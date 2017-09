The Miz se convierte en el tercer campeón Intercontinental más longevo Foto: WWE.com

Desde que un 30 de julio de 2012, en un programa especial de Monday Night Raw en motivo de su milésima edición en vivo, The Miz consiguiese por vez primera el campeonato Intercontinental, el púgil ohionés ha pulverizado récords de longevidad jamás pensados durante sus primeros compases de reinado.

El pasado viernes, mediante su red social de Twitter, anunció un dato histórico: "Hoy supero a Honky Tonk Man como tercer campeón Intercontinental más longevo de todos los tiempos #TakeThatIn", adjuntando una fotografía con registros para confirmarlo.

Así pues, con 457 días como suma de sus periodos como ganador y 7 reinados a sus espaldas (solamente superados por Chris Jericho que ha aglutinado 9 periodos), supera a titanes tan honorables como Shawn Michaels (406), Randy Savage (414), The Ultimate Warrior (432), Razor Ramon (437), Tito Santana (443), y el ya mencionado The Honky Tonk Man (454), quedando tan solo por detrás de Don Muraco, que en dos etapas logró mantener el cinturón durante 541 días, y Pedro Morales, con un par de periodos que rebasaron la imponente cifra de 619.

Dicho hito podría hacer aumentar la relevancia del galardón para el Universo de WWE, que no ve el campeonato en juego en un pague-por-ver desde The Great Balls of Fire 2017, disputado el pasado 9 de julio en Dallas donde, frente a Dean Ambrose, logró retener el título que conquistó en junio contra el mismo luchador. Quizás en la próxima semana se concrete el posible contrincante al que The Miz deberá hacer frente.

Cabe destacar que actualmente no se ha planificado ningún combate para que el joven contendiente pueda defender su trono en No Mercy , show que se llevará a cabo el próximo domingo, 24 de septiembre, desde Los Ángeles, ciudad californiana.

Su última defensa por el cinturón surgió en RAW, el primer lunes de este mismo mes, donde derrotó por conteo a Jeff Hardy.