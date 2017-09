Charlotte regresa a lo grande

Charlotte aplica la Big Boot. Foto: WWE.com

Shane McMahon abrió el programa hablando sobre el ataque de Owens a su padre. A pesar de admitir que tenía diferentes ideas a su padre, lo seguía queriendo y afirmó que si alguien atacaba a algún McMahon le daría venganza. Shane continuó su discurso citando a Owens en Hell in a Cell.

Aiden English apareció cantando una variante de la canción de Randy Orton el cual realizó su entrada.

Aiden English vs Randy Orton

English atacó primero encerrando a Orton en la esquina con varias patadas. Randy reaccionó rápidamente y empezó a dominar. Tras los anuncios, Orton realizó un comeback encerrando a English en la esquina, pero este con un piquete de ojos consiguió tomar algo de aire. English falló un salto desde la tercera cuerda y Orton aplicó un RKO.

Victoria: Randy Orton por cuenta de tres.

Orton aplica el RKO. Foto: WWE.com

Rusev interrumpió la celebración de Orton. El búlgaro pidió un combate de revancha por el combate de SummerSlam.

Rusev vs Randy Orton

English trató de atacaar a Orton, pero este se deshizo de su anterior rival. Rusev sorprendió a La Víbora con uns Superkick y consiguió la victoria.

Victoria: Rusev por cuenta de tres.

Rusev fue entrevistado en los vestuarios. El búlgaro afirmó que ahora regresará a casa como un héroe.

The Singh Brothers presentaron a Jinder Mahal. El campeón de la WWE subió al ring y tomo el micro para hacer una promo sobre su combate contra Nakamura. Jinder siguió poniendo fotos de Nakamura en la pantalla donde el luchador japones ponía caras. Jinder continuó con sus gracias mientras que el público cantaba el nombre de Nakamura. Jinder acabó su promo hablando en su idioma natal.

Renee Young entrevistó a Nakamura, el cual dijo que las proms de Mahal eran muy graciosas, pero que ganaría el título de WWE.

Styles subió al ring y tomó el micro. Antes de hablar de su combate, Styles criticó la acción de Kevin Owens con Vince McMahon. Styles empezó a hablar sobre Baron Corbin afirmando que de nuevo va a fracasar.

AJ Styles vs Baron Corbin por el Campeonato de los Estados Unidos

Corbin atacó a su rival antes de que sonase la campana. Dillinger apareció para realizar el salve atacando a Corbin, el cual se hizo daño en la pierna. Styles le aplicó el Calf Crusher mientras Corbin se rendía, pero la campana de inició del combate nunca sonó.

Styles aplica el Calf Crusher. Foto: WWE.com

Baron Corbin fue entrevistado tras el combate diciendo que se vengará de Dillinger.

Charlotte realizó su entrada, aunque no fue con su atuendo habitual. La hija de Ric Flair afirmó que estaba de regreso y que su padre estaba en proceso de recuperación. Durante su promo Natalya interrumpió a la hija de Ric Flair. Natalya subió al ring para celebrar el primer Festival de Mujeres de WWE, siendo ella la galardonada. Charlotte retó aun combate a Natalya, pero Becky Lynch interrumpió para unirse al reto por el cinturón. Naomi fue la siguiente en salir para retar a Natalya a un combate por el cinturón de SmackDown. Las últimas en unirse fueron Lana y Tamina pidiendo un combate para Tamina. Daniel Bryan apareció y anunció el main event de la noche, un combate entre Charlotte vs Naomi vs Becky Lynch vs Tamina para conocer a la retadora.

The New Day vs The Hype Bros

Big E y Mojo empezaron el combate. Tras los anuncios The Hype Bros dominaron el combate hasta que Mojo falló una Spear. Kofi le dio el relevo a Big E para que hiciese el hot tag. Ryder evitó un Splash de E realizó un comeback. Kofi robó el relevo y New Day aplicó el Midnight Hour.

Victoria: New Day por cuenta de tres.

Owens fue entrevistado vía satélite. El luchador canadiense lo primero que hizo fue disculparse, tras esto volvió a echar la culpa del ataque a Shane McMahon. Owens afirmó que durante el ataque vio a Shane en lugar de a Vince, tras esto afirmó que derrotaría al hijo de Vince McMahon en Hell in a Cell.

Mojo y Ryder hablaron en los vestuarios sobre que estaban cansados de perder y que tenían que hacer algo nuevo.

Ziggler apareció para hacer una nueva promo, volviendo a afirmar que es el mejor sobre el ring. Ziggler se marchó y apareció disfrazado de Triple H. Después del hacer a Triple H, Ziggler reapareció como Shawn Michaels, afirmando que HBK era un superficial. Volvió a regresar a los vestuarios y reapareció con la entrada de Degenaration X. Mientras Ziggler hacia las entradas se empezaron a oír cantos de CM Punk. Ziggler volvió a tomar el micro para afirmar que al público no le importa el talento sobre el ring, solo les importa las entradas.

Charlotte vs Naomi vs Becky Lynch vs Tamina

Tamina emepezó dominando atacando a todas las luchadoras y quedando sola sobre el ring tras aplicar un Suplex a Charlotte. Tras los anuncios Tamina continuó dominando, pero sus rivales hicieron equipo para derribarla. Las tres intercambiaron golpes hasta que Naomi aplicó un Crossbody sobre sus rivales y tomó el control. Naomi aplicó una llave de rendición, pero Becky la rompió aplicó el Disarmer sobre Naomi, pero Tamina regresó para romper la llave. Charlotte les aplicó a Tamina y a Naomi un Moonsault. Tras esto aplicó la Figure a Four a Naomi, pero Becky rompió el candado. Tamina aplicó una Samoan Drop seguida da un Body Splash a Becky. Naomi evitó la cuenta de Tamina, pero se distrajo con Lana. Charlotte aplicó un Big Boot sobre Tamina y consiguió la victoria.

Victoria: Charlotte por cuenta de tres. De esta forma Charlotte se convirtió en la retadora número uno al cinturón femenino de SmackDown.