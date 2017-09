Previa Levante UD - Valencia CF: volver a ganar un derbi

Fotomontaje: Sergio Medina

Un año y medio después, Levante y Valencia se vuelven a encontrar. De nuevo en el Ciutat y de nuevo con Del Cerro Grande como juez del partido. Aquel encuentro, que terminó con 1-0 para los granotas tras un gol de Rossi, quieren repetirlo los de Muñiz para brindarle a su afición una nueva victoria, esta vez ante el eterno rival. El Valencia, por su parte, debe acabar con la maldición de los últimos años en las visitas al estadio levantinista. Los blanquinegros han sido incapaces de llevarse la victoria del Ciutat desde enero de 2012, en Copa del Rey. En Liga las estadísticas son todavía peores y los ches no se han hecho con los tres puntos en Orriols desde noviembre de 2011, curiosamente con Del Cerro Grande también como colegiado.

El derbi del sábado, presumiblemente, será de lo más igualado, como hace prever la clasificación. A pesar de llevar únicamente tres jornadas, los dos equipos de la capital del Turia han tenido enfrentamientos complicados en este inicio liguero, que han sabido solventar con cinco puntos y sin caer derrotados. De hecho, sus caminos en esta Liga son paralelos: ambos ganaron el primer partido y empataron los dos siguientes; además, uno de los empates fue en el Bernabéu.

Volver a ganar

El conjunto de Marcelino García Toral llega al derbi con ganas de ganar. Tras conseguir dos meritorios empates frente a Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, y Atlético de Madrid, en Mestalla, los blanquinegros quieren prolongar las buenas sensaciones y volver a conseguir los tres puntos, que supondrían la primera victoria fuera de casa en la presente Liga.

El conjunto che se mostró rocoso frente a los colchoneros. Los dos tiempos fueron un calco: comenzaron con dominio rojiblanco, que obligaba al Valencia a defenderse con uñas y dientes; pero, conforme pasaron los minutos, los ches se estiraron y lograron encerrar a los del Cholo en su campo. Sin embargo, la falta de puntería che, incluso de ocasiones en muchos casos, impidió que los tres puntos se quedaran en Mestalla.

Sin embargo, los aficionados ches no estaban contentos por conseguir un empate frente a uno de los mejores equipos de la competición, sino por volver a competir. Porque de eso ha dotado Marcelino a los jugadores blanquinegros, de un gen competitivo que les hace capaces de pelear de igual a igual frente a cualquier equipo.

En cuanto al partido del sábado, presumiblemente, no habrá muchos cambios en el once titular del conjunto che con respecto al que se enfrento al Atleti. La entrada al campo de Murillo por un Gabriel tocado puede ser la única variación. El brasileño sufrió una dolencia muscular en la pierna derecha, que le obligó a abandonar el entrenamiento y a acudir al hospital, donde se descartó una lesión grave. Sin embargo, el central no estará al cien por cien para el derbi, por lo que Marcelino no contará con él de inicio. El brasileño se une a Vezo, que se fracturó el quinto metatarsiano del pie, y a Nacho Gil, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo; además de a Orellana, que continúa sin contar para el técnico.

Los centrales han sido las piezas que más ha variado el técnico asturiano desde su llegada a Valencia. De hecho, si Murillo y Garay fueran la pareja de defensores en el Ciutat, esta sería la cuarta pareja de centrales diferente que inicia un partido en los cuatro encuentros de Liga. Sin embargo, parece que el resto del once es fijo para Marcelino, aunque está por ver si hay alguna variación más en los puestos de ataque, tras la buena actuación de Guedes y Pereira en su primer partido como ches.

El Levante quiere ser la revelación

El conjunto de Muñiz ha empezado la Liga con muy buen pie, tanto que ya recuerda a aquel Levante de Juan Ignacio Martínez, técnico que llevó a los granotas a disputar la Europa League.

Sin embargo, este Levante se diferencia de aquel en cómo trata el balón. El conjunto del asturiano tiene dos jugadores, Lerma y Campaña, que poseen buena técnica y son capaces de hacer jugar al equipo. Por ello, además de tener la posibilidad de hacer contraataques por la velocidad de sus atacantes, pueden dominar el balón y llegar a la portería rival enlazando pases; mientras que el Levante de la temporada 2011/2012 regalaba el balón al contrario y se aprovechaba de la rapidez de sus delanteros.

El técnico asturiano tampoco realizará muchas variaciones en el once para el sábado. La portería, como en los tres primeros partidos, será para Raúl Fernández, que realizó varias paradas de mérito frente al Madrid. La línea defensiva la compondrán Toño, por la izquierda, con Chema y Postigo en el centro de la defensa, y Pedro López en la derecha. El de Torrent sustituye a Iván López, con una rotura en los isquiotibiales. Muñiz recupera a Bardhi, que no pudo llegar al Bernabéu por unas molestias, pero que apunta a titular en el derbi y acompañará a Lerma y Campaña en el centro del campo. Jason e Ivi ocuparán las bandas y serán los encargados de escoltar a Álex Alegría en busca del gol.

Del Cerro Grande será el colegiado

Carlos Del Cerro Grande se encargará de arbitrar el encuentro. De hecho, este será el cuarto encuentro que arbitre en el Ciutat de València en un derbi entre granotas y ches. De los tres derbis anteriores, el Levante se llevó la victoria en dos y el Valencia en uno.

El colegiado madrileño, que llegó a Primera División en 2011 y es internacional desde 2013, ha arbitrado al Valencia en un total de 19 ocasiones. En dichos encuentros, el conjunto blanquinegro se ha llevado la victoria en siete, mientras que ha cosechado cinco empates y seis derrotas.

Declaraciones de los entrenadores

Como es habitual en este tipo de enfrentamientos, Marcelino García Toral y Juan Ramón López Muñiz dieron una rueda de prensa conjunta en la que analizaron el derbi del sábado. Los dos entrenadores, de Gijón y amigos desde pequeños, aseguraron que la expectación por el partido no es por ellos, sino que “las estrellas son los futbolistas”.

El técnico valencianista alabó al Levante, a quien calificó de “organizado”, y elogió las rápidas transiciones de los granotas, así como el “trabajo colectivo”, por lo que será un rival que les va a “exigir muchísimo”. Además, aventuró que los azulgranas tendrán una “situación holgada” si continúan como hasta ahora.

En cuanto a su equipo, el de Villaviciosa habló de nombres propios, como Carlos Soler. Marcelino defendió que el canterano juegue como interior, en lugar de detrás del delantero, y aseveró que creen en él, “en su talento y actitud”. Además, también se refirió a las dos últimas incorporaciones, Guedes y Pereira. El entrenador che frenó la posibilidad de que Guedes sea titular en el derbi, debido a que conoce menos la Liga, “tiene que adaptarse” y necesita “mejor condición física”.

Por su parte, Muñiz también elogió el juego del Valencia, que “ha cambiado mucho” con respecto al año pasado y que ha recuperado la solidez defensiva. De hecho, el técnico granota se mostró “convencido” de que el club blanquinegro peleará por Europa.

Convocatoria

Levante UD: Raúl, Langerak, Toño, Róber Pier, Chema, Postigo, Pedro López, Luna, Doukouré, Samu, Lerma, Bardhi, Ivi, Jason, Campaña, Nano, Alegría y Boateng.

Valencia CF: Jaume, Neto, Nacho Vidal, Montoya, Murillo, Gabriel, Garay, Gayá, Lato, Maksimovic, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Pereira, Guedes, Rodrigo, Zaza y Santi Mina.

