Carlos Soler, jugador franquicia

Caros Soler atendiendo a los medios oficiales del club. Fuente: Valencia CF.

“-Don Carlos Soler, eres muy joven pero yo estoy por ponerme en pie para recibirte. ¿Qué tal estás?- saludaba el entrevistador.

-Llevo muy pocos partidos en Primera…eso de Don hasta que no juegue muchos partidos con la camiseta del Valencia no me lo pongáis- contestaba el número 18.”

Humildad, esfuerzo, pies en la tierra, cabeza fría, trabajo duro, entrega…estos no son más que algunos de los adjetivos que sirven para definir a la persona que, partido tras partido, se enfunda la camiseta del club de su vida. Y es que a pesar del buen momento, tanto colectivo como individual, por el que atraviesa el joven valenciano, él sigue dando muestras de tener las ideas muy claras y unos valores muy bien asumidos.

Seguidamente, la primera pregunta de la entrevista hace referencia sobre ser el máximo asistente del equipo en las seis primera jornadas de La Liga Santander, a lo que Soler contesta que está muy contento con la marcha del equipo en general porque los jugadores están con mucha confianza y que ha podido ayudar con cuatro asistencias, a pesar de que la temporada pasada diera una. Además, también se recordó de la conexión con Gayà y Lato para marcar en el Bernabéu y acabó asegurando que el equipo peleará para conseguir los tres puntos contra el Athletic Club de Bilbao.

A continuación, prosiguieron hablando sobre su madurez a lo que replicó que la temporada pasada fue complicada para todos pero le sirvió para madurar, en la actual está jugando por las dos bandas y se va acoplando mejor. También reconoció sentirse muy cómodo jugando ahí y que intenta ayudar al equipo en todo lo posible, le ponga donde le ponga el míster.

Por otra parte, tuvo tiempo para agradecer a Salvador González “Voro” que le diera la suficiente confianza para mantenerle como una apuesta real para el primer equipo: “Lo único que he hecho es trabajar e intentar ganarme el puesto en el primer equipo, el año pasado entrenaba pero no tenía un puesto, iba convocado pero no jugaba. Ese paso era importante, luego conseguí ser jugador del primer equipo y con la confianza que me dio Voro fui mejorando, y este año más de lo mismo”.

Tras ello, le felicitaron por su convocatoria con la selección, preguntándole además qué gol era su favorito, el del Bernabéu o el marcado a Estonia, recordando en su respuesta a su familia: “Me quedo con el gol contra el Real Madrid, aunque los dos significan mucho. Era mi primer gol con la selección, pero el que marqué en el Bernabéu, al ser valencianista… Cuando entré al vestuario escuché el gol por la radio. Fue un gol bonito, en el que participamos tres jugadores de la cantera. Sabía que Lato me iba a poner el balón ahí. De ver los partidos por televisión… Mi padre, mi madre, mi hermano, mis abuelos… lo celebramos mucho”

Otro de los temas más destacados fue el buen ambiente que se respira esta temporada en el vestuario valencianista: “Hay muy buen grupo, los entrenamientos son muy intensos pero nos divertimos. Y somos muy buenos compañeros, nos llevamos todos bien, aparte de la rivalidad que cada uno tiene por su puesto. Es verdad que se ha ido mucha gente de la temporada y se ha formado un gran grupo, con gente joven, y aparte de la competencia que debe haber, hay muy buen rollo”.

Para terminar, Carlos Soler buque insignia del Valencia CF, analizó la aportación tanto de Marcelino como de la cantera, al mismo tiempo que mandaba un mensaje de apoyo a Javi Jiménez y Marc Ferris, quienes han sufrido sendas lesiones graves de rodilla: “Marcelino tiene las cosas muy claras, el sistema de juego, trabaja muy bien por líneas, tenemos que intentar no encajar goles porque tenemos jugadores con mucha calidad y en cada partido tendremos alguna ocasión clara, por lo que si dejamos la portería a cero seguramente conseguiremos la victoria. Este fin de semana Nacho Vidal marcó un gol, también está Jaume Domenech, Nacho Gil, Rober Ibáñez… es bueno que el Valencia CF se nutra de jugadores de la cantera y valencianos. Hablé con Javi y Marc para enviarles un mensaje. Es una lesión complicada, pero he estado hoy con Javi, le vi bien y fuerte, me dijo que le va a dar duro”.