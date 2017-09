Google Plus

Marta García bronce en el europeo sub 18 | FEDA

Se celebró en Rumania del 5 al 14 de Septiembre el Europeo juvenil de ajedrez, pasando por todas las edades desde sub 8 hasta sub 18, en el que este año no se pudo igualar la mejor actuación española de la historia como la del año pasado.

El mayor éxito de la expedición española fue la de Marta García, logrando el bronce en el sub 18 femenino , con la pena de haber liderado el torneo durante el grueso del mismo, perdiendo las dos últimas partidas que la “condenaron” al bronce. Está claro que ya es una de las mejores jugadoras españolas y que le disfrutaremos este año ya con la selección femenina. Una gran jugadora para muchos años.

En sub 18 abierto, Miguel Santos partía con el número 3 del ranking siendo el torneo de gran nivel, tuvo una actuación superior a su ELO aunque quedara en el 5º puesto. Estuvo sólido y no perdió ningún encuentro. Otro gran jugador que puede que en unos años lo podremos encontrar en la selección española absoluta.

También en sub 18 participaron Alejandro Perez que quedó el 22º, Iñigo López el 27º, Hector Laiz el 54º, Alejandro Domingo el 56º y Ruben Domingo el 67º.

En sub 16 no tuvo mucha suerte la representación española , el mejor fue Gerard Ayats en el 40º y Salvador Guerra en el 48º. Por ambos se podía haber apostado por haber terminado más arriba partiendo el 21º y 15º del ranking. Pero en los europeos hay tanto nivel que puede pasar esto.

Completaron la participación Adrian Galiana en el puesto 50º, Hector Fernando Gómez el 75º y Luis Rodriguez el 80º.

En sub 16 femenino contamos con varias jugadoras que apuntan bien, Mireya Represa y Ana Redondo quedaron con 6 puntos en los puestos 15ª y 16ª respectivamente.

Expedición española, tanto jugadores como técnicos | FEDA

También como representación española Carla Cristina Sosa en el puesto 24ª, Celia Gillis en el 43ª y Andrea Henderson 53ª.

En sub 14 uno de los mejores diamantes españoles Lance Henderson quedó 4º, tras partir en el número 2. Termino imbatido con 7 puntos en 9 rondas, con 2400 de ELO y subiendo.

Completaron la participación española Llibert Cespedes 75º,Martin Gomez 76º,Guerau Masague 81 y Carles Martin el 113.

En el sub 14 femenino, gran resultado de las dos representantes, María Eizaguerri fue 8ª tras perder la última ronda, lo que la hizo bajar muchos puestos. Cecilia Guillo finalizó en el puesto 16ª. Buena proyección.

En sub 12 Ciro Revaliente fue el 32º, Ruben Fernandez el 33º, Pablo Lopez el 45º, Miguel Ruiz el 109 y Javier Martinez el 130º. No hubo representación femenina.

En sub 10 Javier Habans fue el 40º, Manuel Ermachenko 48º, Dan Clotet 97º, Benjamin Dieguez 119º.

En sub 10 femenino Paula Suarez fue la 50ª, Sofia Otero 63ª y Pura Dieguez 87ª.

Para finalizar en sub 8 Pablo Martinez fue el 24º y Jaime Boris Juan en el 59º.

Web con todas las clasificaciones