Braun Strowman sigue imparable

Google Plus

Stowman celebra tras el combate contra Cena. Foto: WWE.com

Con un recuerdo por los atentendos del 11 de septiembre de 2001. El programa 16 años después realizo un homenaje a las victimas que acabó con cánticos de USA.

Roman Reigns vs. Jason Jordan

Jason trató de darle la mano a Roman antes de empezar el combate, pero este no aceptó. Roman empezó dominando con varios puñetazos consecutivos, pero Jordan le respondió con un Belly to Belly Suplex. El antiguo miembro de America Alpha dominó pero Roman le sorprendió con una serie de Clothesline y una Big Boot. Jordan evitó el Superman Punch y aplicó un gran candado, pero su rival llegó a las cuerdas. Tras los anuncios, Roman consiguió el dominio de la pelea y aplicó un Suplex seguido de una cuenta de dos. Roman mantuvo el control de la pelea con una Samoan Drop, sin embargo Jordan pudo aplicar un Exploder Suplex y tomar el control de la pelea. Tras un intercambio de golpes, Jordan aplicó una Dropkick seguida de un Suplex, de una Spear y de dos Northern Light Suplex. Jordan aplicó un Crossface, pero Roman llegó a las cuerdas para romper la llave. Jason se equivocó en un movimiento y Roman pudo aplicar el Superman Punch y una Spear para conseguir la victoria.

Victoria: Roman Reigns por cuenta de tres. Tras el combate Roman le dio la mano a su rival.

John Cena salió mientras Roman celebraba para hablar con él. Cena empezó ha hablar diciendo que el mismo novato que casi le venció la semana pasada, casi lo derrota antes. Roman le dijo que él había tenido mejores luchas que todas las que ha tenido Cena. Los dos luchadores empezaron a discutir. Cena le dijo a Roman que va a aprender lo que es el fracaso. Antes de que Cena se fuese, Roman tomó la palabra para afirmar que estaba vendiendo las entradas que Cena no había conseguido vender, a lo que añadió que Cena necesita la WWE para conseguir una carrera en Hollywood. Cena le respondió haciendo alusión al test antidrogas que Roman no consiguió pasar el año pasado.

Sasha Banks vs. Emma

Emma encerró en la esquina a su rival y aplicó varias patadas, pero el control de la pelea fue para Sasha. Emma aplicó un Clothesline, pero en la rampa apareció Nia Jax para unirse a la mesa de comentaristas en donde ya estaba Alexa Bliss. Tras los anucios Emma dominó sobre su rival, pero Sasha consiguió dar un par de golpes, aunque sin llegar a tomar el control de la pelea. Sasha sorprendió a su rival con un Bank Statement para conseguir la victoria.

Victoria: Sasha Banks por rendición.

Sasha aplica el Bank Statement. Foto: WWE.com

Brock Lesnar y Paul Heyman hicieron su entrada en el ring para hablar del combate de No Mercy. Heyman empezó a hablar sobre como Lesnar defenderá el título en No Mercy ante Strowman, llegando a decir que las posibilidades están en contra de Lesnar. Heyman le preguntó a Strowman si estaba preparado para ir a Suplex City. Heyman llamó a Strowman y este apareció. Strowman empezó dominando, pero Lesnar aplicó un German Suplex, pero pareció no surgir efecto en Strowman que aplicó un Chokeslam y Running Powerslam. Strowman tomó el título universal y lo levantó en señal de burla mientras pisoteaba a Lesnar.

Strowman aplica el Running Powerslam. Foto: WWE.com

Goldust vs. Bray Wyatt

Antes de hacer su entrada, Bray realizó una promo sobre la pintura facial de Goldust, diciendo que es un simple escudo. Goldust empezó dominando con varios golpes seguidos, pero fue sorprendidó por un Clothesline de Bray. El monarca de la Familia Wyatt aplicó el Sister Abigail para conseguir la victoria.

Victoria: Bray Wyatt por cuenta de tres.

Tras el combate Bray empezó a quitar la pintura facial de Goldust hasta que Balor apareció para hacer el salve.

Sheamus y Cesaro fueron entrevistados en los vestuarios. Ambos afirmaron que derrotaran a Ambrose y Rollins, y que es fácil ser equipo cuando las cosas van bien. Cesaro y Sheamus acabaron su promo con su catch phrase.

Anderson y Gallows hicieron su entrada, mientras Rollins y Ambrose estaban en la mesa de comentaristas. Cesaro y Sheamus fueron los siguientes en aparecer, pero antes de entrar al ring atacaron a los campeones por parejas. Los seis luchadores intercambiaron golpes hasta que la seguridad apareció para separarlos.

