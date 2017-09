La división crucero contra Enzo

Neville ataca a Enzo. Foto: WWE.com

The Miz, con su programa Miz Tv, fue el encargado de abrir el programa semanal. Tras una breve promo recordando que Maryse estaba embarazada presentó a su invitado Roman Reigns. El público recibió con abucheos al luchador impidiendo hablar a Miz. Cuando el público se calló Miz repasó el historial de Roman, que contestó que ahora ya sí que respetaba a Cena y que su victoria sobre Cena fue la victoria más grande de su carrera. The Miz empezó a hablar de su victoria sobre Jordan, pero Roman le dijo que si no fuese por Dallas y Axel no lo habría hecho. El campeón intercontinental dijo que su stable sería capaz de derrotar a The Shield, lo que hizo que Roman se empezará a reír afirmando que ahora tiene en su punto de mira a Lesnar. Miz empezó a hablar y Roman entendió su discurso como un ofrecimiento para una pelea. El campeón intercontinental escapó evitando la pelea, pero Kurt Angle apareció para anunciar una pelea entre Miz y Roman y una pelea entre Matt y Jason Jordan vs Axel y Dallas.

The Miztourage vs. Jason Jordan & Matt Hardy

Jordan y Dallas empezaron el combate. Jason dominó los compases iniciales pero, tras los anuncios, Axel y Dallas le dieron la vuelta al combate. Dallas y Axel aplicaron una llave conjunta dejando a Axel en el ring con el relevo. Jordan consiguió algo de aire y le dio el relevo a Matt que realizó el hot tag sobre Dallas. Axel evitó la cuenta de Matt, pero Jordan realizó el salve y Matt pudo aplicar el Twiste of Fate para conseguir la victoria.

Victoria: Matt Hardy y Jason Jordan por cuenta de tres.

Foto: WWE.com

Elias vs. Apollo Crews

El principio del combate estuvo dominado por el típico llaveo en el que ninguno de los dos consiguió dominar. Apollo con una Dropkick tomó el control y empezó a atacar a su rival. Elias sorprendió a su rival con una patada seguida del Drift Away para conseguir la victoria.

Victoria: Elias por ceunta de tres. Tras el combate tuvo un breve encontronazo con Apollo.

Finn Bálor fue entrevistado en los vestuarios. El luchador le dio las gracias a Bray por ponerlo al límite y afirmó que quería reclamar el título universal.

Curt Hawkins abrió un reto abierto, al que respondió Strowman. Hawkins trató de escapar, pero Strowman lo persiguió por todo el pabellón hasta atraparlo y aplicarle un Running Powerslam sobre las pantallas de la rampa principal. Strowman tomó el micro y pidió pelea, el encargado de salir fue Dean Ambrose.

Braun Strowman vs. Dean Ambrose

Ambrose dio el primer golpe, pero rápidamente Strowman lo atrapó y empezó a castigarlo. Ambrose trató de reaccionar, pero Strowman no le dio opción a esto. Strowman quería aplicar el Running Powerslam, pero Ambrose le aplicó un candado del que Strowman se deshizo fácilmente. Ambrose trató de golpear a su rival un par de veces pero sus golpes no tuvieron efectos. Ambrose aplicó un piquete de ojos y consiguió tomar algo de ventaja llegando a aplicar un Tornado DDT en el ringside. El Lunático trató de buscar la cuenta, pero solo llegó a dos. Strowman sorprendió a su rival con un Powerslam y consiguió la victoria.

Victoria: Braun Strowman por cuenta de tres.

Foto: WWE.com

Angle apareció hablando con un árbitro cuando fue interrumpido por Enzo Amore que pedía una fiesta de celebración. Angle dudo de que su victoria mereciese una celebración, aun así se la dio.

Rollins le dio hielo a su compañero de equipo y afirmó que la semana que viene él enfrentaría a Strowman.

Alexa apareció en el ring y empezó a hablar. La campeona femenina de Raw dijo que estaba decepcionada con el público porque no había recibido felicitaciones sobre su victoria. Alexa afirmó que limpió la división femenina, Mickie James apareció para decir que a ella no la había derrotado. Las dos luchadoras empezaron a hablar sobre el pasado a lo que James le dijo a la campeona si le tenía miedo. Alexa trató de increparle llamando vieja a su contendiente, lo que la luchadora no recibió esto bastante bien y afirmó que en el ring no había lugar para cobardes. Alexa le llamó vieja a la cara y James le respondió atacándola.

