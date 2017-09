Fran Escribá: “Debo aplaudir a mi equipo”

Google Plus

El Villarreal logró su tercera victoria consecutiva en una semana (dos en Liga y una en Europa League) y lo hizo venciendo con un contundente 0-3 al Alavés. Una victoria que sirvió para llenar de confianza al Submarino tras el mal inicio de temporada. Por eso, Fran Escribá no podía ocultar su felicidad en la rueda de prensa posterior al encuentro, del que destacaba que el mérito del equipo había sido significativo para llevarse los tres puntos de un campo complicado.

“La actitud ha sido la correcta, la puesta en escena también, la ambición, el juego, la ocasiones y los goles, qué más se puede pedir. Además, la plantilla ha mantenido el mismo nivel los noventa minutos”, destacaba el entrenador valenciano de los suyos. “Es de esos días en los que no debo mirar al rival y sí aplaudir a mi equipo”, señalaba Escribá, a quién se le había cuestionado que tal vez el Alavés fue un rival sencillo dado que todavía no ha ganado ni encajado ningún gol. Pero el técnico lo tiene claro: han sido los suyos los que han logrado esta victoria, no el rival quién perdió el encuentro.

Y es que el rival lleva un muy mal inicio de temporada, aunque Escribá destacó que tiene “buen equipo”. “Está llamado a tener una permanencia cómoda pero cuando enlazas malos resultados como nos ha pasado a nosotros, se generan dudas, hay nerviosismo y, a veces, ese nerviosismo se traduce a los jugadores”, añadía. Precisamente ese nerviosismo que reinaba en el ambiente del Submarino en las primeras semanas de competición parece haberse desvanecido en gran parte tras estas victorias.

“En el fútbol hay que tener paciencia, conmigo y con todos los compañeros, porque se pasa del blanco al negro muy rápido. Nosotros no tenemos dudas de que la afición está de nuestro lado y vamos a trabajar duro para darle alegrías como esta”, confesaba el preparador amarillo con respecto al run run con el que empezó la temporada en el Estadio de la Cerámica. Aunque sí quiso dejar claro que “nunca en el seno del vestuario nos habíamos preocupado porque sabíamos que trabajando así, y recuperando jugadores, los resultados iban a llegar, y ahora hemos recuperado la línea a seguir con tres victorias consecutivas”.

La actitud y la intensidad fueron, para Fran Escribá, las claves del éxito para lograr vencer al Alavés en esta cuarta jornada liguera. “Ellos han empezado con una fuerte presión pero nosotros hemos ido poco a poco adueñándonos del juego y el gol a la media hora ha sido clave”, explicaba el valenciano, que confesaba que en el descanso solo les dijo a sus jugadores que debían “seguir así”. Tras esto, el equipo logró certificar la victoria con dos goles más en el marcador, y pese a la distancia, el míster decía que vivió los últimos minutos “con tensión”.