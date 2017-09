Ayestarán, el peor entrenador de la historia del Valencia, vuelve a La Liga

Google Plus

Foto: Vavel.com

Ayer se hacía oficial la contratación de Pako Ayestarán por Las Palmas. El equipo gran canario, que no ha empezado la temporada como se esperaba, y tras la dimisión de su ya ex entrenador Manolo Márquez alegando no sentirse cómodo en el vestuario amarillo, ha firmado al técnico vasco proporcionándole una nueva oportunidad para demostrar su valía después del estrepitoso fracaso en su paso como entrenador de la primera plantilla del conjunto valencianista.

Etapas como miembro del cuerpo técnico

Cabe recordar que Ayestarán fue el preparador físico de aquel Valencia mítico que dirigía Rafa Benítez, dónde se consiguieron dos ligas y una copa de la Uefa (antigua Europa League). En verano de 2004, al finalizar aquella última temporada del doblete, y con la salida de Rafa Benítez hacia el Liverpool, el de Beasáin decidió seguir con él y probar suerte en tierras inglesas.

En 2009, Ayestarán empezaba su segunda etapa en Valencia. Lo hacía como preparador físico del primer equipo, formando parte del cuerpo técnico que encabezaba Unai Emery. Al finalizar esa misma temporada, el preparador abandonó la disciplina che tras no renovar su contrato para disfrutar de un año sabático.

Dicen que no hay dos sin tres, y una vez más, el Valencia contó con los servicios de Pako. En esta ocasión, el vasco ejercería como una especie de segundo entrenador, formando parte de un "staff" encabezado por Gary Neville, y con dos miembros auxiliares más, Phil Neville y Miguel Ángel Angulo. El Valencia venía de un inicio de temporada turbulento, con la destitución de Nuno Espírito Santo, persona que no tenía una muy buena relación con la grada, y se esperaba con la presencia de dos mitos de la Premier y amigos Peter Lim -dueño del club-, junto a dos hombres que conocían la casa, salvar la situación del equipo que iba en caída libre y eliminados de Champions League. Nada más lejos de la realidad.

Entrenador del primer equipo

El Valencia no levantaba cabeza, y las derrotas sumadas a la mala clasificación del equipo en la competición doméstica, terminaron por consumir a Gary Neville. El 30 de marzo de 2016, Neville era destituido y Ayestarán nombrado como entrenador del primer equipo. Era la oportunidad esperada por el técnico vasco. Demostrar que valía para entrenar a un equipo puntero. Su debut se saldó con derrota, pero encadenó 3 triunfos seguidos, incluida la victoria en el Camp Nou, permitiendo al Valencia salvar la categoría. Para finalizar la temporada, el club cayó nuevamente derrotado en las tres últimas jornadas.

La salvación permitió renovar su contrato con el equipo de Mestalla, aunque su inicio liguero con pleno de derrotas en las cuatro primeras citas, acabaron con la destitución del míster.

Con ello, Pako Ayestarán se convirtió en el peor técnico que ha pisado el estadio de Mestalla. Tres victorias, un empate y ocho derrotas, traduciéndose en un nefasto 67% de partidos perdidos, le sitúan al frente de esta vergonzosa clasificación, superando a técnicos que no dejaron muy buen recuerdo como Ronald Koeman.