindúes, hasta que el referí los expulsa. El artista arremete con un Kinshasa mientras el juez retoma el control y hace el conteo, pero la cuerda salva en el último segundo a Mahal. Seguido, el campeón intenta huir pero es detenido por el retador, desafortunadamente para el japonés la situación se revierte y Mahal aplica su movida final para culminar el combate con una nueva victoria.

Victoria: Jinder Mahal por conteo de tres. Retiene el Campeonato de WWE.

Jinder Mahal de pie ante Nakamura. Foto: WWE

Booby Roode vs. Dolph Ziggler

Siguiendo con su campaña en contra del fanatismo de los aficionados por las entradas de los luchadores, a pesar de haber prometido la mejor entrada, Dolph Ziggler hizo su ingreso peculiar sin ninguna canción de fondo, y sin iluminación que acompañara su camino al ring.

El debut en un PPV para Roode comenzaba bien, dominando al rival, pero una llave de sumisión pasó a ser si bienvenida, pues Ziggler le aplicó firmemente una Sleeper que cerca estuvo de poner a dormir al glorioso. Al escapar pudo retomar las riendas, pero sin el éxito de aplicar su movida característica, The Glorious DDT, en dos ocasiones.

De forma peculiar, ambos realizan una serie de roll ups en busca del conteo, comenzando Roode y luego Ziggler, en cuatro ocasiones seguidas con esta movida, los luchadores sostuvieron la prenda inferior de su rival si que el árbitro lo notara, finalmente Roode tomaría ventaja de esto y se lograba la cuenta a tres.

Victoria: Booby Roode por conteo de tres.

Tras el combate Ziggler le aplicó un ZigZag a Roode.

Falls Count Anywhere Hell in a Cell Match: Shane McMahon vs. Kevin Owens

La rivalidad más elaborada para el evento, ambos combatientes en busca de hacerle daño al rival, por venganza o por orgullo el enfrentamiento guiaba al cruel infierno dentro de la celda.

Shane no esperaría el ingreso de KO y se precipita a recibirlo fuera de la estructura metálica con golpes propios de los pugilistas, mezclados con sus conocimientos de algunas artes marciales. Owens busca refugiarse dentro de la celda y cierra la puerta, pero de una patada es derribado por el enfurecido hijo McMahon. Mientras el comisionado de SmackDown ingresaba, Owens lo lleva a base de golpes al área donde observaban en primera fila la familia de Shane el combate. Continuando con el castigo, Kevin lo lanza en ocasiones contra las paredes de la jaula y lo arremetió contra las escaleras metálicas. Al no ceder, este busca una mesa para culminar a su rival, y con una bala de cañón impulsada desde el ring, Owens se lanzaba, pero Shane se deslizó para esquivar el duro golpe que terminó por recibir el ex campeón de NXT.

En busca de sellar la victoria saca de debajo del ring un bote de basura, con el cual realizará un Costa a Costa, pero Kevin no cede al conteo posterior. Desesperado McMahon pide salir, pero se le niega abrir la puerta, por lo que decide romper el candado. Con ambos ya fuera nuevamente, Owens arremetió nuevamente y condujo a su rival a la mesa de comentaristas donde se lanzaría desde las barricadas de contención. Un cambio de idea lo lleva a la cima de la jaula donde es alcanzado por Shane. En las alturas se castigan fuertemente con la superficie de la celda, con Owens aplicando incluso un Power Bomb. Cansado, y huyendo del peligro Kevin decide bajar hasta que en el deceso lo detiene Shane y lo arremete contra la pared ce la estructura hasta desplomarse e impactar la mesa de comentarios en español.

Con la victoria enfrente de sus ojos, pero insatisfecho, lo coloca en otra mesa y escala nuevamente para terminar el trabajo de venganza. En la cima, se encomienda y se lanza al vacío cuando sin aviso Owens es removido por un inesperado Sami Zayn que salva a su antiguo mejor amigo, dejando caer a Shane. En un último acto del canadiense, carga a Kevin y exige al árbitro terminar el combate con el conteo.

Victoria: Kevin Owens por conteo de tres.