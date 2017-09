Lesnar derriba al "Monstruo entre hombres"

Google Plus

Lesnar tras derribar a Strowman. Foto: WWE.com

En el kickoff del evento Elias consiguió derrotar a Apollo Crews tras aplicarle el Drift Away. Además, durante esta parte del evento se recordaron todas la rivalidades y todos los combates que se darían en la parte principal del evento.

Campeonato Intercontinental: The Miz (c) vs. Jason Jordan

Jordan empezó dominando con movimientos típicos de la lucha olímpica, seguidos de un Suplex. Jordan mantuvo el control del combate a pesar de que Miz escapaba al el ringside. Dallas y Axel distrajeron a Jason, dándole el tiempo preciso a The Miz para que se recuperase y tomase el control de la pelea. Jordan reaccionó en el ringside y tras un salto desde la tercera cuerda buscó la cuenta. Miz se rehízo de la nada y aplicó las patadas de Daniel Bryan fallando la última y recibiendo el Suplex de Jordan. El hijo de Kurt Angle controló el combate con dos Suplex con puente seguidos. Miz escapó al ringside, donde Jason bajo para atacar a los secuaces de The Miz, de vuelta al ring Jordan aplicó un Crossface, pero el campeón intercontinental llegó a las cuerdas. Miz evitó una Spear de Jordan, sin embargo no consiguió el control de la pelea. Axel y Dallas distrajeron a Jordan y Miz pudo aplicar el Skull Crushing Finale y conseguir la victoria.

Victoria: The Miz por cuenta de tres. The Miz retuvo de esta forma el cinturón intercontinental.

Tras el combate Jordan fue entrevistado sobre el combate. Jordan afirmó que aún no respetaba a Miz y pidió una revancha.

Bray Wyatt vs. Finn Balor

Bray Wyatt atacó a Bálor mientras este acababa su entrada. El monarca de la familia Wyatt atacó a Finn utilizando la mesa de los comentaristas en alemán. Los árbitros ayudaron a reincorporarse a Bálor que se marchaba por la rampa cuando Bray tomó el micro. El discurso de Bray cabreo a Bálor que se dirigió al ring para dar comienzo al combate. Bálor dominó los campases iniciales de la pelea con dos Dropkicks. Bray evitó un salto de su rival y le aplicó un SuperSuplex. El Devorador de Mundos controló el combate con una serie de ataques en el filo del ring, sin embargo, Bálor se rehízo con varios golpes consecutivos. Finn aplicó su típica patada en el ringside. Bray aplicó un Uranage y un Running Senton seguidos de una cuenta de dos. Tras un intercambio de golpes Finn salió reforzado y trató de buscar altura, pero de nuevo Bray lo evitó. Tras forcejear en la esquina, Finn aplicó el Coup de Grace por la espalda, pero la cuenta solo llegó a dos. Bray reaccionó y aplicó dos Suplex, pero cuando trataba de culminar su ataque con un salto Finn se rehízo y tomó el control. Bálor tras su secuencia característica de movimiento aplicó el Coup de Grace y consiguió la victoria.

Victoria: Finn Bálor por cuenta de tres.

Bálor en los momentos finales del combate. Foto: WWE.com

Campeonato de Parejas de Raw: Dean Ambrose & Seth Rollins (c) vs. Sheamus & Cesaro

Ambrose y Sheamus abrieron la pelea. Sheamus aprovechó una distracción de Ambrose para atacar a Rollins en la esquina y sacar ventaja de la superioridad numérica. Cesaro tomó el relevo y atacó a Ambrose en el ringside. El equipo heel dominó con relevos rápidos y con ataques al borde de la legalidad. Sheamus y Cesaro centraron su ataque en los brazos de Ambrose, el cual no tenía oportunidad para dar el relevo a Rollins. Cesaro falló una llave y Ambrose pudo dar el relevo a Rollins que hizo el hot tag. Cesaro en una llave anterior se dañó el labio y empezó a sangrar, por lo que le dio el relvo a Sheamus que dominó el combate. La pareja heel dominó y empezó a discutir con el árbitro recriminándole que contaba muy lento. Rollins reaccionó y tras deshacerse de sus rivales le dio el relevo a Ambrose que realizó un nuevo hot tag. Ambrose aplicó un Suicide Dive, al que siguió con un salto y una cuenta de dos. Cesaro y Sheamus se rehicieron dominaron fácilmente, pero no lograron que la cuenta llagase a tres en ningún momento. Ambrose sorprendió a Cesaro con un Lunatic Lariat. Sheamus y Cesaro trataron de aplicar una llave conjunta en la que Cesaro aplicó una Powerbomb a Rollins, mientras Sheamus le aplicaba un White Noise a Ambrose. La pareja heel dominó fácilmente, pero Ambrose sorprendió con un Roll Up. Rollins aplicó el rodillazo a Sheamus al que siguió un Dirty Deeps para conseguir la victoria.

Victoria: Rollins y Ambrose por cuenta de tres. De esta forma retuvieron el título de campeones por parejas.

