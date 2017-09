La sucesión de Destruction llega a su fin

Google Plus

Omega sonríe ante un agotado Juice Robinson. Fuente. NJPW

Destruction in Kobe era el último show de Destruction y por tanto tenía una cartelera bastante menos relevante que el anterior. Aún con ello el evento tenía varios combates muy interesantes como la triple amenaza final por los títulos tag Heavyweight y el enfrentamiento entre Kenny Omega y Juice Robinson.

Hiroyoshi Tenzan e Hirai Kawato vs Katsuya Kitamura y Tomoyuki Oka (Monster Rage)

Kitamura logró dominar a Kawato pero en cuanto Tenzan entró al ring el veterano empezó a tener controlada la situación. Los Young Lion trataron de sobrevivir y tuvieron varios momentos donde lograron tirar al ex campeón por parejas, pero Tenzan usó su Anaconda Vise para hacer rendir a Oka. Lo más interesante del combate es saber que el equipo de Young Lions va a trabajar como equipo y han recibido el nombre de Monster Rage

TAKA Michinoku, Takashi Iizuka, Taichi, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru vs Togi Makabe, Jushin Thunder Liger, Ricochet, Ryusuke Taguchi y Tiger Mask

Suzuki-Gun empezó como siempre, atacando antes de que la campana sonase. A pesar de que Taguchi Japan se puso por delante, el uso de objetos le empezó a dar cada vez más ventaja al equipo de Suzuki. Pero al final el equipo face logró mantener el control del combate para que Makabe conectase el King Kong Knee Drop sobre Taka para llevarse la victoria.

Bad Luck Fale y Chase Owens (Bullet Club) vs YOSHI-HASHI e Hirooki Goto (CHAOS)

Goto y Fale fueron los que abrieron el combate, con un Goto que sufrió frente a la mayor potencia del miembro del Bullet Club. La entrada de YOSHI-HASHI permitió a Chaos recuperar el control, castigando severamente a Chase Owens hasta que volvió a aparecer Bad Luck Fale. Chase Owens buscó el Piledriver para conseguir la victoria pero Hashi lo evito, conectando Karma y llevándose la victoria para su equipo.

Beretta vs Yujiro Takahashi

Gran primer combate en la categoría Heavyweight del ex miembro de Roppongi Vice. Yujiro uso su experiencia para controlar a Beretta, el cual a pesar de ello tuvo muy buenos movimientos, siempre contrarrestados por las tácticas sucias de Yujiro, incluyendo el uso de un bastón y la intervención de su acompañante.

El miembro del Bullet Club conectó un Fisherman Suplex fuera del ring buscando la cuenta fuera y otro desde el esquinero buscando la cuenta, pero el norteamericano consiguió aguantar el asedio del japonés. Beretta igualó el combate con un Piledriver que solo consiguió una cuenta de dos, pero tras una serie de inversiones de ambos Beretta logró conectar el Dudebuster para lograr su primera victoria en su nueva división.

Raymond Rowe y Hanson (c) vs Tama Tonga y Tanga Loa vs Davey Boy Smith Jr. y Lance Archer en un Tornado Tag por los Títulos IWGP Tag Heavyweight.

El combate se inició fuera del ring con una batalla campal entre los tres equipos. Cuando la acción volvió al ring KES fueron los primeros en controlar pero los dos equipos restantes consiguieron equilibrar la acción. Davey Boy Smith se comió la primera mesa de la noche mientras que la segunda se la llevo Hanson.

Pero antes de la segunda mesa los campeones estuvieron a punto de retener con un Fall Out solo salvado por la intervención del equipo de Archer y Smith. KES conectó una Powerbomb+Chokeslam sobre Rowe sin lograr la cuenta de tres, pero la Killer Bomb si fuese suficiente para que Archer le hiciese la cuenta a Rowe, llevándose los títulos el equipo de Suzuki-Gun para acabar la primera parte del show.

