Ramiro Guerra: ''Ha sido un día muy especial para mí''

Imagen | Villarreal CF

El Villarreal no ha podido pasar del empate sin goles en Israel ante el Maccabi de Tel Aviv en un encuentro marcado por el debut del técnico madrileño Javi Calleja que ha plasmado una idea muy diferente a su predecesor Fran Escribá y que además ha hecho debutar al cantero Ramiro Guerra, que se ha mostrado orgulloso al finalizar el encuentro: ''Es un día especial para mi después de tantos años de trabajo y de mucho sacrificio ha llegado el día de mi debut. Ahora tengo muchas ganas de seguir en el primer equipo entrenando y sumando minutos para poder aprovechar lo y seguir aprendiendo''.

El joven centrocampista de 20 años tenía claro que podía jugar sus primeros minutos con el primer equipo momento desde el primer momento que Calleja le convocó: ''En cuanto el míster me convocó, me mentalicé de que podía jugar, no me ha sorprendido porque venía con las ganas de jugar y darlo todo. Cuando ha dado la alineación me he llenado de orgullo. A pesar del resultado, me he sentido bien y nos llevamos un punto que habrá que hacer bueno en casa''.

Hablando del partido, el uruguayo ha hecho un amálisis bastante certero de los 90 minutos disputados en Israel: ''Hemos empezado el partido con un poco de descontrol, en el descanso corregimos estos detalles y en la segunda parte se ha visto que el equipo ha tenido el control del partido llegando por fuera y por dentro. Al final nos ha fallado finalizar las jugadas''.

Para finalizar, Ramiro ha querido acordarse de sus seres queridos en un día tan señalado como el de hoy: ''Me acuerdo de mi familia, amigos y novia que están siempre ahí apoyándome cada día. Esto es mérito del esfuerzo y sacrificio desde pequeño, es una alegría para mí y para los míos''.

Samu Castillejo valora positivamente el empate

Otro de los futbolistas que ha dado sus impresiones del empate en esta seguna jornada de la Europa League ha sido Samu Castillejo que ha entrado en la segunda parte sustituyendo a Roberto Soriano, el centrocampista malagueño ha dado el punto por bueno, aunque ha lamentado que el gol no haya llegado durante los 90 minutos: ''Al final hemos tenido ocasiones mucho más claras que la de ellos, no han podido entrar y al final todo lo que sea sumar en la Europa League sobretodo fuera de casa es bueno''.