Cartelera WWE No Mercy 2017

Se espera un choque brutal entre Brock Lesnar y Braun Strowman | Foto: WWE.com

WWE Network emitirá este domingo el evento especial No Mercy, exclusivo de la marca Raw y que tendrá lugar en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Kickoff Match - Apollo Crews vs. Elias

Foto: WWE.com

Creciendo bajo la tutela de Titus O'Neil, Apollo Crews tratará de seguir escalando posiciones en Raw a costa de The Drifter. ¿Lo conseguirá o será Elias quien ría el último en este aperitivo de No Mercy?

WWE Cruiserweight Championship

Neville (c) vs. Enzo Amore

Foto: WWE.com

The Realest Guy in the Room se ha unido a las filas de WWE 205 Live después de su breve rivalidad con Big Cass y ha puesto sus miras en el oro. Tras dejar claro que no le importará emplear el juego sucio, ¿podrá Enzo Amore destronar a The King of the Cruiserweights y ganar su primer título en la compañía?

WWE Intercontinental Championship

The Miz (c) vs. Jason Jordan

Foto: WWE.com

The Miz, que está de enhorabuena por su futura paternidad, lleva semanas demandando respeto por su trayectoria y su condición de campeón. Defenderá su cinturón (tras no hacerlo en WWE SummerSlam) ante Jason Jordan, que se ha fogueado últimamente con nombres ilustres mostrando sus habilidades. ¿Será capaz el hijo ilegítimo de Kurt Angle de callar al locuaz Miz?

Finn Bálor vs. Bray Wyatt

Foto: WWE.com

Nuevo capítulo (quizás el último) en este enigmático enfrentamiento entre dos de las superestrellas más indescifrables de la marca roja. Al contrario que en SummerSlam, Bálor no exhibirá su faceta de "demonio" contra The Eater of Worlds. ¿Logrará Bray Wyatt vengarse del irlandés y dar un golpe en la mesa?

WWE Raw Women's Championship

Alexa Bliss (c) vs. Sasha Banks vs. Nia Jax vs. Emma vs. Bayley (Fatal 5-Way Match)

Foto: WWE.com

Cansada de estar a la sombra de la campeona, Nia Jax le dio la espalda a Alexa Bliss para gozar de una oportunidad titular lo antes posible. Pero Nia no solo tendrá que batir a The Goddess of WWE para coronarse, pues Sasha Banks, Emma y Bayley (añadida a última hora a la contienda) también anhelan alcanzar la cima. ¿Quién de las cinco saldrá de No Mercy como la dominadora de la división femenina de Raw?

WWE Raw Tag Team Championship

Dean Ambrose & Seth Rollins (c) vs. Cesaro & Sheamus

Foto: WWE.com

La química entre los antiguos miembros de The Shield fue crucial para derrocar a Cesaro y Sheamus en el mayor evento del verano. Sin embargo, The Bar pretende recuperar los títulos en su revancha y auparse de nuevo a la cúspide de la división por parejas. ¿Qué "hermandad" prevalecerá cuando ambos equipos colisionen este domingo?

John Cena vs. Roman Reigns

Foto: WWE.com

Amados y odiados a partes iguales, es indudable que ambos generan reacción. Tras dejarnos varias confrontaciones verbales para el recuerdo, The Leader of the Cenation y The Big Dog pasarán a las manos en No Mercy en uno de los combates más esperados por el universo de WWE. ¿Agrandará su leyenda John Cena destruyendo a The Roman Empire o será Roman Reigns quien impere marcando un antes y un después en su carrera?

WWE Universal Championship

Brock Lesnar (c) vs. Braun Strowman

Foto: WWE.com

Brock Lesnar afrontará este domingo uno de los desafíos más duros de toda su carrera como luchador: pararle los pies a The Monster Among Men. Seguro que será una ardua tarea cuando incluso Paul Heyman ha admitido que Braun Strowman puede ser mejor que su cliente. Con el título en el aire y dos moles humanas en el ring las expectativas están por todo lo alto. ¿Cúal de ellos impondrá su ley y cerrará la noche como el indiscutible Universal Champion?