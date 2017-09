Inicio liguero prometedor, pero poca pólvora arriba: cero derrotas y dos rivales fuertes

Google Plus

Los jugadores celebran el gol de Zaza frente a la UD. | Fuente: Valencia CF

El Valencia ha comenzado la liga de un modo muy esperanzador respecto a temporadas anteriores. Si bien el año pasado perdía los tres primeros partidos disputados frente a Las Palmas, Eibar y Betis, este año ha comenzado como hace dos temporadas, con dos empates y una victoria, aunque los rivales en estos duelos son completamente diferentes. En la temporada 2014/15 vencían ante el Sporting de Gijón y empataban frente al Rayo Vallecano y Deportivo, mientras que en la campaña actual han logrado llevarse los tres puntos en la primera jornada frente a Las Pamas y empatar frente al Real Madrid y el Atlético de Madrid, dos rivales muy fuertes, aspirantes a llevarse la Liga y que competirán en la Champions League.

La delantera valencianista tan solo lleva un tanto

El Valencia aún no conoce la derrota este año, sin embargo, tampoco está haciendo muestra de una faceta muy goleadora, dejando mucho que desear en la delantera che. En los tres partidos ya disputados, la delantera titular ha sido la dupla Zaza-Rodrigo, aunque no han brillado lo suficiente para un equipo que quiere luchar por estar arriba. Zaza anotó un gol en la primera jornada, dando la victoria frente a la UD, aunque desperdició bastantes oportunidades en el partido. A día de hoy tan solo lleva cuatro disparos a puerta, algo inconcebible para un “9”. Por su parte, Rodrigo lleva seis disparos a puerta, pero aún no ha celebrado ningún tanto, teniendo hasta tres ocasiones claras frente a Las Palmas.

El gran muro defensivo que ha formado el Valencia salva a un ataque muy escueto, y la medular tiene que salir al rescate, como ya se vio en el Bernabéu con los goles de Carlos Soler y Kondogbia. Y frente al Atlético en Mestalla los delanteros fueron muy discretos, pasando casi desapercibidos, algo que agradeció Oblak. De los cinco tiros que llegaron a la portería atlética, tan solo uno fue por parte de la delantera, el encargado del chut fue Rodrigo, pero fue muy céntrico y Oblak lo atajó fácilmente.

Zaza y Garay al final del partido frente a la UD. | Fuente: Valencia CF

Refuerzos

Tras estos partidos, Marcelino irá variando y probando distintas cosas en ataque. Hasta el momento, Santi Mina ha salido de revulsivo para intentar anotar algún gol y dar más opciones en ataque, pero éste tampoco ha tenido fortuna de cara a portería, dando un balón al poste en la primera jornada. El delantero vigués quiere volver a ser una pieza especial en Mestalla y da el 100% cada vez que sale al campo, sus ganas y ambición pueden darle un puesto de nuevo en el once che.

Además, el Valencia ha dado un lavado de cara a la plantilla, ha incorporado a varios jugadores que son buenos en la parte ofensiva, entre ellos Guedes y Pereira, ambos pueden marcar la diferencia y dar muchas alegrías a la afición. Andreas Pereira no dio su mejor papel frente al Atlético, dejando algunas muestras de su calidad y dando buenos balones. Pero por la parte de Gonçalo Guedes, la afición valenciana vio en él una calidad digna de titularidad, el luso estuvo muy activo en los minutos que disputó e hizo salir al Valencia al ataque varias veces, gustó en Mestalla y dio esperanzas, algo que hacía falta.