Rollins y Ambrose hablaron con Kurt Angle para enfrentarse a Anderson, Gallows, Cesaro y Sheamus. Este aceptó si encontraban unos compañeros de equipo.

Corey Graves anunció que Asuka llegaría a Raw dentro de poco. Este anunció fue visto por Alexa y Nia en los vestuarios. Alexa empezó a hablar y admitió que Nia era su mejor amiga, pero esta dijo que no. Nia le dijo a Alexa que la semana que viene tendrán un combate uno contra uno.

Elias vs. Kalisto

Kalisto empezó dominando con un Crossbody seguido de un salto hacia el ringside. Elias sorprendió con un movimiento al límite de la legalidad. Elias centró su ofensiva en el brazó izquierdo de Kalisto con un candado. Kalisto rompió el cando u aplicó un Tornado DDT y buscó altura, pero Elias le respondió con un Powerbomb y un Drift Away para conseguir la victoria.

Victoria: Elias por cuenta de tres.

John Cena vs. Braun Strowman

Strowman sacó rápidamente del ring a Cena. Strowman arrolló a Cena en una carrera y empezó a dominar. Cena aplicó una Dropkick, pero Strowman le respondió con el mismo movimiento. Cena consiguió dar un par de golpes y trató de levantar a su rival, pero no tuvo éxito y Strowman mantuvo el control. Tras los anuncios Strowman mantuvo el control de la pelea. Cena volvió a tratar de elevarlo, pero Strowman cayó encima. El Monstrui entre hombre falló una Spear y Cena trató de buscar el Five Knuckle Shuffle, pero Strowman le aplicó un Spinebuster. Storwman volvió a fallar un golpe, y Cena consiguió aplicar un AA. Strowman golpeó con las escaleras metálicas a Cena y le aplicó el Running Powerslam sobre estas, el árbitro descalificó a Strowman.

Victoria: John Cena por descalificación.

Momento final del combate entre Strowman y Cena. Foto: WWE.com

Rollins y Ambrose buscaban unos compañeros por los vestuarios hasta que se juntaron con los hermanos Hardys. Los dos hermanos no dejaron muy claro si aceptaban el ofrecimiento.

Miz y su stable apareció para presentar Miz Tv. Antes de presentar a su invitado, Miz anunció que Maryse estaba embarazada, lo que recibió el público con un gran aplauso. Miz empezó a leer un discurso sobre la paternidad, pero fue interrumpido por Enzo Amore. El luchador de 205 Live realizó su típica promo. Miz y Amore empezaron a pelear. El campeón intercontinental sacó trapos sucios de los vestuarios de WWE, recordando que él estuvo en la misma situación antes, pero que pidió ayuda y consejo no como Enzo. Miz empezó a elogiar a Neville, mientras que siguió criticando a Enzo, este le respondió que era el tipo más genuino en el cuarto. Enzo le dijo a Miz que se copiaba de luchadores y llamó a Miz campeón de papel. Todo el segmento acabó en un combate.

The Miz vs. Enzo Amore

Enzo empezó esquivando a Miz y tomó el micro para meterse con Miz. El campeón intercontinental domino con varios golpes mientras se reía de él. Enzo tomó el micro para decirle a Miz que tenía que preguntarse quién es el padre del bebe que está esperando Maryse. Esto desató la ira de Miz que empezó golpear a su rival sin descanso. The Miztourage se unieron al ataque provocando la descalificación de Miz.

Victoria: Enzo Amore por descalificación.

Miz y su stable atacaron a Amore hasta que Miz aplicó el Skull Crushing Finale.

Enzo en los vestuarios se junto con Neville. El campeón crucero se río de su rival y se marcho sin decir nada.

Cesaro, Sheamus, Luke Gallows & Karl Anderson vs. Seth Rollins, Dean Ambrose & The Hardy Boys

El combate empezó antes de tiempo. Cuando sonó la campana, Jeff y Matt Hardy dominaron sobre Cesaro. El luchador suizo le dio el relevo a Sheamus, pero este no pudo frenar a Matt Hardy. Tras los anuncios Ambrose dominó sobre Anderson que le dio el relevo a Gallows. El equipo heel consiguió el control de la pelea gracias a una Big Boot de Gallows. El equipo heel con relevos rápidos mantuvieron el control sobre Ambrose. El Lunático consiguió invertir el Magic Killer, pero no pudo dar el relevo. Tras deshacerse de sus rivales, Ambrose le dio el relevo a Rollins que hizo el hot tag dominando sobre todos sus rivales. Rollins después de que Ambrose aplicase un Dirty Deeps cobrió a Anderson.

Victoria: Seth Rollins, Dean Ambrose & The Hardy Boys por cuenta de tres.