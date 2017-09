Levante UD- Valencia CF: puntuaciones del Valencia, jornada 4 de La Liga

Google Plus

El Valencia CF logró un punto con sabor a derrota. Los granotas realizaron un gran partido, con presión alta y pocos espacios. Mientras los blanquinegros se aprovechaban de la velocidad de sus dos puntas(Rodrigo y Santi Mina) para coger las espaldas al equipo local. Rodrigo adelantaría a la media hora de juego al Valencia, tras un pase profundo de Murillo, que el delantero combinaría con Pereira, para que el portugués le centrara, y este rematara con la cabeza abajo a la derecha de Raúl Fernández. Pocos minutos después, Carlos Soler tuvo la oportunidad de cerrar el partido, tras un rechace al larguero, que no aprovechaba cabeceando, provocando una buena intervención del portero levantinista. Rondaba el minuto cuarenta, Bardhi aprovecharía un mal rechace de cabeza de Murillo, y una mala marca de Soler, para conectar un gran golpeo con la derecha, y poner las tablas en el marcador.

La segunda parte tuvo muy pocas ocasiones. La más clara estuvo en las botas de Rodrigo, tras recibir un gran pase de Parejo, que el delantero desaprovecharía con una vaselina que se marchaba por poco, encima de la portería local. Finalmente el partido acabó con un empate, y un sabor agridulce para los valencianistas tras no conseguir la victoria.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Marcelino

8| El entrenador asturiano afrontaba su primer derbi a los mandos del Valencia. Configuró un once, fiel a su 4-4-2. La única sorpresa estuvo en los dos puntas, Santi Mina y Rodrigo. El entrenador asturiano consciente de la solidez defensiva de los locales, pensó que la mejor solución era jugar con balones aéreos, aprovechando la velocidad de los de arriba. Realizó dos cambios, dando entrada a Zaza y Guedes, en sustitución de Santi Mina y Pereira respectivamente.

Neto

7,5| Poco pudo hacer en el gol levantinista, tras un disparo seco al lateral de la portería, imposible de parar. No tuvo que intervenir mucho durante el partido, pero las veces que llegaron se mostro seguro tanto por el juego aéreo como por abajo.

Montoya

5| Uno de os partidos más flojos del lateral catalán. No se mostró muy participativo en la faceta ofensiva. Defensivamente se mostró seguro al corte. Ha sido su peor partido en lo que va de temporada. El catalán tendrá que mejorar su nivel ante el Málaga, Nacho Vidal viene pisando fuerte.

Garay

7| El argentino se sigue consolidando como uno de los fijos para Marcelino en su posición. Ezequiel se mostró seguro, buscando combinar con el medio campo, pero sobre todo con los de arriba. Aprovechó su gran precisión en el pase largo, para conectar con los extremos y los dos delanteros.

Murillo

6| El colombiano empezó bien el partido. El gol inicial de los valencianistas, partió de sus botas, tras un sobresaliente pase profundo a Rodrigo. No estuvo acertado en la jugada del gol levantinista, ya que se produjo tras un mal rechace de cabeza, que quedó muerto en el aérea. Realizó buenos pases profundos con los de arriba, a la vez que hizo un gran trabajo físico. El colombiano tendrá que seguir luchando junto con Gabriel Paulista por el puesto.

Gayá

9| Uno de los mejores del partido. El canterano estuvo muy presente por ataque, siendo un verdadero peligro para los locales con sus subidas por la banda. Combinó muy bien con Pereira. Defensivamente está mejorando mucho. El de Pedreguer vuelve a ser el que fue, un referente en el equipo.

Carlos Soler

5| Uno de los partido más flojos del jóven talento valencianista. Tuvo la oportunidad de hacer el 0-2, tras un buen rechace que el canterano no aprovechó. Además tuvo otra buena oportunidad, tras una jugada diagonal, que no la iba a transformar después de ejecutar un disparo que el portero atrapó sin problemas. En el gol levantinista, no fue contundente en la marca de Bardhi.

Parejo

8| Buen partido del capitán. Muy presente en el centro del campo, echandose al equipo en la espalda. Solventó situaciónes de juego muy complicadas. Combinó muy bien con Kondogbia. Muchos pases acertados, y fue un verdadero quebradero de cabeza para los levantinistas. De sus botas partió una de las mejores ocasiones del partido.

Kondogbia

7,5| Partido muy serio del francés. Es fundamental en el medio campo, gracias a sus recuperaciones evitó que los levantinistas llegaran a la portería de Neto. Hizo un buen trabajo físico, y ayudó en defensa.

Pereira

7,5|Se mostró muy participativo durante los sesenta minutos que disputó. Buscaba constantemente hacer internadas, y aprovechar su velocidad. Hizo la asistencia del gol de Rodrigo. Vivió sus mejores minutos desde que viste la camiseta blanquinegra.

Santi Mina

7| Partido muy serio del gallego. Aprovechó la gran oportunidad que le dio Marcelino, solo le falto el gol. Una vez más hizo un gran despliegue físico en el terreno de juego. Le falta marcar el gol que le de confianza.

Rodrigo

9| Partido muy completo del ariete. Fue el goleador de los valencianistas. Se ofrecía constantemente para recibir el balón, combinar con su extremo y Santi Mina. A nivel individual era importante el gol, ya que le dará confianza de cara a los próximos encuentros.

Zaza

5,5|Rondaba el minuto setenta, cuando el italiano salió al campo del Ciutat. El jugador no tuvo muchas oportunidades de intervenir en el juego, realizó alguna jugada individual sin éxito.

Gonçalo Guedes

5| Disputó los últimos treinta minutos. Se le vieron cualidades en el terreno de juego. Intentó algún disparo desde fuera del área sin peligro. Va a aportar muchas cosas positivas al equipo, aunque en este momento tiene que seguir trabajando y adaptarse al equipo para ganarse el puesto.