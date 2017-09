Tensión al limite entre Kevin Owens y Shane McMahon

Google Plus

Kevin Owens abrió el programa hablando sobre lo que ha escuchado durante las últimas semanas sobre su ataque a Vince McMahon. El canadiense preguntó de forma irónica dónde estaba Shane McMahon llamándolo cobarde. El discurso de Owens fue interrumpido por Sami Zayn. Sami empezó a hablar diciéndole a Owens que se había vuelto loco, que lo conoce desde hace 15 años y que iba a tratar de hacerlo entrar en razón. Zayn nombró a la familia de Owens, pero este le respondió diciéndole que él había conseguido muchas más cosas en la WWE. Zayn afirmó que era verdad que había conseguido más logros, pero que lo había hecho de forma sucia, lo que él no haría. Ambos luchadores tiraron al micro al suelo, pero cuando iban a empezar a pelear, Daniel Bryan apareció para anunciar un combate entre ambos.

Baron Corbin vs. Tye Dillinger

Aj Styles se unió a la mesa de comentaristas antes de empezar el combate. Dillinger atacó antes de tiempo a Corbin. Tras los anuncios ambos luchadores intercambiaron golpes sin que ninguno tomase el control de la pelea. La pelea pasó al ringside donde Dillinger dominó. Corbin le lanzó un vaso de agua a Styles y después lanzó a Dillinger contra este, tras esto se subió al ring. La cuenta del árbitro llegó a diez.

Victoria: Baron Corbin por Count Out

Tras el combate Styles trató de subir al ring, pero Corbin se marchó cogiendo el micrófono. Corbin afirmó que AJ no tendría oportunidad en un mano a mano contra él y lo retó a un combate en Hell in a Cell.

Jinder Mahal apareció en el medio del ring con el micro en la mano. El campeón de la WWE empezó a hablar sobre su oponente en Hell in a Cell, Nakamura. Jinder dijo que respetaba a su rival, aun así, puso fotos ridículas de Nakamura en la pantalla. La última foto resultó ser un vídeo de Nakamura en el que el japonés reta al campeón. La música de Nakamura empezó a sonar y este hizo su entrada entre los vítores del público. Nakamura y Jinder empezaron a pelear en el ringside, donde Jinder dominó, pero al entrar al ring Nakamura le dio la vuelta. El japonés tras un Kinshasha quedó victorioso en el ring.

The Hype Bros vs. The Usos

Los miembros de New Day se encontraban en el ringside. Mojo empezó golpeando, pero el dominio de los compases iniciales fue para Los Usos. Ryder tomó el relevo después de un rato y realizó el hot tag. Mojo le robó el relevo a su compañero, por lo que ambos empezaron a discutir. Mojo fue empujado por su rivales hacia la esquina donde estaba Ryder, golpeándolo sin querer, tras esto recibió una Superkick y un Uso Splash para acabar el combate.

Victoria: The Usos por cuenta de tres.

Tras el combate The Usos tomaron el micro para increpar a New Day. Kofi, Big E y Xavier Wood afirmaron que querían defender los título dentro de la Hell in a Cell.

Aiden English apareció para cantar el himno de Bulgaria mientras Rusev entraba en el ring. El público recibió con cánticos de USA al luchador que entró con una bandera de su país. El alcalde de la ciudad de Rusev empezó a hablar en su lengua natal, tras esto anunció que el 26 de septiembre sería nombrado como el día de Rusev y le entregó la llave de la ciudad. Rusev tomó la palabra para recordar su victoria sobre Orton. Tras el vídeo el búlgaro afirmó que destruyó al asesino de leyendas y que SmackDown era su nueva jungla. English dijo que había preparado una canción para Rusev, pero mientras cantaba Randy Orton apareció de la nada para aplicar un RKO a English y otro a Rusev.

Daniel Bryan habló con Zayn en los pasillos del vestuario. Zayn le pidió a Bryan que se asegurase de que Shane no interviniera en su combate.

Orton habló con Renee para dejarle el recado de que le dijese a Rusev de que lo retaba a un combate en Hell in a Cell.

Charlotte Flair vs. Carmella (James Ellsworth)

Ambas empezaron con empujones, hasta que Carmella aplicó una llave aprovechando la intervención de James Ellsworth. Tras los anuncios Carmella mantuvo el control del combate con varias llaves seguidas de un candado a la altura de la cabeza de su rival. Carmella aplicó un Crossbody seguido de una cuenta de dos. Charlotte sorprendió a su rival con una Big Boot y consiguió la victoria.

Victoria: Charlotte por cuenta de tres.

Tras el combate Natalya apareció para hablar del combate de Hell in a Cell, pero no llegó a entrar al ring.

El gong del Undertaker empezó a sonar, pero en lugar de aparecer el hombre muerto apareció Dolph Ziggler. El luchador recibió un gran abucheo y empezó a realizar una promo siguiendo la tónica de las últimas semanas. La música de Bobby Roode interrumpió la promo. El gloriosos subió al ring y tomó el micro. Roode afirmó que Ziggler era un gran luchador, pero que era un hipócrita. Roode retó a un combate en Hell in a Cell a Ziggler, el cual tras increpar a su rival aceptó el combate. Roode afirmó que Hell in a Cell será “glorioso”.

Kevin Owens vs. Sami Zayn

Ambos empezaron a intercambiar golpes, hasta que Owens tumbó a su rival y le aplicó una Cannonball. El combate paso al ringside donde KO siguió dominando. De vuelta al ring, Zayn le aplicó a su rival dos Clothesline. Shane apareció en los pasillos del pabellón. Tras los anuncios Owens aplicó una Superkick a su rival, pero Zayn le respondió con un Tornado DDT. Los dos luchadores intercambiaron llaves rápidas hasta que Zayn aplicó la Blue Thunder Bomb, mientras el público cantaba This is awesome. Zayn mantuvo el control del combate, pero pareció que se había hecho daño en el brazo. Zayn buscaba el DDT a través de las cuerdas, pero Owens lo invirtió con una Superkick. Owens aplicó una Powerbomb contra el filo del ring y el árbitro paró el combate.

Los médicos salieron a atender a Zayn, pero Owens continuo su ataque con una silla. La música de Shane McMahon impidió que siguiese el ataque, sin embargo Owens lanzó a Zayn contra Shane y aprovechó el golpe para escapar.