Suzuki-Gun no puede con Tanahashi

Zack Sabre Jr. castiga el brazo de Tanahashi durante el combate. Fuente: NJPW

Destruction in Hiroshima es uno de los tres eventos disputados con este nombre que se celebran en el mes de Septiembre por parte de NJPW. Además del combate por el título Intercontinental entre Tanahashi y Zack Sabre JR, hubo un combate por el título por parejas junior, otra triple amenaza por el título por parejas de War Machine, el combate final de Beretta en la categoría junior y un KUSHIDA vs El Desperado por el título Junior.

Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Jado (CHAOS) vs Jushin Thunder Liger, Hiroyoshi Tenzan y Tiger Mask IV

A pesar de que Jado quiso aprovecharse de los abrazos con Jushin Thunder Liger, fue Liger quien consiguió la primera ventaja del combate. A pesar de ello la intervención de CHAOS provocó que fuese Thunder quién sufriese el castigo mientras que sus compañeros trataban de recibir desesperadamente el tag. La entrada de Tenzan dio aire a su equipo, logrando equilibrar el combate, siendo Tiger Mask quién más cerca tuvo la victoria. Pero finalmente Yoshi-Hashi conectó su Butterfly Lock sobre Tiger Mask para darle la victoria a CHAOS.

Leo Tonga y Bad Luck Fale (Bullet Club) vs Juice Robinson y David Finlay Jr

Finlay y Robinson se lanzaron a por Tonga, tratando de evitar a Fale, pero rápidamente los luchadores del Bullet Club se pusieron a controlar el combate, golpeando a sus rivales fuera del ring. Un choque entre Tonga y Fale consiguió cambiar el signo del combate, a pesar de que Tonga estuvo a punto de conectar un Chokeslam doble recibió un Stunner de Finlay y un Pulp Friction de Juice Robinson para ser derrotado.

Yujiro Takahashi y Chase Owens (Bullet Club) vs Rocky Romero y Beretta (Roppongi Vice)

La emoción en el último combate de RPG Vice fue evidente durante la duración del combate, incluyendo una escena inicial donde el Bullet Club impidió un último choque de manos entre el equipo. El combate siguió una velocidad digna de la categoría Junior, con muchos spots y tags rápidos con dominio para el equipo heel. A pesar de que Owens tuvo a Beretta en varias cuentas al límite, al final RPG Vice conectó el Strong Zero sobre el propio Owens para ganar.

Tras el combate y mientras RPG Vice celebraba, Yujiro tomó un micrófono para decirle que la división Heavyweight iba a ser demasiado difícil para él, que mejor volviese a los junior. Tras ello le retó a un combate para un enfrentamiento en Destruction in Kobe el cual fue aceptado tras un último choque de manos entre los ya antiguos compañeros de equipo.

Minoru Suzuki, Takahashi Iizuka y TAKA Michinoku (Suzuki-Gun) vs Michael Elgin, Kota Ibushi y Togi Makabe

Como siempre en los combates de Suzuki-Gun el combate se inició antes de que sonase la campana, transformándose en una batalla campal fuera del ring. Tras ello Iizuka tomó el control dentro del ring sobre Ibushi y el equipo heel siguió castigando sin problema a Ibushi. Makabe y Suzuki tuvieron un más que interesante careo, pero el resto de Suzuki-Gun volvió a intervenir para castigar a Ibushi con una cuerda.

La intervención de Elgin evitó que Iizuka pudiese volver a usar sus dedos metálicos frente a Ibushi, lo cual permitió a Kota conectar su Kamigoe sobre Iizuka para conseguir la victoria. Al acabar el combate Makabe y Suzuki se encararon, acabando con varios Young Lions teniendo que separarlos mientras se lo llevaban hacia vestuarios.

Ryusuke Taguchi y Ricochet (Funky Future) (c) vs Yoshinobu Kanemaru y Taichi (Suzuki-Gun) por el título por parejas junior IWGP.

Como siempre en los combates de Taguchi el humor estuvo a la orden del día, con varios spots donde se le mostraba como el entrenador de Ricochet y con golpes de culo. Las deficiencias técnicas de Taichi se vieron reducidas gracias a la utilización de objetos como su martillo para golpear a su contrincante japonés. El americano tuvo que ser quién hiciese el salve para darle unos momentos de respiro a su equipo aunque Taichi siguiese controlando la mayor parte.

Poco a poco Ricochet fue logrando hacerse con el control de la acción dentro del ring, pero Taichi tuvo la victoria tras un piquete de ojos. Solo la aparición milagrosa de Taguchi consiguió evitar la cuenta de tres, lo cual le permitió también pasar a ser el hombre legal de su equipo. Tanto como Kanemaru como Taguchi tuvieron opciones de ganar, pero las opciones del miembro de Funky Weapon se acabaron cuando fue golpeado con el micrófono y obligado a beber whisky.

Con un Moonsault tras Powerbomb parecía que el combate estaba terminado, pero Taguchi logró aguantar. Una cuenta de dos de Kanemaru acabó en un Oh My And GarAnkle de Taguchi unido a un splash de Ricochet, haciéndole rendirse y que los campeones fuesen capaces de retener sus cinturones.

