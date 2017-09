Simone Zaza: "Aspiro a marcar el máximo de goles posible"

Google Plus

Simone Zaza contra el Málaga

El Valencia CF ha goleado por cinco goles a cero a un Málaga que parece acabar KO la jornada intersemanal, con Míchel pendiendo de un hilo que decidirán los máximos dirigentes del club malacitano. Simone Zaza ha sido una de las estrellas de la tarde noche por Valencia consiguiendo, nada más y nada menos, tres goles que se suman a su casillero particular.

"Quiero marcar el máximo número de goles posible"

No obstante, el delantero italiano no es egoísta y sabe que sus buenas actuaciones son por y para el equipo. "Yo quiero marcar el máximo de goles posible. Lo más importante es que sirvan para lograr victorias". Al marcarse una meta, 'Simo' ha respondido entre risas: "No sé cuantos pero quiero más que el año pasado, naturalmente".

El gran trabajo en la noche del martes de los tres delanteros centro llega tras unos días en los que se comenzaba a sentir inseguridad en cuanto a la capacidad goleadora del equipo de Marcelino. Simone ha declarado a Bein Sports: "La falta de gol está olvidada".

"Tengo que entrenar y marcar goles porque compito con otros, grandes amigos, por el puesto"

Santi Mina y Rodrigo han sido los otros goleadores de la noche, compartiendo escena con un fantástico Guedes y un Carlos Soler en plena comodidad, con un partido excelso -lo ya habitual- en la zona de medios y centrales. Simone Zaza ha agradecido a Santi Mina "su trabajo en el segundo o tercer gol", afirmando que hay que seguir en la misma línea.

Fin a la polémica

Tanto Marcelino, que ha confesado que la relación de ambos es buena, como el propio Simone han zanjado la polémica vivida en el Ciutat de València: "Lo que pasó el sábado está olvidado. Es normal que un jugador se enfade cuando no juega. Mi único error fue no saludar a la afición".