Campeonato de Mujeres de Raw: Alexa Bliss (c) vs. Bayley vs. Nia Jax vs. Sasha Banks vs. Emma

Nia atacó a Alexa, mientras que Emma, Sasha y Bayley se deshicieron de la samoana. Bayley y Sasha sacaron a Emma del ring y empezaron a pelear entre ellas, hasta que Nia apareció para atacar a Sasha. Nia subió al ring y dominó sobre sus rivales aplicando un Spinebuster a Emma. Alexa trató de aplicar un DDT a Nia, pero esta lo evitó. Nia aplicó un Samaoan Drop a Alexa y a Sasha a la vez, pero Bayley rompió la cuenta. Todas hicieron equipo para sacar a Nia, tras esto Emma y Alexa se deshicieron de las faces y empezaron a pelear, consiguiedo el dominio Emma. Las cuatro luchadoras volvieron a hacer equipo para aplicar una Powerbomb a Nia en el ringside. Emma y Alexa volvieron a tomar el control, hasta que apareció Bayley para atacar Emma, sin embargo la australiana pudo mantener el control de la pelea. Sasha apareció de la nada para dominar sobre Emma y empezar una pelea con Alexa. Sasha aplicó el Banks Statement a Alexa, pero Bayley rompió la cuenta. Bayley le aplicó el Bayley to Belly, pero en esta ocasión rompió la cuenta Sasha. Nia reapareció y aplicó un Leg Drop a Sasha. Tras un momento de caos, Alexa le aplicó DDT a Bayley y consiguió la cuenta de tres.

Victoria: Alexa por cuenta de tres sobre Bayley, de esta forma retuvo el cinturón femenino.

John Cena vs. Roman Reigns

Roman dio el primer golpe, pero Cena se levantó rápidamente. Cena amenazó con irse a los vestuarios debido a los cánticos de la gente, pero Roman lo persiguió por la rampa aplicándole dos puñetazos. Cena aplicó dos puñetazos, pero Roman le respondió con una gran llave. La pelea pasó al ringisde, donde ambos castigaron a su rival estrellándolo contra los escalones. Roman consiguió el control de la pelea con una Dropkick, seguida de una cuenta de dos. Cena sorprendió con dos puñetazos seguidos, pero aun así Roman mantuvo el control de la pelea. Cena evitó un golpe y consiguió encadenar una serie de golpes, pero cuando buscaba el Five Knuckle Shuffle, Roman se levantó y aplicó una Samoan Drop. Cena evitó un Clothesline y aplicó el Five Knuckle Shuffle, pero al buscar el AA falló y Roman aplicó un Big Boot. Roman buscaba el Superman Punch, pero Cena lo invirtió y aplicó el STF, el cual Roman rompió con una Powerbomb. Los dos luchadores intercambiaron golpes hasta que Cena sorprendió con un AA, seguido de una cuenta de dos. Cena buscaba altura para aplicar un Leg Drop, pero Roman aprovechó el salto para aplicar una Powerbomb, seguido de un Superman Punch y una cuenta de dos. Cena consiguió invertir la Spear de Roman y aplicó un AA desde la segunda cuerda, sin embargo, la cuenta llegó solo a dos. La gente pedía un nuevo AA, pero Cena bajó al ringside y preparó las mesas de comentaristas, finalmente Roman aplicó una Spear atravesando la mesa de los comentaristas con el cuerpo de Cena quedando los dos lastimados. Roman subió a Cena al ring y buscó la cuenta, pero esta solo llegó a dos. Cena invirtió otra nueva Spear de Roman y aplicó dos AA consecutivos, pero la cuenta solo llegó a dos. Roman sorprendió con un Superman Punch seguido de una Spear para conseguir la victoria.

Victoria: Roman Reigns por cuenta de tres. Tras el combate Cena se levantó y le dio la mano a Roman en señal de respeto.

Cena levanta la mano de Roman en señal de respeto. Foto: WWE.com

Tras el combate Cena se quedó en el cuadrilátero exhausto. El público le dio una gran ovación a Cena mientras la gente le gritaba Thanks you Cena.

Kurt Angle apareció hablando en su oficina cuando fue interrumpido por The Miz. El campeón intercontinental afirmó que quería un programa especial de Miz Tv con Roman Reigns como invitado. Angle afirmó que era una gran idea, además le anunció que abriría el show.

Campeonato de Peso Crucero: Neville (c) vs. Enzo Amore

Neville con un comienzo muy agresivo empezó dominando el combate. Enzo consiguió dar un par de golpes, pero Neville siguió dominando con varios golpes en la esquina. Neville se encaró con el árbitro mientras Enzo subía al ring desde el ringside. Neville se mostró muy confiado y aplicó una llave de cuello seguida de una Superkick y de una cuenta de dos. El público empezó a cantar This is boring, mientras Neville dominaba y castigaba a Enzo. Neville buscó altura, pero falló el salto. Enzo tomó altura y aplicó un Super DDT seguido de una cuenta de dos. Neville sacó del ring a Enzo que para que el árbitro suspendiese la cuenta robó el título. El árbitro retiro el título, mientras Enzo aplicó un golpe bajo para conseguir la victoria.

Victoria: Enzo Amore por cuenta de tres. Enzo consiguió de esta forma el título de la división crucero.

Enzo con el título durante el combate. Foto: WWE.com

Campeonato Universal: Brock Lesnar (c) vs. Braun Strowman

Strowman tumbó a Lesnar nada más empezar el combate haciendo gala de su fuerza física. Lesnar aplicó un German Suplex, pero Strowman le contestó con un Chokeslam y un Running Powerslam seguidos de una cuenta de dos. Lesnar trató de buscar el F5, pero no pudo levantar al monstruo entre hombres. Strowman castigó a Lesnar con varios golpes seguidos, hasta que falló una Spear. Lesnar aplicó el Kimura Lock, llegando a derribar a Strowman. Braun llegó a las cuerdas, para levantarse y aplicar un Spinebuster. Lesnar sorprendió con cinco German Suplex seguidos y trató de aplicar el F5, pero Strowman lo invirtió con un Running Powersla. Strowman repitió el castigo, pero la cuenta solo llegó a dos. Lesnar sorprendió con un F5 y consiguió la victoria.

Victoria: Brock Lesnar por cuenta de tres. De esta forma Brock Lesnar retuvo el título universal de la WWE.