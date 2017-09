La redacción opina: No Mercy 2017

Strowman y Lesnar protagonizaran el main event de la noche. Foto: WWE.com

Primer evento de la WWE tras SummerSlam, en esta ocasión le toca a la marca roja, Monday Night Raw. Los luchadores ofrecerán un total de ocho combates, uno de ellos en el kickoff, desde el Staples Center de Los Ángeles, California. Todos los títulos de la marca estarán en juego.

Kickoff Match: Apollo Crews vs. Elias

Sergio García: "Combate anunciado para rellenar la hora previa al evento y sin una historia que lo justifique. Elias ha perdido fuerza tras su enemistad con Finn Bálor mientras que Crews sigue sin rumbo más allá de estar dirigido por Titus O'Neil. Diría que Apollo ganará."

Pablo Arrivillaga: “Por lo que ha venido demostrando desde su llegada a Raw, parece que Elias tiene mayores oportunidades de crecerse a costa de Titus Worldwide que tiene más bajos que altos”.

Santiago Tomasi: “Ganador: Elias. Parece que ahora están pensando en un push para el cantarín, por lo que lo lógico sería que le diesen la victoria sobre una Titus Brand que cada vez parece más perdida dentro de la cartelera.”

Fernando Murillo: “Parece que Elias va a tener más oportunidades de tener importancia dentro del mid card de Raw que Apollo, por lo que una victoria sería crucial para su crecimiento”.

WWE Cruiserweight Championship: Neville (c) vs. Enzo Amore

Daniel García: “Enzo Amore necesitaba estar en la división crucero desde que se separó de Big Cass. La rivalidad solo sirve para que Enzo debute en 205 Live. Combate para que Neville siga siendo campeón y haber lo que hace Enzo en el ring, no espero mucho del combate”.

Sergio García: "La lógica me dice que el inglés retendrá su título sobre todo por el paupérrimo nivel de Enzo Amore como luchador, aunque WWE nos tiene acostumbrados a decisiones inverosímiles. Por tanto, no tengo excesivas esperanzas en ver una buena lucha. Quizá se busque refrescar la división crucero con un nuevo campeón, pero espero que no sea el caso”.

Pablo Arrivillaga: “Por mucho empuje que ha tenido Enzo Amore desde su llegada a la división crucero, no le veo oportunidades contra el campeón”

Santiago Tomasi: “Ganador: Neville. En este caso no estoy del todo seguro del resultado, pero por el bien de la división espero que gane el británico. Enzo puede resultar gracioso y tiene buen micro, pero su nivel dentro del ring es sencillamente horrendo, una victoria suya estaría a la altura del reinado de Hornswoggle como campeón”.

Aida Lorente: “Combate por meter a Enzo en algún sitio, pero me da a mí que va a ser retención del King. Ganador: Neville”

Óscar García: “Tengo muy pocas esperanzas en este combate y todo lo que no sea que Neville retuviese el título de una forma sencilla me sorprendería”.

Fernando Murillo: “Me parece una vergüenza que Enzo sea el aspirante número uno y como gané el título perderé la poca fe que le tengo a la división crucero. Hay muchos otros luchadores mucho mejores que Enzo que se merecen la oportunidad de retar a Neville”.

WWE Intercontinental Championship: The Miz (c) vs. Jason Jordan

Daniel García: “La rivalidad viene desde que se supo que Jason era el hijo ilegitimo de Kurt Angle, ya que Miz ha estado metiéndose con Kurt, aunque se supo que Jason iba ser el rival de The Miz en No Mercy esta semana en Raw. Espero un buen combate con victoria para The Miz con ayuda de Bo Dallas y Curtis Axel (The Miztourage) para seguir con la rivalidad”.

Sergio García: "Se venía vislumbrando el push a Jordan y en No Mercy obtendrá su oportunidad por el oro. Ha dado buenas contiendas últimamente ante rivales consagrados aunque, eso sí, opino que no debería salir del evento con el cinturón. The Miz es uno de los mejores personajes con los que cuenta WWE y yo lo dejaría como campeón, pero conociendo cómo opera la compañía, la historia de Jordan como hijo ilegítimo de Kurt Angle no quedará en vano. Pienso que tendremos nuevo portador del Intercontinental Championship”.

Pablo Arrivillaga: “Lo que hemos visto de Jason en las últimas semanas, independientemente de si es el hijo de Kurt Angle ha sido genial, dando luchas de calidad contra luchadores de alto nivel. Tendrá el momento más importante de su carrera cuando le arrebate el título a The Miz”.

Santiago Tomasi: “Ganador: Jason Jordan. La storyline del hijo de Kurt Angle solo puede avanzar si acaba de una vez con el reinado de Miz. Este reinado ha sido realmente interesante y el campeón cada vez está mejorando más en el ring, pero es necesario un cambio en la escena titular para que Miz pueda aspirar a otras cosas de mayor calado”.

