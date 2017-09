Antecedentes de los Valencia CF - Málaga CF

Google Plus

Fuente: VAVEL.com

El encuentro del martes 19 entre el Valencia y el Málaga se espera interesante. El Valencia ha arrancado la temporada con buenas sensaciones: los ches se mantienen invictos en lo que llevamos de campaña con un total de una victoria y tres empates consecutivos.

Por otro lado, el conjunto de Míchel no parece un rival fuerte. El equipo no ha comenzado la temporada con el pie derecho ya que, en lo que llevamos de temporada, no ha conseguido sumar un solo punto. Por tanto, los malaguistas se encuentran el zona de descenso.

Enfrentamientos anteriores

En los últimos diez partidos, el Valencia ha sumado un total de cinco victorias, tres derrotas y dos empates. A pesar de los buenos resultados, en su último encuentro, 22 de abril de 2017, el Málaga consiguió hacerse con los tres puntos gracias a los goles de Recio y Sandro en menos de cinco minutos. Ese partido rompió la buena marcha que llevaba el conjunto blanquinegro: cuatro jornadas consecutivas sin perder, con tres victorias y un empate.

El Málaga ganó tanto en posesión de balón como en buen juego. El combinado de Míchel se aprovechó de un error de los valencianistas y Recio anotó el primero del partido tras el centro de Ontiveros. Ese error sentenció el partido, ya que en menos de los cuatro minutos siguientes, los blanquiazules sumaron el segundo gracias al gol de Sandro. Fue como un visto y no visto: del minuto 36 al 40 de la primera parte, el Málaga dejó KO a los visitantes.

Por tanto, según las estadísticas de los últimos partidos frente al Málaga, junto con su amargo comienzo esta temporada, este partido no parece que se vaya a presentar muy difícil. Los de Marcelino deben aprovechar esta oportunidad para brindar una victoria más a su afición y romper con la racha de tres empates consecutivos.