Tras el combate Rocky Romero, el cual estaba en comentarios, apareció en el ring para informar de que Roppongi Vice se reformaría bajo el nombre de Roppongi Vice 3K. Su nuevo compañero en este equipo aún no se sabe quién será, pero ya han sido avisados por los campeones de que serán incapaces de ganar el cinturón que actualmente les pertenece. Tras el intermedio hubo otra promo de un misterioso luchador sin cuchillo, sin que se informase de quién es.

Hanson y Raymond Rowe (War Machine) (c) vs Tama Tonga y Tanga Loa (Guerrillas of Destiny) vs Davey Boy Smith y Vance Archer (K.E.S) por los títulos IWGP de parejas.

Guerrillas of Destiny consiguió dominar los primeros instantes a pesar de no ser el equipo legal, pero KES rápidamente logró recuperar el control. Hanson sufrió el ataque de ambos equipos durante muchos minutos, siendo el hombre más castigado de los seis. Guerrillas of Destiny tuvo la victoria pero el Guerrilla Warfare fue conectado sobre el luchador que no era legal, por lo que no pudieron hacer la cuenta.

Para acabar Davey Boy Smith limpió el ring de los Guerrilla of Destiny pero fue incapaz de soportar a los campeones. Hanson y Rowe conectaron su Fallout para retener el cinturón por segunda vez en tan solo dos semanas, quedando únicamente una defensa para ellos en esta sucesión de Destructions.

Testsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI e Hiromu Takahashi (Los Ingobernables de Japón) vs Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Will Ospreay, Toru Yano y Gedo (CHAOS)

El combate se inició mostrando las actuales rivalidades que hay que entre ambos equipos, EVIL vs Okada, Naito vs Ishii, Sanada vs Yano e Hiromu vs Ospreay. Tras dejar a Yano en el Paradise Lock, la batalla pasó a estar en el exterior del ring, donde los Ingobernables consiguieron dominar sin problema a sus rivales. EVIL tuvo varias veces contra las cuerdas a Okada pero el campeón logró conseguir darle el relevo a Gedo. Para acabar BUSHI conectó el MX sobre Gedo mientras que Evil hacía un pin a Okada, llegando las dos cuentas a 3.

Tras el combate Naito atacó de forma salvaje la rodilla de Ishii mientras que EVIL hizó un Darkness Fall a Okada sobre una serie de sillas, dejando al campeón totalmente noqueado en mitad del cuadrilátero. Ishii trató de entrar a ayudar a su compañero pero lo único que sufrió fue aún más castigo a la rodilla gracias a una Figure Four del actual poseedor del maletín del G1.

KUSHIDA (c) vs El Desperado por el título Junior IWGP

Tras un inicio muy igualado, El Desperado logró tomar la ventaja fuera del ring, castigando duramente las piernas de KUSHIDA. El árbitro consiguió impedir que el miembro de Suzuki-Gun usase la guitarra para golpear al campeón, pero no así el látigo con el cual le azotó la espalda en múltiples ocasiones. El combate tuvo que ser parado varias veces para que los árbitros revisasen el estado de la rodilla del campeón.

KUSHIDA estuvo a punto de ser descalificado por quitarle la máscara a El Desperado (algo que hizo el propio luchador de Suzuki Gun), lo cual aprovechó el segundo para patearle los testículos al campeón. A pesar de ello KUSHIDA consiguió mantener un Hoverboard Lock que paso a un Back to the future para retener el cinturón.

Tras el combate Ospreay retó a KUSHIDA para tratar de derrotarlo de una vez por todas en King Of Pro Wrestling. Antes de que pudiese responder el campeón apareció Hiromu Takahashi, siendo noqueado por un puñetazo del británico. Finalmente KUSHIDA aceptó el reto de Ospreay, quedándose tras la marcha de los otros dos wrestlers enfurecido dentro del ring.

Hiroshi Tanahashi (c) vs Zack Sabre Jr por el Título Intercontinental

Combate muy técnico basado en la lesión del brazo de Tanahashi. Sabre trató de atacarle el brazo lesionado durante todo el combate, dándole una ventaja que solo era revertida por parte de Tanahashi con grandes movimientos y buscando castigar las piernas del británico. En el momento en el que el campeón consiguió su primera gran ventaja, Suzuki intervino golpeando a Tanahashi, dejándolo todo listo para un PK pero con una cuenta que solo llegó a dos.

Suzuki enfurecido fue a por una silla pero Elgin consiguió salvar al japonés, lo cual dejó solo a los dos contendientes en el cuadrilátero. Tanahashi buscó el High Fly Flow sin éxito y Sabre logró quitarle el vendaje del brazo pero sin ser capaz de hacerle rendirse. Finalmente y tras un Sling Blade conectó Tanahashi su High Fly Flow para llevarse el combate.

Tras la lucha Tanahashi retó a Ibushi, haciéndole salir al ring. De forma muy respetuosa ambos luchadores aceptaron el combate, el cual se celebrará en King of Pro Wrestling, el próximo gran evento de la compañía nipona.

En definitiva fue un buen evento de NJPW, muy superior al anterior Dominion y que da la impresión de que King of Pro Wrestling será uno de los mejores eventos hasta final de año, con un nuevo Ospreay vs KUSHIDA, Naito vs Ishii y EVIL vs Okada. La empresa nipona sigue dando un gran nivel y las próximas rivalidades pueden ser extraordinarias, con posibles enfrentamientos entre Tanahashi y Suzuki, además del más que esperado Naito vs Okada que de momento tendrá lugar en WK.