Aida Lorente: “El hijo de Kurt Angle se enfrenta a Miz por el campeonato. La verdad es que espero una retención de Miz con ayuda de Miztourage. Ganador: Miz”

Óscar García: “El campeón intercontinental está en estado de gracia y conseguirá retener el título. La storyline va para más lejos y con dos luchadores involucrados como Miz y Kurt Angle puede salir algo muy bueno”.

Fernando Murillo: “Me parece pronto para que Jordan gané el título, por lo que Miz retendrá, aunque no de una forma limpia. El trabajo en el ring de Jordan es escandaloso, espero que esta rivalidad con Miz le ayude a mejorar sus habilidades en el micro para que en un futuro sea un luchador a tener en cuenta”.

Finn Bálor vs. Bray Wyatt

Daniel García: “La rivalidad tendría que haber acabado en Summerslam por tanto victoria de Finn Bálor y los dos a por otras rivalidades”.

Sergio García: "Probablemente esta rivalidad termine aquí ya que se está haciendo algo repetitiva. Tras el triunfo de Bálor con su papel de The Demon en WWE SummerSlam, esta vez será un hombre contra hombre. No preveo otra cosa que no sea al irlandés saliendo victorioso, ya que una derrota le haría mucho daño y Wyatt (que no consigue afianzarse en una parte más alta del cartel) tampoco vería muy deteriorado su estatus”.

Pablo Arrivillaga: "Bálor seguirá demostrando su superioridad contra Bray, lo puede demostrar en su forma "humana" o la demoníaca. En esta lucha de mal contra supuesto salvador, parece que Finn parte con ventaja”.

Santiago Tomasi: “Ganador: Finn Bálor. Solo espero que acabe ya este feudo en el que dos grandes valores de la compañía siguen perdiendo valor constantemente. Me gustaría que ganase Bálor para avanzar a cotas más importantes pero el combate es una verdadera incógnita”.

Aida Lorente: “Refrito del combate de Summerslam. Tampoco espero mucho. Ganador: Bálor”

Óscar García: “Tal y como acabó el combate de SummerSlam y lo que ha estado ocurriendo estas semanas, creo que Bray conseguirá derrotar a Bálor demostrando que es un Dios”.

Fernando Murillo: “No sé porque esta rivalidad me recuerda a la del año pasado entre Bray Wyatt y Randy Orton, por lo que se me hace repetitiva. Espero que gane Bálor, pero una victoria de Wyatt para seguir la rivalidad no me sorprendería”.

WWE Raw Women's Championship: Alexa Bliss (c) vs. Sasha Banks vs. Nia Jax vs. Emma vs. Bayley (Fatal 5-Way Match)

Daniel García: “Con todo el roster femenino de Raw en el combate, aunque parece que esta rivalidad sea un Alexa Bliss contra Nia Jax por esa ruptura de amistad que se veía que tenían. La ganadora está claro que va a ser Nia Jax y una parte que ha pasado desapercibido es que Sasha Banks pueda hacer el turn heel ante Bayley. Y aparte de eso también puede volver Paige para iniciar una rivalidad con Emma”

Sergio García: "Pese a que me cueste reconocerlo porque soy fan incondicional de The Goddess, creo que los reinados de Alexa Bliss se han vuelto anodinos y se necesita un cambio. Mi favorita para salir campeona no es otra que Nia Jax, que está bastante over. Descartaría a Sasha Banks y a Emma y respecto a Bayley... ojo. Será interesante ver cómo evoluciona el combate con esta acumulación de competidoras".

Pablo Arrivillaga: "Muchas oportunidades sobre el ring, todas con suficiente talento, aunque este combate trata de saber aprovechar las oportunidades más que ser dominante. A mi parecer, será la hora de triunfar para Nia Jax”.

Santiago Tomasi: “Ganadora: Nia Jax. Lo único seguro de este combate es que el pin lo va a recibir la australiana, dejando el resto en el aire. Yo creo que Jax es la mejor candidata debido a que está siendo bookeada como un monstruo y aún no ha tenido un reinado”.

Aida Lorente: “Tengo muchas expectativas en este combate. Espero una victoria de Nia o la retención de Alexa. Ganadora: Alexa o Nia”

Óscar García: “Espero que gane Nia, actualmente me parece la más preparada para derrotar a Alexa, con la que podría tener un buen feudo posterior”.

Fernando Murillo: “Solo tengo una cosa clara, que Emma va a recibir la cuenta. Sobre la ganadora todo apunta que será Nia, pero también hay que estar atentos a las segundas historias que se puedan dar sobre el ring, un turn heel de Sasha, el regreso de Paige… quién sabe”.

WWE Raw Tag Team Championship: Dean Ambrose & Seth Rollins (c) vs. Cesaro & Sheamus

Sergio García: "Aquí tengo muy claro que los cinturones no cambiarán de manos. La reunión entre Ambrose y Rollins ha sido de lo más destacado que nos han brindado en los últimos meses y carecería de sentido quitarles los títulos un mes después de ganarlos. Por la calidad de los luchadores auguro un combatazo"

Pablo Arrivillaga: “Ambos son muy buenos equipos y parten con mucha fuerza para este evento. A mi consideración, Rollins y Ambrose van a retener, mejorar su química y empezarán una nueva dinastía con los cinturones colectivos”.

