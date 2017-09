Fran Escriba: "No hubo una gran diferencia de fútbol para que ocurriera esto"

Google Plus

Al acabar el partido frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Perez que acabó con un (4-0) a favor de los locales, Fran Escribá ha respondido a las preguntas de los medios en la rueda de prensa post-partido. El entrenador groguet realizó un análisis del partido y también habló de las posibles dudas existentes alrededor de su continuidad al frente del submarino amarillo.

"Si concedemos en córneres y faltas, el otro fútbol pasa a un segundo plano"

El entrenador del Villarreal se mostró descontento ante la pasividad de sus jugadores a la hora de defender las jugadas a balón parado: "Lo hablamos en el descanso, que hasta el parón para beber habíamos estado bien y teníamos buenas sensaciones pero luego se igualó todo mucho. 3 de los 4 goles vinieron por desatención en lanzamientos de falta y corner. Evidentemente, ellos vivieron esas situaciones con mucha más intensidad y concentración que nosotros que nos dejamos ir".

"Lo único que genera esto es un enfado enorme por haber hecho más las cosas"

Cuestionado por su continuidad en el Villarreal y si esta derrota podría revivir los nervios existentes alrededor de la dinámica del equipo, el entrenador valenciano respondió lo siguiente: "No, esto solo genera enfado por haber hecho mal las cosas, por haber recibido un resultado que no nos pega lo más mínimo y sobretodo por la forma en la que lo concedimos".

"Es cierto que a Bruno se le echa de menos, pero no porque Trigueros no de mucho"

A lo largo de esta semana el Villarreal ha tenido que afrontar un total de tres partidos en Liga. Escriba aprovechó para hablar de este factor: "Es cierto que si hay una posición donde no estamos rotando es en el mediocentro. Pero, a pesar de que es cierto que Trigueros estaba cansado, no creo que se pueda achacar a eso. Si nos hubieran cogido desprotegidos o en contraataques podríamos hablar de ello, pero en este caso no. Creo que simplemente hay que achacarlo a ciertas situaciones del partido que fueron determinantes en el resultado".

"El ambiente fue fantástico y su comportamiento fue espectacular"

Fran Escribá también le dedicó unas palabras a la afición azulona tras su retorno a la que fue su casa hace dos temporadas: "Me recordó mucho, y lo digo con mucha alegría, al primer año que estuve aquí cuando se subió a primera. Ha sido muy bonito, el comportamiento de la gente ha sido espectacular y les doy la enhorabuena por estar tan cerca de su equipo y eso los jugadores se lo agradecen. Encantado de que este club siga así y este muchos años en primera división".