Conexión Las Palmas-Celta

Ángel López, Jorge Larena, Javi Guerrero y Roberto Trashorras | Foto: www.udlaspalmas.net ; www.colchonero.com ; www.vavel .com ; www.farodevigo.com

El viaje Gran Canaria-Vigo o viceversa, es un trayecto que han recorrido varios jugadores. Unos de manera directa y otros haciendo escala en otros equipos. Hoy vamos a analizar alguno de los casos más destacados.

De Las Palmas al Celta

Para el lateral grancanario Ángel López estos dos equipos significaron el inicio de su carrera. Ángel debutó en la Unión Deportiva, procedente del filial, en el año 2000 cuando el equipo amarillo militaba en Primera. Dos años en Las Palmas le valieron para salir rumbo a Vigo, donde Ángel, en apenas cinco años viviría de todo. Jugaría en Primera y en Segunda, viviría un ascenso y dos descensos, pero lo más relevante es que debutaría en Champions y en la UEFA, las dos grandes competiciones europeas. Esta buena trayectoria le llevarían a volar dirección Villarreal en 2007.

Al mismo tiempo que Ángel, encontramos a otro jugador amarillo en las filas del Celta, Jorge Larena, eso sí, previo paso por el Atlético de Madrid. El mediapunta grancanario destacó rápidamente en el equipo amarillo cuando este jugaba en Primera, lo que le llevó a fichar por el Atlético de Madrid, para luego recalar en Vigo en el año 2005. La estadía de Jorge en el Celta comenzó muy bien y con su buen juego se ganó un puesto en el once titular, sin embargo, su juego y el del equipo que habían deslumbrado al conseguir la clasificación para la UEFA fue mermando, y esto llevó a Jorge a perder su puesto de titular indiscutible para finalmente volver a Gran Canaria en 2008.

Roberto Trashorras es, posiblemente, uno de los centrocampistas con más calidad del panorama español, pese a que nunca haya conseguido llegar a ninguno de los equipos más importantes. Tras su paso por los filiales del Barcelona y el Madrid, y de su estancia en Numancia, en el año 2006 Trashorras llegó a Gran Canaria, y rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo y en el ídolo de la afición. Solo dos años estuvo en Las Palmas, pero dejó una huella marcada. En el año 2008 ficharía por el Celta de Vigo a donde llegó como un verdadero ídolo, pues sabían lo que había hecho en Gran Canaria. En Vigo Trashorras no gozó del todo de una continuidad clara, pues pese a su buen juego, muchos entrenadores le pedían otro tipo de trabajo físico en el que no destacaba tanto y eso lo llevó en múltiples de ocasiones al banquillo. Aun así, fue una sorpresa cuando en el año 2011 el Celta comunicó que no contaba con él y finalmente salió con destino al Rallo Vallecano donde ha encontrado su lugar.

Guayre jugando en Las Palmas | Foto: www.datuopinion.com

El último viaje de Las Palmas al Celta que vamos a analizar es el de Guayre. El delantero isletero debutó con la Unión Deportiva en el año 2000 y solo una temporada le bastó para llamar la atención del Villarreal, equipo al que fue y en el que destacó tanto que llegó a ser convocado por la Selección Española. Tras algunos años en el submarino amarillo, en 2006 Guayre llegaría al Celta, equipo que jugaba UEFA y en el que se esperaba que sería un ídolo. Sin embargo, fue aquí donde comenzó la tormentosa relación de Guayre con las lesiones, que le marcarían en los últimos años de su carrera hasta llevarlo a su retiro.

Otros jugadores que jugaron en Las Palmas y posteriormente en el Celta fueron: Orlando Quintana, David Rodríguez o Rafael Blanco.

Del Celta a Las Palmas

El caso más destacado de jugadores que jugaron primero en el Celta y luego en Las Palmas es, posiblemente, el de Javi Guerrero. El delantero madrileño llegó al Celta de Vigo en el año 2005 procedente del Racing de Santander. Llegaba como un gran delantero que ayudaría al Celta que volvía a Primera tras haber descendido. Sin embargo, su estancia en Vigo no sería buena, pues una grave lesión le apartó de los terrenos de juego y del equipo. Del Celta salió al Recreativo de Huelva para finalmente recalar en Gran Canaria. En el equipo amarillo Javi Guerrero se ganó rápidamente el cariño de la afición al convertirse en el máximo goleador del equipo en las dos primeras temporadas que jugó, y que supuso su renovación hasta que en 2013 anunció su retirada. Sin embargo siguió vinculado al club ejerciendo varias labores, entre ellas la de segundo entrenador.

Con menor calado también tenemos a Matías Lequi, Goran Maric, Tomás Hervás, Antonio Castellanos o Ángel Merino.

No solo jugadores, también entrenadores

Paco Herrera delante de lescudo de la UD Las Palmas | Foto: www.compartirpasion.com

Las Palmas y el Celta no solo han compartido jugadores, sino que también entrenadores. Entre ellos destacan Fernando Vázquez o Roque Olsen. Pero el caso más reciente y emotivo para ambos clubes es el de Paco Herrera. Curiosamente, el técnico catalán fue el encargo de brindar, a ambos clubes sus más recientes ascensos a Primera. Con el Celta de Vigo lo consiguió en la temporada 2011/12 en la que el Celta terminó segundo pero con unos números de récord y con un gran juego. Con Las Palmas en la temporada 2014/15 tras jugar el Play-off, y también desplegando un gran juego. Pese a los ascensos, su trayectoria en Primera no fue buena en ninguno de los dos equipos y sería destituido sin completar su primera temporada en primera en ambos casos.

Como hemos podido ver, la conexión Las Palmas-Celta ha sido bastante fluida y a buen seguro que con el paso de los años continuará siéndolo.