Santiago Tomasi: “Ganadores Ambrose y Rollins. Posiblemente el que vaya a ser el mejor combate de la noche, cuatro grandes wrestlers se ven las caras una vez más en lo que espero que sea el final de una gran rivalidad. Lo lógico es que los actuales campeones mientras esperan un más que posible enfrentamiento con The Revival o Anderson y Gallows”.

Aida Lorente: “Otro refrito del refrito. Seguramente sea buen combate ya que será el último de la rivalidad (espero) Ganadores: Ambrose y Rollins”.

Óscar García: “Me cansa un poco ya esta rivalidad, solo espero que acabe ya y que les den oportunidades a otras parejas. Los campeones retendrá”.

Fernando Murillo: “Los cuatro son muy buenos y están dando grandes combates, pero me cansa que solo estén los dos equipos en la órbita titular. Espero que Rollins y Ambrose retengan y que la próxima defensa sea contra otros rivales”.

John Cena vs. Roman Reigns

Sergio García: "El enfrentamiento que vende entradas por sí mismo. Si mantienen en el ring el nivel ofrecido en las promos (tremendas todas) se robarán el show. Lo previsible es que venza Reigns, que lo necesita tras un año muy irregular en los eventos especiales. John Cena no perdería credibilidad y ayudaría a The Big Dog a ganar impulso y empatizar con la audiencia".

Pablo Arrivillaga: “Dejando a un lado la superioridad que ha demostrado Cena en el micrófono y recordando que lo importante es lo resuelto a base de golpes, es muy obvio que la empresa quiere favorecer al dueño del patio. Será un combate igualado y emocionante del cual Roman Reigns saldrá como vencedor y con John Cena pasándole la antorcha de "rostro" de la compañía”.

Santiago Tomasi: "Ganador: John Cena. Lo lógico sería que Reigns ganase, pero con John nunca se puede aplicar la lógica. Si Cena gana es más que probable que hubiese una revancha antes de Wrestlemania y no me sorprendería lo más mínimo que ambos se volviesen a enfrentar antes del Reigns vs Lesnar que se huele en WM. Espero equivocarme sobre esto último pero cada vez creo más en una victoria de Big John".

Aida Lorente: “Rivalidad que deberían haber guardado para WrestleMania. Debería ser un pase de antorcha de Cena a Reigns como cara de la empresa. Ganador: Roman”.

Óscar García: “John Cena se ha comido en el micro a Roman Reigns, por lo que la WWE debería darle la victoria a Roman para que no saliese tan perjudicado después de todo”.

Fernando Murillo: “La superioridad de Cena en el micro en la rivalidad ha sido estratosférica, Roman no ha tenido nada que hacer y se le nota las carencias a la legua. En el ring puede que sea otra cosa, aun así creo que gana Cena y rivalidad no acaba aquí”.

WWE Universal Championship:Brock Lesnar (c) vs. Braun Strowman

Sergio García: "The Monster Among Men llega como una fuerza imparable (gran trabajo suyo y de WWE) e incluso parece que es el favorito. Sin embargo, estoy seguro de que Lesnar retendrá y se tirará bastante tiempo como campeón. La lucha no será técnica. Será a golpe limpio, muy intensa. Y creo que Strowman perderá pero será protegido de alguna manera para que se siga viendo como un coloso indestructible".

Pablo Arrivillaga: “Strowman no para de probar el caos que puede desatar, ya hizo daño a Brock en SummerSlam y en una edición de Raw. Aunque The Beast Incarnate pueda resistir el castigo, opino que Strowman lo vencerá haciendo tributo al nombre del evento: sin piedad”.

Santiago Tomasi: “Ganador: Brock Lesnar. A pesar de que yo espero que Strowman acabe con este reinado sin apariciones televisivas, creo que todo hace pensar que será un combate intenso pero que no acabará con el reinado de Brock. Braun aún sigue estando muy verde para que le confíen el cinturón y al final tiraran por la opción clásica de que aguante el cinturón el veterano luchador de Minnesota”.

Aida Lorente: “Espero que con este combate acabe el "reinado" de Lesnar y empiece el de Strowman. El combate pinta bastante así que veremos si cumple expectativas. Ganador: Strowman”

Óscar García: “El combate que espero con más ganas, son dos tipos de luchadores que me gustan mucho y creo que van a dar un gran combate. Ninguno de los dos puede perder por cuenta de tres, por lo que creo que Lesnar retendrá dejando a Strowman over”.

Fernando Murillo: “Creo que es el momento adecuado para que Strowman gane el título, pero no se lo van a dar. Lesnar continuará como campeón al menos hasta Survivor Series, si no es hasta WrestleMania. Para mantener a Strowman over, aunque no se necesita mucho su progresión en el último año es espectacular, creo que perderá por descalificación”.