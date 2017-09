Mario: ''El penalti a Castillejo es clarísimo''

Imagen | Villarreal CF

Tras el empate sin goles ante el Espanyol, las sensaciones en el entorno amarillo son muy agridulces. El Villarreal dominó en varios tramos del choque, pero desafortunadamente para el conjunto de Escribá las ocasiones llegaron en cuentagotas y los atacantes del submarino no fueron capaces de perforar la meta del conjunto perico, pese a ello se pueden sacar conclusiones positivas. Después del choque, Mario compareció en rueda de prensa para analizar las causas del empate y mostrar su descontento sobre la labor arbitral: ''Hicimos las cosas bien y merecimos ganar. Al menos, pese a no marcar, mantuvimos la portería a cero''.

Munuera Montero desquició a los jugadores del Villarreal en muchos aspectos, el lateral alicantino fue el portavoz del sentir de la plantilla amarilla, sobre todo en lo que se refiere al trato mostrado durante los 90 minutos: "El penalti a Castillejo es clarísimo. No lo ha querido pitar y no se puede hacer nada. Nos ha sacado demasiadas amarillas a nosotros ante faltas iguales a las del Espanyol, y a ellos no les sacaban cartulinas. Además, no te dejaba que le recriminaras nada''.

Por otro lado, Mario habló sobre la necesidad de ganar el domingo en el Coliseum Alfonso Pérez para que el punto cosechado el jueves sea positivo: ''Si ganamos en Getafe haremos bueno este punto, porque el objetivo es reengancharnos cuanto antes a la zona alta de la clasificación''.

El Villarreal tiene ante sí dos semanas antes del parón con muchas cargas de partidos en los que debe intentar seguir la buena línea para seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria. En el encuentro del próximo domingo ante el Getafe, el submarino debe lograr los tres puntos ante un equipo muy sólido en defensa como ha demostrado en los primeros partidos de temporada, por lo que el conjunto de Escribá deberá ser muy competitivo para sacar el partido adelante.