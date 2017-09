Ironías del destino

Imagen | Villarreal CF

El pasado lunes por la mañana la etapa de Escribá en el banquillo amarillo acabó de manera algo precipitada tras caer su equipo de manera poco heroica ante el Getafe, siendo su sustituto el técnico del filial Javi Calleja. El ex entrenador del Elche ha pasado poco más de un año en el banquillo amarillo y en todo este tiempo no ha sabido trasladar al exterior la idea de equipo que esperaba, aunque la temporada pasada los resultados a nivel deportivo en LaLiga Santander fueron bastante positivos, no así en la Copa del Rey y Europa League. De hecho, el entrenador valenciano no renovó con la entidad hasta final de temporada, lo que evidenciaban las dudas que los dirigentes amarillos tenían sobre su continuidad.

Curiosamente esta destitución tiene una coincidencia casi diabólica. Al igual que el técnico valenciano ha dicho adiós al banquillo del Villarreal después de jugar contra el Getafe, hace un par de años ocurrió lo contrario, el entrenador azulón por aquella época fue destituido después de caer 2-0 en El Madrigal ante un Villarreal entrenado por Marcelino, que dicho sea de paso estaría viviendo sus últimos encuentros como inquilino del banquillo amarillo.

Ahora comienza una nueva etapa. Javi Calleja será el encargado de navegar la nave del Submarino con el objetivo de alcanzar Europa a final de temporada. Estará acompañado por el ex futbolista del Villarreal Quique Álvarez, ambos suman más de 400 partidos vistiendo la elástica amarilla, por lo que conocen de sobra esta casa por dentro. La ilusión en el entorno del Villarreal es más que evidente, pero ahora toca dejar trabajar al nuevo cuerpo técnico para que los buenos deseos se puedan convertir en realidad. No hay duda que dos victorias en Israel y el domingo ante el Eibar espolearán al Villarreal en la buena dirección.