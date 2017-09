Jason Jordan enfrentará a Miz en No Mercy

The Miz ataca a Jordan al acabar el programa. Foto: WWE.com

Kurt Angle fue el encargado de abrir el programa. El manager de Raw tomó la palabra para hablar sobre las dos principales luchas de No Mercy, John Cena vs Roman Reigns y Brock Lesnar vs Btraun Strowman. The Mi interrumpió el discurso para decir que no pasaba por alto que se ignorase y que no le gustaba que no se defendiese el título intercontinental en el PPV. Angle pasó a anunciar una lucha entre Matt Hardy vs. Jeff Hardy vs. Elias vs. Jason Jordan para saber el retador de Miz en No Mercy. Miz no le gustó la incorporación de Jordan, y pidió que tanto Bo Dallas y Curtix Axel estuviesen en la pelea. Miz y Angle empezaron a discutir sobre el papel de padre de Angle, hasta que Jason Jordan entró en el ring para quitarle el micro a Miz. Jordan pidió que tanto Dallas como Axel estuviesen en la pelea para conocer al retador, lo que aceptó Angle. Miz llamó incompetente a Jordan y este respondió con un ataque.

Jordan y Angle en los vestuarios se juntaron para hablar sobre The Miz. Angle le dijo a su hijo que estuviese tranquilo y que ganase el combate para ser retador.

Alexa Bliss vs. Nia Jax

Alexa empezó escapando a los ataques de Nia, hasta que después de varios minutos la luchadora samoana pudo golpearla. Alexa volvió a escapar, pero cuando se dirigía hacia los vestuarios apareció Sasha Banks. Tras los anuncios, Nia dominó sobre la campeona de Raw, pero falló una Spear, aun así pudo aplicar la Samoan Drop para conseguir la victoria.

Victoria: Nia Jax por cuenta de tres.

Tras el combate Sasha subió a atacar a Nia, pero esta se deshizo de esta fácilmente. Bayley hizo su regreso para realizar el salve. Alexa, Bayley y Sasha se unieron para atacar a Nia, la cual escapó tras recibir una Spear. Bayley y Sasha atacaron a Alexa mientras esta trataba de celebrar con ellas.

Alexa celebra con Bayely y Sasha antes de ser atacada. Foto: WWE.com

Cesaro y Sheamus empezaron una promo sobre su rivalidad con Rollins y Ambrose. Sheamus fue el primero en hablar diciendo que viven en el presente, refiriéndose a la antigua unión de The Shield y a la amistad de Ambrose. Ambos dijeron que Rollins y Amborse solo se llevan bien cuando es divertido, pero cuando esto acaba en verdad se odian. Rollins y Ambrose interrumpieron el discurso, ambos afirmaron que eran hermanos. Anderson y Gallows fueron los siguientes en aparecer para recordar lo ocurrido la semana pasada. Los tres equipos realizaron un brawl que acabó con los campeones sobre el ring.

Dean Ambrose & Seth Rollins vs. Karl Anderson & Luke Gallows vs. Cesaro & Sheamus

Rollins y Sheamus empezaron el combate. El Guerrero Celta dio el primer golpe, pero fueron Ambrose y Rollins los encargados de dominar el inicio del combate. Gallows le robó el relevo a Ambrose e intercambió golpes con Sheamus. Las dos parejas heels se intercambiaron el dominio hasta que Ambrose y Rollins tomaron el relevo. Los miembros de The Shield dominaron con varias llaves en equipo. Cesaro intervino en la pelea para darle el dominio a la pareja heel. Anderson robo el relvo y continuó castigando a Ambrose con un candado a la altura de la cabeza, seguido de un Spinebuster. Rollins tomó el relevo y realizó el hot tag sobre Cesaro. El luchador suizo buscaba un SuperSuplex, pero todo acabó en un Buckle Bomb. Rollins no pudo evitar la superioridad numérica de Anderson y Gallows que le aplicaron un Magic Killer. Tras los anuncios Cesaro dominó sobre Rollins.Cesaro y Sheamus siguieron con su dominio hasta que Rollins aplicó un Tornado DDT. Ambrose tomó el relevo y aplicó un SuperSuplx a Anderson. Todos los luchadores pasaron por el ring hasta que Rollins y Ambrose se quedaron solos. Sheamus robo el relevo y después de que Ambrose aplicase un Dirty Deeps cubrió a Anderson.

Victoria: Cesaro y Sheamus por cuenta de tres.

