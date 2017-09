Bruno Soriano: “Calleja era la opción más acertada”

Google Plus

Sin duda esta semana ha arrancado fuerte en el Villarreal. Tras la destitución de Fran Escribá y el aterrizaje prácticamente sorpresa de Javi Calleja, hoy en rueda de prensa el capitán del Submarino, Bruno Soriano. Todo un estandarte del club ha dado hoy un paso al frente para dejar claro el “respaldo” del equipo hacia su nuevo entrenador, a quién se ha cuestionado por su poca experiencia en Primera División.

“Calleja está perfectamente preparado”

“Es posible que se haya perdido un poco esa esencia de juego y con Calleja puede ser que podamos reencontrarla”, destacaba el de Artana sobre la situación del equipo, para añadir que Calleja era la opción “más acertada”. Muchos avalan la decisión de la directiva del Submarino, pero un sector parece dudar por la poca experiencia que tiene como entrenador en la máxima categoría, algo por lo que Bruno no está preocupado, pues aunque no la tenga “como entrenador, sí la tiene como jugador”. Y este condicionante, no impide que el que fuera entrenador del Juvenil A y Villarreal B con grandes éxitos “está perfectamente preparado para dirigir al Villarreal”.

No se esperaba la destitución de Escribá

La llegada de Calleja llega totalmente condicionada por la salida de Fran Escribá, que este lunes fue despedido por el Villarreal entre la sorpresa general. Pues, hace poco Fernando Roig dio declaraciones para calmar las aguas y pedir confianza en el proyecto. Sin embargo, tras la imagen dada en Getafe por el equipo, el máximo mandatario tuvo que tomar una decisión “dolorosa”, como comentaba Roig Negueroles.

Para el equipo, también fue “una sorpresa” la despedida del que había sido su técnico durante poco más de un año, pero al final, el futbolista sabe que son cosas habituales, que siempre pueden pasar: “En un club se toman decisiones y a la plantilla le corresponde trabajar lo máximo posible en todo momento”, explicaba Bruno.

En proceso de recuperación

Ha sido un inicio de temporada atípico para el capitán, que lleva en proceso de recuperación desde que fuera intervenido el 3 de julio de su lesión en la tibia. Con respecto a su situación personal, el de Artana trabaja para regresar a los entrenamientos “lo antes posible”, pero sin olvidar que es un “proceso largo” que requiere de “mucha paciencia”. De momento, para sustituirle cuenta con un Rodrigo que sigue destacando en cada encuentro.