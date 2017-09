Previa Monday Night Raw 25/09/2017: Después de la tormenta

Foto: WWE

La cadena USA Network y FOX Sports transmitirán un nuevo episodio, el número 1270 de Monday Night Raw desde el Citizens Bank Arena de Ontario en California. El show se podrá seguir en directo desde nuestro Twitter: @WrestlingVAVEL.

Edición especial de MizTv

Durante la acción de No Mercy, el Campeón Intercontinental propuso a Kurt Angle una idea especial para abrir el programa. El segmento que usualmente usa The Miz para humillar a otras superestrellas del roster tendrá en esta edición a Roman Reigns, al dueño del patio, a quien retiró al Undertaker y más recientemente venció a John Cena en una de las mejores luchas del año, la cual sirvió como un 'hasta pronto' para el 16 veces campeón mundial que deja la antorcha de rostro de la empresa a Reigns.

Strowman busca redención

Tras el físico enfrentamiento de Braun Strowman y Brock Lesnar en No Mercy en el cual The Beast Incarnate ganó por agotar al gigantesco rival, es muy probable que el Monster Among Men busque tener una revancha lo más pronto posible contra el Campeón. En el nuevo episodio de Raw, veremos la furia de Strowman ansioso de tener el campeonato.

El futuro de la división femenina

Alexa Bliss retuvo su oro al vencer a otras cuatro mujeres en un mismo combate, ahora toca ver cómo se establecerán las amistades en el vestuario femenino, ¿podrán Nia y Alexa volver a ser amigas? ¿Seguirán Bayley y Sasha Banks con su amistad o tomarán caminos separados? ¿Qué pasará con Emma? ¿Y cómo afectará la llegada de Asuka al actual roster?

La era de Enzo

Enzo Amore ganó de manera polémica el campeonato de la división Crucero en No Mercy, seguramente Neville no dejará pasar su chance de revancha, pero hay que ver de qué es capaz Enzo y si tiene lo necesario para mantenerse como campeón de la división púrpura de la WWE.

¿Qué le depara a Jason Jordan?

El hijo de Kurt Angle perdió en No Mercy contra The Miz con ayuda de The Miztourage y eso causó que Jordan declarara post combate que no tiene ningún respeto por el Campeón Intercontinental. Así que, ¿obtendrá Jason Jordan una nueva oportunidad para tener el título? No suena tan descabellado cuando su padre es el gerente general de la marca roja.