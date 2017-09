Marty Scurll : "The Villain"

Google Plus

Marty Scurll (Perfil)

Martin Scurll nació el 28 de abril de 1988 en Littleport, Cambridge (Inglaterra). Actualmente lucha en ROH (Ring of Honor) y en algunas compañías indies inglesas y estadounidenses.

Ha estado en numerosas empresas de Wrestling como Pro Wrestling Guerrilla, Total Nonstop Action Wrestling, Progress Wrestling, Insane Championship Wrestling, Global Force Wrestling, Revolution Pro Wrestling, Westside Xtreme Wrestling, Combat Zone Wrestling...

Sus inicios en el wrestling se remontan a 2005. En aquel entonces empezó entrenando en Frank Rimer's Dropkixx training school donde se formó como wrestler. Hizo su debut en el mismo año en Fondu Club in Purfleet venciendo a Jimmy Starr. Seguidamente participó en el torneo para convertirse en el campeón de peso mediano el cual ganó.

En los siguientes años Marty estuvo participando en Premier Promotions. Participó también en el Campeonato Sub 23 de la British Wrestling United en 2007. Durante el resto del año, Scurll debutó para IPW: Reino Unido, y RQW, Lucha Jonny Storm , Taiji Ishimori , Bubblegum y muchos otros.

El 5 de junio de 2007, Marty hizo su debut para All Star Wrestling al derrotar a Jimmy Starr en Gravesend. Marty compitió regularmente para All Star, incluyendo el evento principal de Fairfield Halls, Croydon contra Shuhei Taniguchi y Tsutomu Hirayanagi . En IPW: Reino Unido, Marty reformaría su equipo con Zack Saber, Jr., pero bajo el nombre de 'Los Líderes de la Nueva Escuela'. Desde entonces, han peleado con BritRage ( Mark Sloan y Wade Flitzgerald) y el Kartel. Otros luchadores a los que se ha enfrentado Scurll han sido Johnny Kidd , Robbie Dynamite , Martin Stone , Nick Aldis , Andy Simmonz y Swiss Money Holding. Marty Scurll luchó y perdió ante Doug Williams en IPW: United Kingdom en el Torneo Nacional de Campeonato Nacional.

En 2009, Scurll y Sabre Jr concentraron su atención en la división IPW: UK tag team, y obtuvieron una victoria memorable contra los campeones The Thrillers ( Mark Haskins y Joel Redman ) durante la gira de febrero de la compañía. Una revancha muy esperada finalmente se llevó a cabo entre los equipos en el 2009 "Sittingbourne Spectacular. Los líderes ganaron otra vez para demandar su primer oro en IPW: Reino Unido. El combate fue considerado uno de los candidatos del Match of the Year, y la disputa entre los Líderes y los Thrillers se convirtió en la rivalidad dominante en IPW: Reino Unido.

El 15 de marzo de 2014, Scurll derrotó Colt Cabana en un partido de 30 minutos (Iron Match) para convertirse en Revolution Pro Wrestling Undisputed British Heavyweight Champion. Scurll seguiría defendiendo con éxito el campeonato contra Ricochet , Kevin Steen , Martin Stone , Davey Richards , Doug Williams , Shelton Benjamin , Rocky Romero y otros, antes de perder el título ante AJ Styles el 14 de Junio de 2015.

El 4 de abril de 2015, Scurll desafió a Drew Galloway en un partido de doble título tanto para el Campeonato Mundial Evolve como para el DGUSA Open , pero fue derrotado.

El 22 de agosto de 2016, la promoción Ring of Honor (ROH) anunció el próximo debut de Scurll para la promoción. Pro Wrestling Torch informó que Scurll había firmado con la compañía después de dar su aviso a Evolve el mes anterior. Scurll hizo su debut en ROH durante la gira de tres días de promoción del Reino Unido en noviembre. El 20 de noviembre, durante el último día de la gira, Scurll derrotó a Will Ospreay para ganar el ROH World Television Championship . Scurll defendió con éxito su título recientemente ganado contra el anterior campeón Ospreay y Dragon Lee en un triple amenaza en el mayor pay-per-view de ROH, Final Battle 2016.

El comienzo de 2017 vio a Marty Scurll hacer muchas defensas exitosas de su título contra Juice Robinson , Donovan Dijak , Sonjay Dutt , Lio Rush y Adam Cole . El 29 de abril de 2017 en ROH Masters of the Craft Scurll defendió el ROH World Television Championship contra Ken Anderson .

El 12 de mayo de 2017, durante la tercera noche de la gira de la Guerra de los Mundos (NJPW y ROH) , Scurll fue revelado como el miembro más nuevo de Bullet Club , en sustitución de Adam Cole. Dos días más tarde, en la noche final de la gira, Scurll perdió el Campeonato Mundial de la Televisión ROH frente a Kushida , tras una distracción de Cole.

Los remates que utiliza son los siguientes:

-Bird of Prey (Inverted crucifix transitioned into a sitout side powerslam)

-Crossface chickenwing

-Graduation (Swinging double underhook suplex)

-Party's Over (Backbreaker rack dropped into a double knee backbreaker)