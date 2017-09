Shane McMahon vuelve a subirse a un ring

Google Plus

Foto: WWE.com

La trayectoria de Shane McMahon en la WWE ha sido muy extensa. Después de su regreso el 22 de febrero de 2016 ha participado en tres combates. Con él que tendrá lugar el 8 de octubre en Hell In A cell, serán ya cuatro, y dos de ellos dentro de una jaula infernal.

Cuando Shane regresó y reclamó a su padre, Vince McMahon ser el manager general de RAW, obtendría su recompensa si vencía al Undertaker en Wrestlemania dentro de una jaula infernal. El combate fue muy duro para ambos hombres, aunque Undertaker consiguió sobreponerse después de que el hijo mayor de la familia McMahon, fallara al lanzarse desde lo alto de la jaula. El Deadman venció y a Shane se le reconoció su valentía y fue nombrado manager general de la marca azul, SmackDown Live.

Después de que tuviera lugar el Draft de la WWE, en noviembre tuvo lugar el combate por relevos tradicional de Survivor Series entre RAW y SmackDown Live. Una lesión a última hora de Baron Corbin hizo que el mánager general entrara en el combate. Shane fue eliminado después de recibir una Spear por parte de Roman Reigns.

Ya en el año 2017 y con el Road To Wrestlemania en pleno desarrollo, AJ Styles tras estar bastante disgustado con las decisiones de Shane, le propinó una paliza en los exteriores del pabellón de SmackDown Live. Shane volvería a participar en otro Wrestlemania. En el evento más grande volvió a caer derrotado por "The Phenomenal One".

Shane no ha vuelto a participar en un combate desde Wrestlemania 33, pero tuvo su papel como árbitro en el evento más caliente del verano, Summerslam, en un combate por el campeonato de los Estados Unidos entre Kevin Owens y AJ Styles, donde el campeón AJ, retuvo el cinturón.

Como consecuencia a ese combate, y a la posterior revancha que tuvo Owens la semana siguiente, donde Shane volvió a estar implicado, esta misma semana se pactó el combate entre ambos, en una jaula infernal, estructura en la que Kevin Owens ya participó el año pasado, y que le trae buenos recuerdos donde consiguió retener su Campeonato Universal. ¿Conseguirá Shane su primera victoria desde su regreso?