A-Kid, el hombre del momento en el wrestling europeo

A-Kid durante su participación en el King of Voladores (Pantalón rojo). Fuente: Chikara

A-Kid es uno de los nombres de moda en el wrestling europeo y una de las caras del wrestling español. Su participación como miembro de House WhiteWolf en el King Of Trios provocó una enorme reacción en Reino Unido, dando un gran combate frente a la House Strong Style. Además de este combate, el luchador participó en el King of Voladores de Chikara, y anteriormente junto a Adam Chase compitió por los títulos de CZW en otro combate muy valorado por el público.

Además de esto el luchador es muy conocido debido a su enfrentamiento en enero de este mismo año con Ricochet, otro gran combate para la mayoría de los que vieron la lucha. El actualmente campeón de Triple W lleva ya más de cinco años subiéndose a un cuadrilátero, dejando en todo momento impronta de su acrobático estilo de lucha y ganándose el cariño del público de Tabacalera.

Este cariño volvió a ser demostrado durante su última defensa del cinturón frente a Ruky, momento en el cual se realizó la entrevista.

Pregunta. ¿Qué recuerda de sus inicios en el wrestling?

Respuesta. Que luchaba muy mal (risas), iniciar siempre es difícil. Tenía combates malos en general, aprendiendo de mis errores, sigo aprendiendo cada vez que lucho, solo que allí aprendía mucho más.

P. Ha dicho que ha aprendido mucho, ¿en estos 5 años en que ha notado la diferencia?

R. En todo. Lo primero a interactuar con el público, a aprender a contar una historia, es algo que en principio no tienes en mente. Ves movimientos por la tele, a mi por ejemplo me gusta hacer el Pedigree. Hoy hemos hecho un Pedigree, podíamos haberlo hecho en cualquier otro lado, en cualquier otro momento era ahí y le ha dado un valor al combate la historia que ha contado Ruky.

P. Ha participado en el King of Trios, un evento muy importante a nivel de wrestling. ¿Cómo se siente después de haber participado en algo tan importante?

R. Hombre, si te digo la verdad el combate no fue muy exigente. Estoy acostumbrado a ir un poquito más en cada combate, a estar individual y no me siento muy cómodo en un 3 vs 3. Pero bueno, luego participé en el Rey de Voladores, lo disfrute un poquito más pero siempre compartir ring con los grandes, con Pete Dunne, Seven, Bate fue increíble.

P. ¿Cómo se siente siendo para algunos uno de los mejores o el mejor wrestler español actualmente?

R. No sé, siempre me voy a exigir más. Más de lo que me puedas exigir tú o cualquiera que me esté viendo, así que vais a ver un mejor A-Kid cada vez que me veáis.

P. Se le ha visto aquí, en Inglaterra, tiene más bookeos fuera. ¿Hacia dónde va su carrera ahora mismo?

R. Yo voy a intentar vivir de esto, la meta que tengo ahora mismo es esa, poder ganarme la vida luchando y ya evolucionará esa meta.

P. Ha luchado como hemos hablado ya en Inglaterra, tiene en Tabacalera muchísimos combates. ¿Cómo se siente luchando ante un público distinto, la Tabacalera aprieta mucho, que diferencia vio en el público?

R. Es difícil, yo estaba muy acostumbrado a luchar aquí, a mover un dedo y la gente cantando Niño Anónimo. El primer combate que tuve en Inglaterra vas a un público que no te conocen, tiene que cambiar un poco el chip. Pero aprendes un montón a mirar una persona, a coger un niño, agarrarle la mano y ese niño ya está metido en el combate. Eso lo extrapolas aquí y consigues más reacción, obviamente.

P. Con Zayas luchó hace unos cuantos años por parejas, ha vuelto a luchar con él, en alguna entrevista ha dicho que era uno de tus mejores rivales. ¿Cómo se lo pasó luchando otra vez con él, con Adam Chase, otro de los iconos ahora mismo?

R. Hacer pareja mola pero yo como disfrutó es luchando contra ellos. Yo quiero un combate con Zayas, con Chase, con Ruky, con Paolo, con Trashman, con todas las personas. Siempre me lo voy a pasar bien porque son colegas.

P. Y Adam Chase, hemos hablado de él. ¿Qué opina de él, como luchador, dentro del ring, fuera?

R. ¿Yo creo que es obvio no? Se lo está currando muchísimo, está a un nivel muy alto para lo poco que lleva, porque en realidad lleva muy poco, y yo creo que va a llegar muy alto, se lo curra mucho

P. Actualmente el wrestling español está en ascensión, han participado en el King of Trios, usted en el Rey de Voladores. ¿Cree que el wrestling español va a seguir creciendo?

R. Sí, sin duda. Básicamente todo miembro de la Triple W debería luchar por eso, sé que en Riot Wrestling también está luchando por eso, sé que se van a hacer cosas muy grandes en el wrestling español, ya se están haciendo. Vino Ricochet a Madrid a tener un combate, algo que yo jamás lo hubiese pensado, participé en el King of Trios como has dicho pero eso son tonterías. Son tonterías porque simplemente son efectos de lo que estamos creando aquí, de que haya gente que quiera ver este producto.

P. Ahora el wrestling es mucho más global, más empresas en el Reino Unido. ¿Cree que algún luchador, más allá de la Pulga que está entrenando en Canadá, puede entrenar fuera de España, pudiendo irse por ejemplo a luchar a Japón?

R. Bueno, Pulga ya ha estado en Japón, pero sí. Eso es básicamente timing, es conseguir que las cosas te funcionen bien, pero el problema es la pasta. Hay que volar aquí, hay que volar allá, volar sin saber si vas a luchar simplemente para que vean tu cara, ese siempre ha sido el problema pero creo que esto va a subir en todos los aspectos.