Sergi Samper: "Espero poder estar ante el Celta"

Sergi Samper se pone ya un objetivo. El centrocampista catalán quiere estar disponible para Pako Ayestarán el próximo 16 de octubre con la visita del Celta de Vigo. Así lo ha confirmado el futbolista cedido por el Barcelona en los micrófonos de UD Radio: "Espero poder estar ante el Celta, aunque será el tiempo el que diga cuáles serán mis sensaciones", afirmaba.

No ha sido el comienzo de temporada que esperaba pero Samper se muestra optimista con sus primeras semanas como jugador amarillo. Para el jugador, lo que más ha valorado han sido las sensaciones dentro del vestuario: "Me ha sorprendido la buena relación con los compañeros. Desde que llegué aquí me han tratado genial", admitió el catalán.

Pese a que su meta es llegar contra el Celta, el próximo partido de Las Palmas será especial para Sergi Samper. No jugará pero la visita de los amarillos al Camp Nou no pasará desapercibida para el jugador cedido por el Barcelona. En este sentido, el jugador ha dado las claves para poder hacer daño al cuadro azulgrana: "Desde dentro, el Barça te demuestra lo realmente buenos que son. Sin duda, hay que concederles muy pocos espacios y aprovechar las ocasiones que tengamos. Aunque esté cedido por el Barcelona, tengo muy claro lo que quiero y es que gane Las Palmas", advertía.

También tuvo tiempo Samper para analizar la actualidad del equipo, sobre todo el cambio de entrenador. El futbolista tuvo unas palabras para el aficionado de la Unión Deportiva, algo impaciente sobre todo tras la derrota ante el Leganés: "El tener una idea y una identidad clara nos traerán buenos resultados a largo plazo", afirmó el pivote catalán.

Con la llegada de Pako Ayestarán y tal y como afirman los medios insulares, Juan Carlos Valerón dará un paso atrás en la dinámica del primer equipo. Pese a ello, Samper ha tenido muy buenas palabras para el mítico 21 amarillo: "Valerón es un jugador ejemplar, como centrocampista debemos fijarnos en él", dijo para concluir.