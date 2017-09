Aleister Black se dirige por primera vez al Universo de NXT

Foto: wwe.com

NXT presenta un nuevo programa en el que Trent Seven & Tyler Bate se enfrentarán en el main event de la noche a Kyle O’Reilly & Bobby Fish tras el ataque de la semana pasada.

Johnny Gargano vs. Tino Sabbatelli

El primer combate de la noche es presentado, y Gargano toma ruta al ring. Tino Sabbatelli es acompañado por Riddick Moss, quien fuera derrotado la semana anterior por el propio Johnny. La diferencia física, al igual que con Moss, favoreció al dominio parcial de Sabbatelli. Sin embargo, Gargano, demostrando que puede llevar una carrera en solitario, revirtió el encuentro con una superkick sorpresiva al contrincante, para culminar su demostración vía sumisión con la llave Gargano Escape.

Victoria: Johnny Gargano vía sumisión. Enlaza dos victorias consecutivas.

Tras bastidores Roderick Strong se acerca con el gerente general William Regal, para solicitar un combate titular frente a Drew McIntyre. El GM concuerda y confirma el combate por el Campeonato de NXT dentro de dos semanas.

Lacey Evans vs. Bianca Belair

Tras la ausencia de Asuka, dejando vacante el Campeonato Femenino de NXT, la división se fortalece con la presencia de competidoras del Mae Young Classic.

Confrontando a la ex marina, Bianca comienza con los ataques, explotando en agresividad, para acorralar a Evans en cada oportunidad posible. Un duro golpe con el antebrazo al rostro de Belair le permitiría a la rubia liberarse del agobiante dominio y presentarse a la ofensiva. De forma determinante para la dama de NXT, fue el golpe causado por "el látigo" de Bianca con su propia cabellera para revertir la situación, y culminar el trabajo con un powerbomb que bastaría para la originaria de Tennessee.

Victoria: Bianca Belair por conteo de tres.

Belair sometiendo contra las cuerdas a Evans. Foto WWE

El siniestro Aleister Black se presentaba en el centro del cuadrilátero para dirigirse al público. Vestido con elegancia hace hincapié en los 15 años de carrera que lo han llevado hasta la marca de desarrollo de WWE. "En 15 años he viajado por el mundo, decidí dejar cada experiencia en mi cuerpo, en forma de estas cicatrices" -refiriéndose a los tatuajes-

The Velveteen Dream interrumpe a Black para aportarle su opinión sobre su trayectoria. Transmitiendo un mensaje de luz para contrarrestar la lúgubre historia de oscuridad que contaba Aliester. A pesar del disgusto la intervención de Dream no inmuta a Aliester Black que aleja a Velveteen, no sin antes éste dejar una provocación a su fiel estilo.

Lars Sullivan vs. No Way Jose

El primero con la iniciativa es el danzante pero el tamaño y la fuerza de Sullivan se impondría con ayuda de constantes ataques a Jose fuera del ring.

Como una muralla impenetrante, No Way, no encontró la vía para poder revertir el dominio del Lars a quien parecía no afectarles los golpes del latino. Finalmente tras un cabezazo de desde el esquinero y un powerslam Sullivan dejó sin reacción a No Way Jose.

Victoria: Lars Sullivan vía conteo de tres.

Kyle O’Reilly & Bobby Fish vs. Trent Seven & Tyler Bate

Luego de auxiliar a sus compatriotas la semana anterior, los británicos Seven y Tyler Bate buscaban vengarse de los miembros del equipo liderado por Adam Cole.

El enfrentamiento empezó con una destacada actuación por equipo de los bigotudos , que se lucieron en gran parte del combate. Por desgracia para Seven y Bate, Cole intervino en varias ocasiones para desequilibrar un encuentro muy parejo que dejó muestra de sorprendentes movimientos. Su mayor interferencia fue contra Bate, al cual le aplicó una patada al mentón cuando se preparaba para recibir el relevo. Neutralizado su compañero, Trent quedó desfavorecido y sucumbió ante Fish y O'Reilly.

Victoria: Kyle O'Reilly & Bobby Fish vía conteo de tres.

Tras el combate el campeón de NXT hizo presencia para intimidar a los agresores de los británicos. Ante el acercamiento de McIntyre, éstos se retiraron, sin embargo, no contaban con que a sus espaldas fuera recibidos a golpes por los campeones en pareja, SAnitY, que también iban por venganza.