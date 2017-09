Paige, cerca de regresar a "su casa"

Google Plus

El retorno de Paige se aproxima | Foto: WWE.com

Tras más de un año sin pisar un ring de WWE, Paige hará pronto su regreso a la programación semanal de la compañía de Vince McMahon. The Anti-Diva ya ha visitado el Performance Center para ponerse en forma y tendría el visto bueno del equipo médico para subirse de nuevo al cuadrilátero.

La inglesa ha estado fuera de televisión desde el verano de 2016, cuando violó la política de bienestar de la empresa y fue suspendida por treinta días. Ya en septiembre, se informó de que tenía que ser operada debido a una grave lesión en el cuello y posteriormente, en octubre, fue reincidente a la hora de quebrantar las reglas de bienestar de WWE, siendo castigada con sesenta días sin competir.

Durante todo este periplo su figura ha estado rodeada de controversia, teniendo polémicos episodios con su pareja Alberto El Patrón (Del Rio en WWE) que podrían haberle supuesto el despido. Sin embargo, parece que ambas partes han limado asperezas y han llegado a un acuerdo para volver a trabajar juntas.

Paige, después de destacar en el territorio de desarrollo de NXT y ser WWE NXT Women's Champion en una ocasión, hizo historia al convertirse en WWE Divas Champion en su primera noche en las marcas principales derrotando a AJ Lee, ante la que perdió el título semanas más tarde en un episodio de Raw. The Diva of Tomorrow lo recuperó en WWE SummerSlam pero fue incapaz de retenerlo en WWE Night of Champions, evento en el que Lee fue nuevamente su verdugo.

Según fuentes como Wrestling Observer Newsletter, Paige (que podría reaparecer el próximo mes) regresará a la acción como parte del roster de SmackDown LIVE, donde la división femenina no vive su mejor momento y necesita un empujón teniendo en cuenta el inminente ascenso de Asuka al plantel de Raw.