Johnny Impact controla el show a la espera de Victory Road

Taryn Terrell ataca a Allie ante la mirada de Sienna. Fuente: Impact Wrestling

El programa se inicio informando de que sería en honor a Bobby Heenan, el cual falleció esta semana. Tras ello hubo un repaso del ME de la semana pasada y sobre la marcha de Bobby Lashley de la compañía.

Las primeras escenas dentro del arena fueron de Johnny Impact, el cual salió al cuadrilátero buscando a Eli Drake. Pero quién apareció fue KM junto con un árbitro, el cual le informó de que el campeón sigue estando en México sin que Impact le creyese en ningún momento. Tras llamarle mentiroso, Johnny siguió riéndose del otro luchador hasta que le retó a un combate por el contendiente número uno.

Johnny Impact vs KM por el contendiente número 1 al título mundial

Johnny casi consiguió ganar el combate en los primeros treinta segundos, conectando una Superkick rápida, pero KM logró aguantar. Tras un mal vuelo del ex luchador de WWE, el dominio del combate pasó hacia el luchador de mayor altura, el cual trató de vencer haciendo una cuenta agarrándose en las cuerdas. Pero Impact mantuvo su posición en el ME de Victory Road gracias a un Thursday Night Delight que le permitió la cuenta de tres.

En backstage vemos a Pagano hablar con El Hijo del Fantasma y con alguien desconocido, preparándose para el combate. Tras ello tuvimos un repaso a la llegada de Taya y como ha dominado en sus primeras semanas.

Ava Storie vs Taya Valkyrie

El combate duró menos de un minuto, con Taya dominando fácilmente a la luchadora rival. Tras golpearla varias veces Valkyrie conectó su The Road to Valhalla para llevarse la victoria.

Nada más acabar el combate cogió el micrófono para exigir un combate por el título de Knockouts a Karen Jarrett de forma inmediata. Pero antes de que terminase sus exigencias, fue Rosemary quién apareció, la cual aseguró que Taya solo puede vencerla con la aparición de otras luchadoras, siendo ella quién se merece el combate por el título.

Cuando empezó el enfrentamiento físico entre ambas luchadoras, fue Sienna quien buscó aprovecharse para atacar a Rosemary. Cuando ambas estaban atacando a la ex campeona fue Allie la que trató de ponerse en igualdad de condiciones, Taryn Terrell volvió a darle el dominio a las heels, pero Gail Kim intervino limpiando el ring, dejando a las faces celebrando en el ring mientras el resto se quedaba fuera enrabietadas.

OVE, el equipo de Dave y Jake Christ, estaban en un local de Tijuana pasándoselo bien con varias mujeres mandadas por LAX. Los campeones aparecieron para encararse con los contendientes hasta que Ortiz y Santana les informaron de que la próxima semana tendrían su oportunidad por los títulos por parejas de GFW.

Allie, Gail Kim y Rosemary son entrevistadas sobre las tres luchadoras que las han atacado y dicen que están dispuestas a terminar con ellas. Petey Williams tiene una entrevista donde asegura que logrará sorprender a Trevor Lee y volver a ser campeón de la X Division, volviendo a llevar la división a donde se merece estar. Grado también es entrevistado, hablando de cómo es su nueva vida ahora siendo representado por Joseph Park

El Hijo del Fantasma y Pagano vs EC3 y Eddie Edwards

La ira de EC3 debido a lo ocurrido la semana pasada provocó que perdiese el control, lo cual le dio ventaja al equipo mexicano para castigarle sin ningún problema. Cuando finalmente consiguió dar el relevo a Edwards fueron ellos quienes pudieron ganar, pero la intervención de El Texano Jr. y su Powerbomb permitió al Hijo del Fantasma hacer la cuenta.

Los mexicanos siguieron atacando a sus dos rivales hasta que James Storm hizo el salve, consiguiendo salvar a ambos luchadores de una paliza aún mayor. A pesar de la protección de Storm, no le dio la mano a EC3 mientras que sí se la dio a Eddie Edwards. Impact siguió buscando a Eli Drake, siendo respondido por los tres mexicanos de que está en su país y no en la Impact Zone. Tras encararse con Texano Jr. Johnny volvió a poner el contendiente número 1 en línea.

Kongo Kong vs Mahabali Sheera

Combate entre dos luchadores grandes, con ritmo lento y ambos muy nivelados. Finalmente Kong consiguió tomar el control para conectar un splash desde lo alto del esquinero, dándole la victoria.

Drake realizó una entrevista antes de su combate en AAA, diciendo que ha ido a la casa de Impact solo para demostrar que es un cobarde y que no va a poder derrotarlo en Victory Road. Moose habló de que Lashley tendría que volver para competir como un hombre después del ataque que sufrió por parte del American Top Team.

Johnny Impact vs El Texano Jr. por el contendiente número uno al título mundial

Combate muy igualado donde ambos luchadores tuvieron opciones de ganar. Tras momentos de dominio del mexicano Impact hizo un comeback que levantó al público para acabar con el Starpship Pain, ganando y permitiéndole mantener su combate frente a Drake la próxima semana en Victory Road.

Laurel Van Ness aparece buscando pareja entre el público. Tras ello Sienna, Terrell y Taya aparecieron en el despacho de Karen Jarrett para pedir un combate contra Allie, Gail Kim y Rosemary, el cual fue aceptado para la semana próxima en Victory Road.

Eli Drake vs Bronce por el título de GFW en México

Bronce empezó dominando a pesar de ser más bajo y ser humillado por Eli debido a la diferencia de altura. Drake aprovechó su ventaja de tamaño para conectar el Gravy Train y acabar con el combate.

La cartelera para el Victory Road de la próxima semana es bastante buena, con un Petey Williams vs Trevor Lee por el título de la X División, OVE vs Lax por el título por parejas, Impact vs Drake por el título mundial y un enfrentamiento entre las seis Knockouts principales. Habrá que esperar pero puede quedar un buen show, siempre y cuando no sigan con la dominación absoluta que le están dando a Johnny Impact.