Kota Ibushi y David Finlay vs Hiroshi Tanahashi y Michael Elgin

El enfrentamiento se subdividió en dos enfrentamientos individuales, Finlay vs Elgin y Tanahashi vs Ibushi. Mientras que Tana e Ibushi tuvieron un enfrentamiento igualado, Elgin dominó fácilmente al irlandés. En los momentos finales los cuatro tuvieron tiempo para lucirse, especialmente los no japoneses, con un Elgin poderoso y un Finlay que buscaba usar la velocidad en su favor. Finalmente Elgin conectó la Elgin Bomb para conseguir la victoria sobre Finlay.

Tras el combate Tanahashi e Ibushi se encararon, vendiendo su combate por el Título Intercontinental, el cual tendrá lugar en King of Pro Wrestling.

Rocky Romero, Yano y Tomohiro Ishii vs Tetsuya Naito, SANADA y BUSHI

Naito provocó durante los primeros instantes a Ishii, siendo la burla devuelta con una salvaje paliza fuera del ring. Mientras que SANADA humillaba a Yano en el ring, Naito aprovechó para castigar la maltrecha rodilla de Ishii en el ring. Pero a pesar de ello Ishii consiguió dejar a BUSHI solo dentro del ring para conectar su Brainbuster y lograr la victoria.

Tras el combate Ishii y Naito se volvieron a pegar, solo siendo separados por el árbitro para que Naito se quedase solo en el ring mientras el resto abandonaba el cuadrilátero.

EVIL e Hiromu Takahashi vs Okada y Will Ospreay

EVIL buscó durante el combate atacar el cuello dolorido de Okada mientras que Ospreay y Tajahashi lo daban todo a una velocidad tremenda. EVIL casi ganó con un Darkness Fall al campeón pero Okada logró soportar el movimiento, tumbando después al aspirante. Con ambos luchadores agotados los dos Junior volvieron a entrar, siendo Will quién consiguió empezar a controlar el combate.

En los momentos finales del combate Evil recibió el Rainmaker de Okada mientras Ospreay ejecutaba el OzCutter sobre Hiromu para conseguir la victoria para CHAOS en un gran combate. Okada en ese momento cortó una promo sobre el caído EVIL, el cual le había humillado en el resto de Destructions, recordándole quien era el campeón.

Kenny Omega (c) vs Juice Robinson por el IWGP USA Championship

Los primeros momentos del combate tuvieron a ambos luchadores teniendo momentos de dominio en los que mostraron su mejor versión con grandes movimientos. Omega consiguió empezar a controlar a su oponente, incluyendo un V-Trigger que casi acaba en un OWA, pero Robinson le sorprendió con un Victory Roll-Up que casi llegó a 3. Cuando Omega volvió a intentar conectar su finisher, Robinson atacó la rodilla recién operada de Omega, dejándole en el suelo.

A partir de ese momento Juice empezó a atacar la rodilla lesionada de Omega, dándole ventaja que solo era contrarrestada por grandes movimientos del campeón pero de forma momentánea. Solo un suplex hacia fuera del ring consiguió volver a hacer girar las tornas a favor del campeón, quien conectó múltiples V-Triggers pero sin opción de hacer la cuenta que finalizase el combate.

Robinson conectó el Pulp Friction y parecía que con eso acababa el combate pero Omega fue el primer hombre que consiguió salir del finisher de Juice. El campeón conectó el One Winged Angel desde el esquinero para retener el cinturón en el mejor combate de todos los eventos de Destruction.

Finalmente y tras celebrar en el ring, YOSHI-HASHI apareció en la rueda de prensa para retar al campeón, el cual sin dudarlo aceptó el futuro enfrentamiento entre ambos por el título USA.

Este show ha sido inferior en media al de Hiroshima, pero muy superior su main event al resto de combates de los dos eventos anteriores. Además el combate por parejas fue muy superior a los que les habíamos visto, lo cual es una alegría. Destruction in Kobe deja muy buen sabor de boca y King of Pro Wrestling puede ser uno de los mejores eventos de todo el otoño.