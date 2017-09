Previa SmackDown Live 12/09/17: ¡Vince McMahon is here!

Foto: WWE.com

USA Network retransmitirá esta madrugada un nuevo show de la marca azul de World Wrestling Entretaiment, SmackDown Live desde el Thomas and Mack Center en Las Vegas, Nevada. Como plato fuerte estará la vuelta de Vince McMahon a un show en vivo. Lo podrán seguir en directo desde nuestro Twitter oficial: @VAVELWrestling.

¿Qué repercusiones traerá la vuelta de Vince?

Vince McMahon vuelve a WWE en directo y vuelve al show de SmackDown Live, donde no aparece desde el 16 de agosto de 2013.

Vince vuelve con el fin de responder sobre las acciones de su hijo, Shane McMahon el cual atacó al aspirante número uno al campeonato de los Estados Unidos de América, Kevin Owens bajo el mando de comisionado de la marca azul.

¿Quién reinará en el mundo femenino?

Hace dos semanas el Manager General de SmackDown Live, Daniel Bryan pactó el combate titular del campeonato femenino de SmackDown Live entre la actual campeona, Natalya y la actual retadora número uno al campeonato, Naomi.

Tendremos que estar atentos a la portadora del Money In The Bank femenino, Carmella, quien podría encontrar el momento para canjear el contrato esta noche, siempre y cuando su “compañero” James Ellsworth haya aprendido la lección y no desbarate sus planes.

¿Aprovechará Tye Dillinger su primera oportunidad?

Aj Styles ha decidido no hacer un reto abierto por el campeonato de los Estados Unidos esta semana en SmackDown Live, ya que directamente le ha dado la oportunidad a un luchador que acaba de ascender desde NXT, Tye Dillinger, “Perfect Ten”. Este será el primer combate entre ambos luchadores y no tendremos que perder de vista a Kevin Owens ya que sigue teniendo en el punto de mira al campeón.

¿Quienes serán el Tag Team mas temible?

Los actuales campeones por parejas de SmackDown Live, The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) defenderán sus campeonatos ante los ex campeones, The New Day (Kofi Kingston, Big E & Xavier Woods) en una pelea callejera.