Seth Rollins vs. Sheamus

Sheamus empezó dominando con golpes rápidos, pero falló una Spear dándole algo de tiempo a su rival. Sheamus se rehízo rápidamente y mantuvo el control de la pelea con un candado de pierna seguido de una Powerbomb. Rollins rompió una llave de sumisión de su rival y dio un par de golpes, innecesarios para tomar el control de la pelea. Sheamus buscaba la Brogue Kick, pero Rollins la evitó. El Arquitecto sorprendió con una Superkick y un rodillazo para conseguir la victoria.

Victoria: Seth Rollins por cuenta de tres.

Bálor y Goldust se encontraron en los vestuarios. Goldust se cabreo con Bálor por llamarle víctima de Bray Wyatt. Finn se disculpó, pero Goldust no lo recibió bien y le atacó.

The Miz vs. Roman Reigns

Miz trató de convencer a Roman de no pelear, pero este le aplicó un gran puñetazo que obligó a escapar a Miz al ringside. De vuelta al ring Roman tumbó a su rival, pero Dallas intervino para atacar a Roman mientras el árbitro estaba distraído. Miz tomó el control de la pelea con un candado seguido de una cuenta de dos. Roman sorprendió al campeón intercontinental con una Samoan Drop y tomó el control de la pelea con un Clothesline. Roman buscaba el Superman Punch, pero se distrajo con Dallas y Axel. Tras recibir un par de golpes de Miz, Roman consiguió aplicar su puñetazo. De nuevo Dallas y Axel aparecieron para distraer a Roman, sin embargo, pudo aplicar la Spear y conseguir la victoria.

Victoria: Roman Reigns por cuenta de tres.

Tras el combate Axel y Dallas atacaron a Roman, que en un principio pudo responder al ataque, pero cuando Axel y Dallas aparecieron con sillas no tuvo nada que hacer. Miz le aplicó el Skull Crushing Finale en dos ocasiones a Roman y Miz y su stable posaron como si fuesen The Shield.

Foto: WWE.com

Finn Balor vs. Goldust

Bálor empezó dominando expulsando del cuadrilátero a Goldust y castigándolo en el ringside. De vuelta al ring, el dorado pudo aplicar un par de golpes para tomar el control del combate. Tras los anuncios, Goldust aplicó un candado a su rival seguido de un Spinebuster y una cuenta de dos. Bálor aplicó una Pelekick de la nada y tomó el control hasta aplicar el Coup de Grace y conseguir la victoria.

Victoria: Finn Bálor por cuenta de tres. Mientras Bálor celebraba se apagaron las luces y sono la canción de Bray Wyatt.

Sasha y Bayley empezaron a hablar hasta que recordaron lo ocurrido en No Mercy. Sasha recordó como Nia lesionó a Bayley.

Enzo apareció para pedirle a Ángel una cláusula de que si un luchador de la división crucero le atacase ya no pudiese optar al título.

Sasha Banks & Bayley vs. Nia Jax & Emma

Nia y Bayley empezaron el combate. Bayley trató de golpear a Nia, pero esta controlo el combate fácilmente deshaciéndose de sus dos rivales. Tras los anuncios Emma dominó sobre Bayley hasta que le dio el relevo a Nia. La pareja heel dominó hasta que Bayley empujó a Emma contra Nia y le dio el relevo a Sasha. La luchadora de Boston hizo el hot tag y gracias a un par de llaves conjuntas con su compañera se deshizo de Nia. Bayley tomó el relevo y le aplicó un Bayley to Belly a Emma para conseguir la victoria.

Victoria: Sasha Banks y Bayley por cuenta de tres.

Enzo Amore salió al ring para su celebración. El luchador empezó a hablar diciendo que iba a hacer de 205 Live algo relevante. Toda la división crucero salió al ring, Enzo llamó a todos odiosos y empezó a hablar sobre los miembros de la división metiéndose con ellos. Neville fue el último en salir, pero su entrada fue interrumpida por el discurso de Enzo. Neville tomó la palabra para increpar al campeón de la división. Neville afirmó que ninguno de la división crucero respetaba a Enzo. El campeón crucero recordó la cláusula, sin embargo, Neville atacó a Enzo. Neville atacó en el ringside al campeón que trató de escapar, pero el resto de la división evitó la huida. Neville atacó a Enzo mientras el roster de 205 Live aplaudía. Neville culminó el segmento con un Red Arrow.