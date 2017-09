Análisis táctico: Sin torpedos, torpedeado y sin juego

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL)

Era el minuto 53 y el marcador reflejaba un empate a cero. Hasta ese momento, el Getafe era ligeramente superior a un Villarreal que aguantaba en pie gracias a la falta de acierto de los de José Bordalas.

14 minutos después, el electrónico reflejaba un 3-0 gracias a los goles de Ángel Rodríguez (54'), Jorge Molina (64') y Markel Bergara (67'). Un resultado que se redondearía con un tanto de Angel Rodríguez en el minuto 92 que reflejaba el curso de un partido dominado por el Getafe de menos a mas frente a un Villarreal raquítico, que vio interrumpida su escalada y que dejó a la luz odas sus carencias en este comienzo de temporada.

Solvencia defensiva para el olvido

A estas alturas, en las temporadas 2013/2014 y 2014/2015 el Submarino vio perforada su puerta en seis ocasiones. En las temporadas 2015/2016 y 2016/2017 la cifra se redujo a cuatro goles. En el curso actual, la cifra aumentó a nueve goles, encajando dos goleadas en las primeras seis jornadas (3-0 ante la Real Sociedad y 4-0 ante el Getafe).

En el Coliseum, las carencias defensivas salieron a relucir. Sobre todo a balón parado. Si uno de los puntos fuertes del Submarino las ultimas temporadas era la intensidad defensiva, el marcaje tanto en zona como al hombre, este primero desapareció en el primer tanto cuando Ángel Rodríguez, tras un rechace de cabeza proveniente de un córner, pudo rematar sin ninguna oposición. En el segundo, un fallo infantil de un Semedo que no ha comenzado bien la temporada, dubitativo, falto de tensión y concentración, permitió el robo de Bergara que pudo batir a un Barbosa que no pudo hacer nada.

En el 67', el balón parado y la indolencia defensiva volvió a castigar al Villarreal. Una falta mal defendida permitió a Juan Cala, entre la marabunta defensiva grogueta, rematar sin ninguna oposición. Y un tanto, de similar factura pero desde el primer palo, terminó por castigar a un endeble Submarino.

Un Submarino sin pólvora

Los máximos goleadores del Submarino son Carlos Bacca y Cédric Bakambu, ambos con 2 goles. La 'BB' ha producido el 66,6% de los goles del Villarreal (los otros dos han sido obra de Samu Castillejo y Enes Ünal). La dependencia del colombiano y del congoleño hace del Villarreal un conjunto inocente en ataque, sin mordiente cuando alguno de los dos tiene un encuentro malo como en el día de ayer.

Esta ausencia de 'ataque coral' es un factor determinante del mal arranque del conjunto groguet. Un ataque coral que, desde la temporada 2013/2014, la de su regreso a Primera División, fue un actor protagonista de los arranques potentes del Submarino.

CURSO GOLES REALIZADOS GOLEADORES 13/14 12 (uno en propia puerta del rival). vio portería en 5 de los 6 primeros partidos Giovanni Dos Santos (3), Jonathan Pereira (2), Cani (2), Perbet (2), Aquino (1), Uche (1) 14/15 7. Vio portería en 3 de los 6 primeros partidos Uche (1), Cherysev (1), Espinosa (1), Musacchio (1), Vietto (2), Gerard Moreno (1) 15/16 12 (uno en propia puerta del rival). Vio portería en los 6 primeros partidos Soldado (2), Bakambu (3), Trigueros (1), Samu Garcia (1), Bruno (1), Mario Gaspar (1), Baptistao (2) 16/17 9. Vio portería en 5 de los 6 primeros partidos Castilejo (1), Jaume Costa (1), Sansone (4), Bruno (2), Pato (1) 17/18 6. Vio portería en 2 de los 6 primeros partidos Bacca (2), Castillejo (1), Enes Ünal (1), Bakambu (2)

Un ataque coral y una defensa fuerte que eran los principales ingredientes de los arranques ligueros del Villarreal tras su vuelta a Primera División. Mientras que en la actualidad es 14º con 6 puntos, a estas alturas era 4º en la 13/14 (14 puntos), 8º en la 14/15 (8 puntos), 1º en la 15/16 (16 puntos) y 4º en la 16/17 (12 puntos).

A la espera de que Bacca termine por acoplarse, las nuevas piezas arriba como Pablo Fornals o Enes Una se adapten al juego del equipo y otras como Roberto Soriano vuelvan a la dinámica de la competición, la responsabilidad ofensiva recae, principalmente, sobre Cedric Bakambu y Samu Castillejo, dos jugadores que tuvieron una actuación gris en el día de hoy y que allanaron, indirectamente, el triunfo getafense. Además, el ataque villarrealense ha perdido la rapidez, la capacidad y peligro, tanto en área pequeña como desde media distancia, que lo ha convertido en un conjunto inofensivo de cara a las metas rivales.

Ni contraataque ni juego de toque

Uno de los rasgos del Villarreal de Marcelino y Escribá era su adaptabilidad, su capacidad camaleónica de adaptar varios registros de juego en función del rival y de los momentos de cada partido.

Con hombres como Manu Trigueros, Bruno Soriano o Rodri, poseedores de una gran visión de juego y una gran calidad en el pase, el juego de toque milimetrico, la circulación veloz y organizada, el juego de posición, la variedad de pases abarcando los cortos, entre lineas, en profundidad o al hueco estaba en buenas manos en el Villarreal. El juego entre líneas y la circulación del esférico amarillo era una de las más fluidas, eficientes y peligrosas de la Liga Santander gracias a la continua movilidad y permutabilidad de sus hombres. Aspectos que en esta temporada están desaparecidos.

Si eso no funcionaba, hombres como Roberto Soriano o Samu Castillejo garantizaban la velocidad al contraataque, el juego por bandas, el uno contra uno y el desborde y el desmarque a la hora de la jugada individual.

Sin embargo, en este inicio de temporada y en el día de hoy, no funcionaron ambos planteamientos. Trigueros se diluyó como un azucarillo, Rodri no supo construir el juego amarillo y Castillejo lo intento una y otra vez, infructuosamente. No funcionó las transiciones defensa-ataque, carentes de velocidad y orden, y la intensidad a la hora de recuperar las perdidas de balón brillaron por su ausencia.

Factores que se vieron con más fuerza en el encuentro en el Coliseum Alfonso Perez que sirvieron para infringir la derrota más abultada de la temporada de un Villarreal que no termina de arrancar.