Asenjo y Cheryshev, protagonistas del día.

La plantilla del Villarreal comienza a recuperar efectivos de cara a los próximos compromisos. Si bien, el partido contra el Astaná no despejó las dudas sobre el juego, los resultados empiezan a ser positivos y la vuelta de jugadores importantes aporta un plus de optimismo al club.

Sergio Asenjo recibe el alta médica

Un 26 de febrero, el Palentino, durante un choque ante el Real Madrid, se rompió ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Apenas unos días más tarde, fue operado por el prestigioso doctor Pedro Guillén en la clínica Centro de Madrid. Muchas horas oscuras de rehabilitación y fortalecimiento físico y mental han dado su fruto y hoy 15 de septiembre, ha recibido el alta médica, por lo que podrá volver a entrenar con sus compañeros y dentro de unas semanas se espera el regreso a los terrenos de juego. El portero internacional lo celebró en sus redes sociales con este tweet.

Cheryshev : "Estoy emocionado. Queda mucho trabajo y tenemos que mejorar mucho todos"

Ni en sueños podía pensar el jugador ruso que iba a volver de esa manera. Muchas lesiones y momentos de baja forma quedan atrás. Él mismo llegó a reconocer que lleva 6 meses sin competir y que "Si eres avispado y entiendes que algo no haces bien, sacas una lección." Así mismo, tras finalizar el partido no dudó en afirmar que tanto él en particular como el equipo en conjunto debe mejorar en varios aspectos. También pudimos ver un agradecimiento a la afición en su Twitter con este mensaje.

Mañana sábado es turno de conocer la convocatoria y del viaje a Vitoria, donde jugará contra el Alavés el domingo a las 12:00h en Mendizorroza. Desde VAVEL os citamos para seguir la previa, el choque y el postpartido para estar actualizados en todo momento de la actualidad del Submarino.