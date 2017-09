La vista al pasado: No Mercy 2016; Bray Wyatt vs Randy Orton

Google Plus

Foto: WWE.com

En No Mercy 2016, un pague-por-ver que no se celebraba desde 2008, tuvo lugar uno de los combates más recordados del pasado curso. El evento exclusivo de la marca azul acogió como principal atracción el duelo entre dos viejos "hermanos" de la compañía.

La rivalidad comenzó tras SummerSlam 2016, lugar donde Randy Orton fue vapuleado por Brock Lesnar. Días después de la reyerta, Bray Wyatt y 'El Depredador' pactaron una disputa para Backlash, otro PPV organizado por SmackDown Live. En dicho escenario, jamás se llegó a producir el combate, ya que el líder de "The Wyatt Family" atacó previamente a la damnificada rodilla de Orton. El veterano de Tennessee no tardaría en retornar a las arenas, donde la confrontación perduraría hasta la ansiada llegada de No Mercy.

La pelea, bajo estipulaciones corrientes, se presenció como el postrero del show. Sin cinturones en juego se abordó con la tensión necesaria, haciéndolo ameno para los espectadores que asistieron a Golden 1 Center, California.

Como era de esperar, la igualdad entre ambos marcó el main event durante sus minutos mayoritarios. Pero una vez más, los detalles que decantaron la balanza fueron fruto de la intervención de uno de los miembros de la família Wyatt. Esta vez, fue el turno de Luke Harper, que regresó a los focos tras su dura fractura sufrida durante un Dark Match en RAW, seis meses atrás.

La rivalidad entre Wyatt y Orton finalizó en el evento magno del Pressing Catch, Wrestlemania, en su trigésimo tercera edición, con el título de WWE de por medio. Al convertirse en el último hombre en pie durante la pasada Royal Rumble, conquistó el derecho a ser el primer retador al principal cinturón de la compañía y, tras rechazar la alianza que durante algunos meses mantuvo con Bray, terminó logrando el tan ansiado galardón.