Miz habló con Dallas y Axel sobre las posibilidades que tienen de convertirse en retadores intercontinentales. Miz afirmó que darían una buena pelea en No Mercy.

Angle apareció hablando por teléfono cuando fue interrumpido por Goldust, pero esta vez no llevaba su pintura facial. Goldust pidió una pelea contra Bray Wyatt, finalmente Angle aceptó el combate.

Curt Hawkins vs. Apollo Crews

Apollo empezó dominado, pero falló un Moonsault, lo que permitió a Hawkins que tomase el control. Hawkins aplicó un Spinebuster seguido de una cuenta que solo llegó a dos. Apollo reaccionó y tras un Spinning Sit Out Powerbomb consiguió la victoria.

Victoria: Apollo Crews por cuenta de tres.

Michael Cole entrevistó a Lesnar y a Strowman. Heyman contestó en lugar de su representado, afirmando que Strowman sería derrotado en No Mercy. Strowman dijo que había dejado a lesnar vencido algo que nadie había hecho. Paul Heyman afirmó que Strowman es el retador más preparado desde hace tiempo, pero que el domingo Lesnar acabaría con él, que le va a destrozar. Strowman le dijo que no le importaba y que él era el que movía el juego. Lesnar tomó la palabra para agradecer a Strowman que le haya acorralado, así sacaría lo mejor.

Roman Reigns apareció en el ring y tomó el micro. El luchador de descendencia samoana tomó la palabra para iniciar una promo sobre John Cena. Roman afirmó no ser el nuevo Cena y nombró a Alex Rayley. El luchador recordó una promo de Cena de febrero de 2012 donde Cena criticaba a The Rock por sus idas y venidas. El Emperador Romano reconoció que Cena no se encontraba en el pabellón, afirmando que el domingo le derrotaría.

Jeff y Matt Hardy fueron entrevistado sobre la posibilidad de convertirse en retadores número uno al título intercontinental. Ambos se mostraron muy confiados.

Bray Wyatt vs. Dustin Rhodes

Dustin empezó dominando con golpes a la zona media. El combate pasó al ringside donde Bray consiguió algo de ventaja a pesar de que Dustin dominó los compases iniciales. De vuelta en el ring Bray sorprendió a su rival con un Sister Abigail para conseguir la victoria.

Victoria: Bray Wyatt por cuenta de tres.

Wyatta aplica el Sister Abigail. Foto: WWE.com

Tras el combate Finn Bálor apareció en la pantalla. El luchador irlandés contó como encontró al demonio. Terminó la promo con un acertijo y un reto para No Mercy.

Enzo empezó a hacer una promo, pero fue atacado por Braun Strowman. El monstruo entre hombres arrastró al ring a Enzo y le aplicó un Running Powerslam. Neville salió y aprovechó la situación de Neville para aplicar un Red Arrow. Tras esto Neville tomó el micro para reírse de Enzo.

Neville vs. Gran Metalik

Neville empezó dominando con una patada, pero Metalik con una Hurracarana y una Dropkick desde la segunda cuerda consiguió dar los primeros golpes. Neville pudo rehacerse del ataque y trató de quitarle la máscara a Metalik. El luchador mejicano reaccionó a esto y domino los siguientes minutos del combate. Neville invirtió un Moonsault y aplicó el Rings of Saturn para conseguir la victoria.

Victoria: Neville por rendición

Neville tras el combate. Foto: WWE.com

Elias vs. Matt Hardy vs. Jeff Hardy vs. Bo Dallas vs. Curtis Axel vs. Jason Jordan

El combate comenzó con el domino de los luchadores faces sobre los heels, quedándose Jeff y Matt Hardy solos sobre el ring. Tras los anuncios se dieron la vuelta al combate y los heels dominaron, siendo Elias el principal luchador. Elias buscó un SuperSuplex, pero Dallas y Axel lo evitaron. Tras un gran movimiento todos quedaron en el suelo. Matt y Jeff fueron los primeros en levantarse y empezaron a pelear entre ellos hasta que Dallas y Axel aparecieron. Jordan reapareció de la nada para dominar el combate a pesar de la interrupción de Miz. Todos los luchadores aplicaron sus movimientos característicos hasta que Jordan aplicó un Pop Up Neckbreaker para conseguir la victoria.

Victoria: Jason Jordan por cuenta de tres.

Tras el combate Miz subió al ring para encararse con Jordan. El hijon de Angle atacó a Miz, pero Axel y Dallas aparecieron para defender a su líder. El programa finalizó con Miz aplicándole un Skull Crushing Finale.