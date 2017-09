Por qué, cuándo y quién rompió la nariz de la esfinge de la meseta de Guiza

Google Plus

Escena de "Asterix y Cleopatra" (1968) | Fuente: Película

De entre los muchos enigmas que encierra el pasado y, más en concreto, de entre la infinidad de preguntas que quedan por responder acerca del antiguo Egipto, descubrir si la nariz de la esfinge de la meseta de Guiza fue destruida deliberadamente y, en tal caso, por quién, cuándo y por qué, no deja de ser una cuestión menor. A pesar de ello, no está de más insistir en que es falsa la creencia popular de que fueron las tropas napoleónicas las que ejecutaron tan desafortunada mutilación.

El primer argumento en contra de la teoría napoleónica se asienta sobre el espíritu de la expedición que condujo a Bonaparte al país del Nilo en 1798. Napoleón estaba fascinado por la civilización egipcia y, producto de ello, no llegó únicamente acompañado por soldados, sino por científicos de distintas disciplinas que pudieran estudiar a fondo el Egipto faraónico. En ese contexto, cuesta creer que las tropas francesas utilizaran la esfinge como blanco para sus pruebas de artillería. Según esta teoría, fue durante esas pruebas cuando un cañonazo provocó el desprendimiento de la nariz.

Dibujo realizado por Frederic Louis Norden en 1737 | Fuente: Google

En todo caso, la prueba más contundente fue aportada de forma involuntaria por el arquitecto danés Frederic Louis Norden, que en 1737 hizo dibujos de la esfinge en los que se puede observar que ya no hay nariz. Aunque es cierto que Richard Pococke también dibujó la esfinge por esa época y lo hizo con nariz, las características del dibujo ponen de manifiesto que fue más creativo que objetivo. Por otra parte, no tiene ningún sentido pensar que Norden le "quitó" la nariz a la esfinge anticipándose a lo que iba a suceder posteriormente.

La teoría más aceptada, aunque no definitiva, apunta al líder musulmán Muhammad Sa'im al-Dhar, que en 1378, contrariado por la devoción que los campesinos mostraban hacia la esfinge, habría privado a ésta de su nariz y de parte de las orejas. Así lo afirmó el historiador del siglo XV al-Maqrizi; añadiendo que al-Dhar fue condenado y ejecutado por vandalismo.

Existen otras teorías que atribuyen la mutilación a cristianos, turcos o ingleses; pero no hay base sólida que sustente ninguna de estas hipótesis. Tampoco se puede descartar que, como ha sucedido con otras partes de la esfinge, la nariz se desprendiera a causa del deterioro.

La esfinge en la actualidad | Fotografía: Xus JC

No se sabe con certeza cuándo se erigió la esfinge de la meseta de Guiza, quién lo hizo y cuál fue su función; quedan muchas preguntas por responder. Fruto de ello se han formulado todo tipo de teorías; algunas razonables, otras menos. En Egipto no es fácil separar historia de leyenda; en realidad nunca es fácil cuando hablamos del pasado. Conveniente es, siendo así las cosas, ir descartando rumores imposibles. No fue Napoleón. Obelix tampoco.