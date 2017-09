Previa SmackDown Live 26/07/17: La tensión antes de Hell in a Cell continúa

Google Plus

Foto: WWE.com

USA Network emitirá esta noche un nuevo episodio de la marca azul de la WWE desde el Gila River Arena en Glendale, Arizona. SmackDown comienza su recta final hacia uno de los PPV más importantes, Hell in a Cell.

Shane McMahon reacciona a la declaración oficial de Kevin Owens

Kevin Owens emitió la semana pasada un comunicado en el que explicaba su salvaje ataque hacia Vince McMahon, echando la culpa hacia Shane McMahon. Owens respondió a las declaraciones de Shane en el que afirmó que enviaría a Kevin al infierno cuando ellos se encuentren dentro de la jaula infernal en dos semanas. El ex-campeón de los Estados Unidos afirmó que eso no iba a pasar, así como que los fans de Shane no irían al infierno, sino al cielo.

¿Cómo responderá Nakamura a los controversiales comentarios de Jinder Mahal?

El campeón mundial de la WWE, Jinder Mahal, ha dibujado la ira del Universo de la WWE y ha ido más allá con unas declaraciones polémicas hacia Shinsuke Nakamura, retador número 1 al título.Mientras que el campeón mundial, no se ha arrepentido en ningún momento sobre sus declaraciones, Nakamura está bastante tranquilo y no ha dado ninguna réplica a esos comentarios. ¿Como responderá el King of Strong Style?

¿Baron Corbin hará que Dillinger se lamente de sus acciones?

Tye Dillinger le costó a Baron Corbin el campeonato de los Estados Unidos la semana pasada, y después del combate, el lobo solitario juró que se Tye se arrepentiría de sus actos. Él tendrá la oportunidad de venganza esta noche ¿Podrá "The Perfect 10" domar a Corbin, o será Baron el que demuestre que está por encima?

Rusev será honrado durante la celebración del Dia de Orgullo Búlgaro

Rusev estaba preparado para la celebración después de que venciera a Randy Orton, gracias a la ayuda de Aiden English. El bruto búlgaro fue captado detrás de bastidores, cantando ¡Rusev número 1!. WWE.com ha informado que hoy será recompensado en el día del orgullo Búlgaro con la llave de la ciudad en uno de los momentos mas importantes para él.