¿Ronda Rousey puede llegar a la WWE?

Ronda Rousey en Wrestlemania 31. Foto: WWE.com

El futuro de Ronda Rousey se va despejando a medida que pasa el tiempo. Tras su segunda derrota en el UFC 207, contra Amanda Nunes en diciembre de 2016, la estadounidense parecía estar cerca de abandonar UFC. Como ya ocurrió con su primera derrota mantuvo un gran silencio y no se sabe que va hacer con su carrera. Dana White, presidente de la UFC, sí que ha dado unas pistas sobre el posible retiro de Rowdy de los octógonos.

Con 30 años y una gran fama muchas eran sus opciones, pero la que parece tener más fuerza es la de WWE, empresa que ya ha manifestado el interés por Rowdy . Cada vez que pasaba el tiempo el rumor se iba enfriando, pero Ronda se ha estado entrenando para dar el salto al wrestling. La WWE subió un vídeo a su página web en la que queda claro que la llegada sería inminente.

La primera aparición de Ronda en la compañía fue en Wrestlemania 31 (29 de marzo del 2015) en un pequeño segmento con The Rock, Triple H y Stephanie McMahon. Donde The Rock invitaba a subir a Ronda al ring para tener un pequeño careo con The Authority (grupo formado en aquella época por Stephanie y Triple H).

Ronda asistió de publico al Mae Young Classic, primer torneo femenino de WWE. Donde tenía una amiga (Shayna Baszler), y después de el debut de Baszler fue entrevistada por la compañía. Mientras respondía, Ronda fue interrumpida por Charlotte, Becky Lynch y Bayley, quien junto con Sasha Banks forman el grupo denominado 'Four Hoursewomen'. Rowdy les plantó cara y no dejó duda: "En cualquier momento en cualquier lugar".

Ronda continuó con la entrevista acompañada por Marina Shafir y Jessamyn Duke. Según Dave Meltzer (Wrestling Observer) la idea es enfrentar a las 'Four Hoursewomen' frente a Ronda y sus tres amigas ya que también se les conoce por el mismo nombre. Solo faltaría una fecha y Survivor Series (19 de noviembre) podría ser la fecha elegida, aunque WWE no lo tienen decidido. Tocará esperar, pero todo apunta a que Rowdy esta cerca de llegar a WWE.