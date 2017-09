Kevin Owens declara la guerra a la Familia McMahon

Owens ataca a Vince. Foto: WWE.com

Kevin Owens fue el encargado de abrir el programa entrando en el ring. Owens dijo que SmackDown era el Show de Kevin Owens, tras esto anunció que había empezado a demandar a todo el mundo en la WWE. Owens afirmó que iba a haber despedidos, siendo el primero Sami Zay, además anunció que cancelaría Fashion Files. Owens pidió la entrada de Vince, pero la música que sonó fue la de Shane, sin embargo era Ziggler el que hizo su entrada algo que hizo gracia a Owens. Daniel Bryan interrumpió al luchador canadiense. El manager de SmackDown le dijo a Owens que no mandaba y que Vince McMahon llegaría muy pronto.

Combate por el Campeonato de Los Estados Unidos: AJ Styles (c) vs. Tye Dillinger

El combate tuvo un comienzo muy rápido donde ambos luchadores intercambiaron golpes y llaves sin que ninguno tomase el control. Tras los anuncios, Styles le aplicó una Powerbomb y trsa un golpe de antebrazo se hizo con el control del combate. Baron Corbin interrumpio el combate cuando Styles cargaba el Phenomenal Forearm, sin embargo se lo acabó aplicando al Lobo Solitario. Tras una secuencia de movimientos Dillinger aplicó el Tye Breaker, pero la cuenta solo llegó a dos. Styles sorprendió a su rival con un Calff Crusher y Dillinger se rindió.

Victoria: AJ Styles por sumisión. AJ Styles retuvo de esta forma el cinturón de EEUU.

Tras el combate ambos se dieron la mano, pero Corbin apareció para atacarlos. Tras aplicar un End of Days a Styles, Corbin le dijo que la semana que viene él sería el reto abierto.

Rusev fue entrevistado en los vestuarios. El búlgaro afirmó que no era un perdedor y que debía recuperar el espíruto asesino de antes.

The Singh Brothers presentaron al campeón de la WWE, Jinder Mahal. Jinder empezó a hablar sobre su retador, diciendo como se prepara para enfrentarlo. Jinder empezó a reírse de Nakamura poníendo fotos en la pantalla principal y haciendo comentarios sobre ellas. El campeón de la WWE le advirtió a Nakamura de que iba a sufrir ante el Maharaja.

Kevin Owens estaba planeando el Show de Kevin Owens cuando se junto con Sami Zayn. Owens le recordó a Zayn una promesa del pasado y que le despedirá cuando consiga el control de la WWE.

Street Fight por los Campeonatos en Parejas de SmackDown Live: The Usos (c) vs. The New Day

New Day empezaron dominando y sacaron una mesa de debajo del ring. Los Usos se rehacieron y tomaron el control del combate durante los anuncios. The Usos le aplicaron una Superkick reforzada con un silla a Big E y sacaron un palo de kendo para continuar si castigo. Kofi reapareció un con un DDT y una Dropkick tumbó a sus rivales y los empezó a castigar con el palo de kendo. Kofi continuó dominando con un Dropkick reforzada con una silla. Kofi se equivocó en un salto, pero Big E entró en acción para que New Day mantuviese el dominio. Big E aplicó el Big Ending, pero uno de los hermanos rompió la cuenta. The Usos empezaron a dominar y buscaron el Doble Splash, pero Kofi reapareció y lanzó a uno de los hermanos contra la mesa. New Day aplicaron el Midnight Hour para conseguir la victoria.

Victoria: New Day por cuenta de tres. New Day consiguieron de esta forma los títulos de la división por parejas.

New Day celebra tras conseguir derrotar a The Usos. Foto: WWE.com

Combate por el Campeonato Femenino de SmackDown Live: Natalya (c) vs. Naomi

Carmella y Ellsworth estaban en la mesa de comentaristas. Naomi tomó el control con sus típicas patadas seguidas de una bofetada, pero Natalya le respondió golpeándola contra el esquinero. Tras los anuncios Naomi aplicó un Leg Drop desde la tercera cuerda. Natalya cayó al ringside donde se encaró con Carmella. Naomi se lanzó pero le dio a Carmella en lugar de a Natalya. La luchadora canadiense aplicó el Sharpshooter para conseguir la victoria.

Victoria: Natalya por sumisión. Natalya retuvo el título de la división femenina.

Aiden English estaba ensayando cuendo Owens apareció para decirle que le gustaba su voz. English le cantó una intro para el Show de Kevin Owens.

Ziggler hizo su entrada y tomó el micro para seguir con su crítica a los luchadores que tienen una entrada muy preparada. Ziggler hizo la entrada de Bayley y siguió con su discurso afirmando que cuando suena la campana el luchador tiene que luchar. Ziggler hizo después la entrada de Ultimate Warrior, entrando al ring. Ziggler volvió a tomar el micro para afirmar que era el mejor sobre el ring.

The Hype Bros vs. Shelton Benjamin y Chad Gable

Gable y Mojo empezaron el combate. Gable le dio el relevo a Benjamin tras un candado de brazo. Benjamin dominó sobre su rival con una gran patada, pero Mojo con un codazo se hizo con el control. Benjamin aplicó un Spine Buster a Ryder, que tras una llave conjunta de sus rivales recibió al cuenta de tres.

Victoria: Shelton Benjamin y Chad Gable por cuenta de tres.

Kevin Owens apareció en el ring esperando a Vince McMahon, el cual no tardo en aparecer con sus característicos andares. Owens se mostró muy contento al estar con el jefe en el ring y que se sentía algo intimidado. Vince recordó lo sucedido la semana pasada y que Shane le estaba dando una paliza. El dueño de la WWE afirmó que si Owens presentaba esa demanda estaría despedido además anunció que no ha perdido ninguna batalla legal. Owens le recordó que Shane le pegó, a lo que Vince le dijo que por eso suspendió a su hijo, aunque en verdad lo hizo porque no acabó el trabajo. El dueño de la WWE anunció un combate en una Hell in a Cell en el PPV entre Owens y Shane. El luchador canadiense aceptó el trató pero hizo prometer a Vince McMahon que no será despedido si golpea a un McMaho, algo que Vince aceptó. Owens mientras se daban la mano atacó a Vince con un cabezazo abriéndole una brecha. Vince trató de golpear a Owens, pero este reaccionó atacando a su jefe. Un grupo de árbitro salió para parar a Owens, pero este le aplicó a Vince una Superkick y un Frog splash para acabar el segmento.

Mientras los médicos atendían a Vince y Owens se marchaba, Stephanie McMahon apareció para encararse con el luchador canadiense. La hija de Vince ayudo a su padre a ponerse en pie y a llegar a los vestuarios sin usar la camilla.