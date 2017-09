Fran Escribá: “Podemos hacer rotaciones sin que baje el rendimiento”

Google Plus

Imagen: VAVEL

La competición no para, y por segunda semana consecutiva el Villarreal disputa partido entre semana. En esta ocasión, una nueva jornada liguera ante el Espanyol en el Estadio de la Cerámica (jueves, 20h). Pero lograr la cuarta victoria consecutiva no parece sencillo, como explicaba el entrenador amarillo, Fran Escribá: “El Espanyol es un oponente muy peligroso con espacios, que sabe aprovechar al máximo las pérdidas de balón del rival”. Por eso, el Submarino deberá volver a demostrar un alto nivel para quedarse con los tres puntos.

Barbosa disponible ante un rival complicado

Para el jueves todavía no podrá contar Escribá con Sergio Asenjo que tras recibir el alta médica la semana pasada, dio el susto en un entrenamiento con un golpe en la espalda que no ha sido un problema mayor. Sin embargo, sí estará disponible Mariano Barbosa, que se ha recuperado perfectamente del traumatismo cranoencefálico que sufrió durante el partido frente al Alavés. “Barbosa está para jugar”, confirmaba el entrenador valenciano.

“Si nos equivocamos en la zona de creación, vamos a sufrir”

Sobre qué espera del encuentro de mañana, Escribá aseguraba que la clave estará en “no tener pérdidas por dentro”, ya que ellos son un equipo que “se ordena y repliega muy bien”, además de contar con un “peligrosísimo contragolpe”. Por ello, el técnico amarillo recalcaba que si en esa faceta el equipo “no está bien, tendrá problemas”. “El Espanyol juega muy bien a la contra, corre bien y sabemos que no podemos perder el balón en zonas de riesgo. Habrá que tener paciencia en no equivocarnos en zona de inicio y creación. Si lo hacemos vamos a sufrir”, recalcaba el míster.

No quiso confirmar si habrá rotaciones

Ante esta carga de partidos, era obvio que le preguntasen al preparador amarillo si optará por las rotaciones pese a la dificultad del rival. Pero Escribá no quiso dejar muchas pistas sobre el tema, aunque sí ratificó su confianza plena en todos sus jugadores. “Tenemos la sensación que están todos bien y que podemos hacer rotaciones sin que el equipo baje su rendimiento”, pero a la vez, reconocía que es “bueno” mantener a los jugadores que “están en racha”, como es el caso de Cédric Bakambu que ha demostrado en los dos últimos partidos que no ha perdido el olfato goleador que le caracteriza. “En el caso de Bakambu, cuando se ha quedado fuera, ha vuelto y ha marcado goles”, ejemplificó Escribá. “Es cierto que uno quiere aprovechar los momentos de forma, por lo que dejar fuera a un jugador que está en un buen momento no es una buena solución”, añadía.

Sin los nervios y la presión del inicio de temporada

Tras perder las dos primeras jornadas se crearon unos nervios y una desconfianza que son “lógicas” en cuanto al rendimiento del equipo pero para el entrenador del Villarreal, en cuanto se han recuperado jugadores y han llegado los resultados el equipo se ha sentido “más seguro”. Algo que ha contribuido a la buena racha que encadena el conjunto amarillo.

Y es que, tras dos victorias ligueras consecutivas, Escribá no ocultaba que este partido podía “enganchar al equipo en la zona alta” en caso de ganar, pero sin ocultar que enfrente habrá un equipo “construido para pelear por lo mismo que nosotros”.