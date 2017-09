Previa FC Barcelona-UD Las Palmas: Semana de alta tensión

Lemos y Vicente defendiendo ante Messi | Foto: www.laliga.es

Visitar el Camp Nou es siempre una tarea difícil, y más en la situación actual de ambos equipos.

La Unión Deportiva llega con una trayectoria no del todo buena y con dos derrotas consecutivas en las últimas jornadas, especialmente preocupante la sufrida ante el Leganés. Tampoco podemos decir aquello de "no gana, pero juega bien" pues el juego del equipo no da buenas sensaciones y es algo en lo que se está trabajando. Además Las Palmas llega con varias bajas importantes pues Dani Castellano, Pedro Bigas, Vitolo, Halilovic, Samper y Remy se quedarán en la isla por lesión.

El Barça llega a este partido como líder de la competición e invicto, tanto en Liga como en Champions. Aun así, también ha dejado algunas dudas sobre todo en el partido contra el Sporting de Lisboa. El principal punto fuerte de este equipo es, como no, Leo Messi, el argentino está demostrando un gran nivel en este inicio de Liga aunque en el último partido contra el Girona consiguieron neutralizarlo. ¿Será Las Palmas capaz de pararlo?

El punto de mayor tensión lo tenemos en la situación política y social en la que se encuentra en estos momentos Cataluña y que sin duda condicionará de alguna manera el partido. Por ejemplo, recordemos que estuvo sobre la mesa la posibilidad de suspenderlo si no se garantizaban las medidas de seguridad necesarias. Al final se decidió seguir adelante con el encuentro.

Debuta Ayestarán

Pako Ayestarán dirigiendo un entrenamiento | Foto: www.udlaspalmas.es

Más allá de lo dicho anteriormente, la noticia de la semana para los amarillos es el cambio de entrenador. A comienzos de semana sorpresivamente saltaba la noticia de que Manolo Márquez abandonaba el banquillo amarillo, y pocos días después que su sustituto sería Pako Ayestarán. La llegada del nuevo técnico fue recibida de maneras muy dispares entre la afición amarilla: por un lado aquellos que le daban un voto de confianza, y por el otro los que recordaban su pasado más reciente en el Valencia y recelaban del fichaje.

Más allá de todo esto, aunque Ayestarán debute en el Camp Nou, solamente ha podido dirigir unos pocos entrenamientos, por lo que gran parte del trabajo realizado para preparar el partido ante el Barcelona recae en los hombros de Paquito Ortiz y Juan Carlos Valerón.

La batalla de la posesión

Tanto el Barça como Las Palmas son dos equipos con un estilo de juego muy marcado donde predomina la posesión. Por eso ambos equipos intentarán tener la pelota para así hacer daño al rival, y que no les hagan daño pues sufren si no tienen el esférico. Dadas las circunstancias quizás veamos a una Unión Deportiva más preocupada en no encajar que en jugar bonito, y a un Barça que sea el que lleve las riendas del encuentro, aunque también podemos encontrarnos con alguna sorpresa. Pese a que los dos equipos lleguen en un momento de fútbol no muy brillante seguro que se verá un partido interesante.

Antecedentes

Si miramos hacia atrás los resultados no acompañan a Las Palmas en sus últimas visitas al Camp Nou. En la temporada 2016/17 el resultado fue realmente abrumador, el Barça se impuso con un contundente 5-0 en un partido que dominaron desde el principio y en el que fueron claramente superiores. En la temporada 2015/16 también ganó el equipo local con un 2-1, aunque en un partido mucho más igualado, marcado por la lesión de Messi y en el que Las Palmas pudo haber cosechado un mejor resultado en los últimos minutos, aunque no fue así.

Guedes, Castellano, Germán y Tonono. | Fuente: www.laspalmas.incondicionales.com

Para encontrar resultados favorables para el equipo amarillo debemos remontarnos a la temporada 2001/2002 en la que ambos equipos empataron en un partido que terminó 1-1. La última victoria canaria la encontramos en la temporada 1971/72 en la que Las Palmas venció 1-2 al Barcelona, en un equipo en el que militaban grandes mitos del fútbol insular como Germán, Tonono, o Paco Castellano entre otros.

Munuera Montero dirigirá el encuentro

El árbitro designado para dirigir el encuentro será José Luis Munuera Montero perteneciente al comité andaluz. El joven colegiado solamente lleva dos temporadas en Primera División y aun así se postula ya como uno de los árbitros con mejor futuro. Además, tras el árbitro también se encuentra una persona ejemplar que ayuda y colabora con los más necesitados de su Jaén natal. Dato interesante pues generalmente no vemos el trasfondo que hay tras los árbitros de fútbol.

Convocatoria

Porteros: Raúl Lizoain, Leandro Chichizola

Defensas: David Simón, Mauricio Lemos, David García, Míchel Macedo, Borja Herrera, Aythami Artiles, Ximo Navarro.

Centrocampistas: Vicente Gómez, Hernán Santana, Javi Castellano, Jonathan Viera, Tana, Aquilani

Delanteros: Jonathan Calleri, Oussama Tannane, Hernán Toledo

Posibles onces iniciales