Adam Cole debuta en NXT

Google Plus

Adam Cole haciendo una llave a Eric Young. Foto: WWE.com

El show abre con el manager general William Regal anunciando oficialmente que el destino del campeonato femenino de NXT será decidido en el próximo NXT TakeOver: Houston, en un combate Fatal 4 Way.

Los miembros de SAnitY entran al ring por todas las esquinas del ring. Eric Young dirige su promo a The Undisputed Era, dice que las cosas que importan es el caos, y el cambio es lo único que es seguro, y esta noche llevará a Adam Cole al borde de la locura.

Oney Lorcan es entrevistado antes de su combate, dice que le caen bien tipos como Sullivan, pero no está de acuerdo con que ataquen de la nada a gente como No Way José.

Lars Sullivan vs. Oney Lorcan

Lorcan conecta con patada voladora, pero Sullivan no la siente. Lorcan comienza a sacar a Sullivan del ring, se lanza con tope suicida, pero Sullivan lo atrapa y lo lanza de cara sobre el borde del ring. Dentro del ring Sullivan lleva el control, hasta que Lorcan lo conecta con enorme antebrazo europeo, pero Sullivan contraataca con enorme Lariat, para después rematar a Lorcan y llevarse la victoria.

Victoria: Lars Sullivan vía pinfall

Tras el combate Sullivan quiere seguir atacando a Lorcan, pero Danny Burch llega a su rescate.

Ruby Riot es entrevistada backstage, Riot dice que Nikki Cross no es su amiga, y que no tiene idea de porque ella le ayudó hace unas semana. Pero si Billie y Peyton quieren pelear, les dará la pelea, y sí Cross decide aparecer, no la detendrá.

Heavy Machinery vs. Dimitrius Bronson y Patrick Scott

Scott comienza contra Tucker Knight quien lo domina con facilidad, llegando a levantar a Scott de un solo brazo, para luego lanzarlo sobre el esquinero, donde Scott le da el tag a Bronson. Knight atrapa a Bronson, le da el tag a Otis Dozovic y entre ambos aplastan a Bronson. Pero Bronson conecta una serie de patadas voladoras, aunque Dozovic lo atrapa y lo lanza por los aires. Patrick Scott entra con el tag, pero Heavy Machinery se dedican a aplastar a ambos con el Compactor, para llevarse la victoria.

Victoria: Heavy Machinery vía pinfall

William Regal hace una rueda de prensa fuera de Full Sail, donde dice que tiene grandes sorpresas.

Roderick Strong es entrevistado backstage sobre su oportunidad por el titulo, dice que está vez el resultado será diferente de cuando peleó contra Bobby Roode por el campeonato.

Liv Morgan vs. Vanessa Borne

Morgan usa su agilidad para atacar, pero Borne comienza a conectar con fuertes antebrazos en la espalda de Morgan, para luego lanzarla con snap suplex. Morgan contraataca, conecta con rompe caras, para luego conectar con enzuiguiri, ataca con Bulldog en carrera, conecta un enorme doble rodillazo lateral (una variante del codebreaker) sobre Borne para llevarse la victoria.

Victoria: Liv Morgan vía pinfall

Aleister Black es entrevistado en el Performance Center sobre The Velveteen Dream. Black responde que en esta era de individualidad, siempre hay alguien que se cree más especial que otro, pero se rehúsa a reconocer a un niño que hace pataletas para obtener atención.

Fabián Aichner vs. Kassius Ohno

Ohno conecta a Aichner con un enorme big boot para sacarlo del ring, pero cuando Aichner contraataca dentro del ring con un backbreaker, saca a Ohno del ring, y se lanza por sobre la tercera cuerda con un enorme plancha springboard. Aichner toma el control del combate, busca conectar una power bomb, pero Ohno contrataca, aunque Aichner ataca con antebrazo, para luego levantar a Ohno y lanzarlo sobre la lona con fuerza. Aichner usa el springboard Moonsault, pero Ohno lo esquiva, toma el control del combate, para finalizar con una Cyclo Kick.

Victoria: Kassius Ohno vía pinfall

Drew McIntyre es entrevistado en backstage sobre su primera defensa de titulo.

Adam Cole entra al ring con Bobby Fish y Kyle O’Reilly, dice no entender como NXT ha sobrevivido sin ellos. Ya que benefician al sistema, y son intocables, e indiscutidos, y esta es su era.

Adam Cole/con The Undisputed Era vs. Eric Young/con SAnitY

Cole provoca a Young, y este lo ataca salvajemente, hasta que Cole encuentra la oportunidad de contraatacar. Fish y O’Reilly entran en conflicto con Cross, Wolfe y Dain, lo que distrae a Young y permite que Cole tome la ventaja, saca a Young del ring, y queda entre medio de los dos grupos. Dentro del ring Cole lleva el control del combate, Young contrataca con codazo, luego sigue con una big boot, para después conectar con lariat al cuello. Fish y O’Reilly comienza a involucrarse y los miembros de Sanity finalmente atacan, Young se lanza sobre todos con plancha cruzada. Young entra al ring desprevenido y Cole lo sorprende, para llevarse la victoria.

Victoria: Adam Cole/con The Undisputed Era vía pinfall

The Undisputed Era celebran en la rampa, mientras los miembros de SAnitY atienden a su líder.